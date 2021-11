Ribnitz-Damgarten

„Wir würden das begrüßen“, sagt Ayla Neu auf die Frage, was sie denn von einem Impfzentrum in Ribnitz-Damgarten halten würde. Die Allgemeinmedizinerin und ihr Team haben derzeit alle Hände voll zu tun. Dank ihrer fleißigen Mitarbeiter sei die Situation zwar noch gut zu bewältigen, doch Neus Arztpraxis ist sicherlich nicht die einzige in der Region Ribnitz-Damgarten, die von etlichen Impfwilligen aufgesucht wird.

Die Verschärfung der Corona-Regeln sorgt offenbar dafür, dass sich auch immer mehr Menschen impfen lassen. Erstimpfungen seien auf jeden Fall einige unter den angemeldeten Patienten, sagt Ayla Neu. Hauptsächlich würden jedoch Booster-Impfungen nachgefragt. Zweitimpfungen seien auch noch dabei.

Zwölf Standorte im Landkreis

Der Bund verschärft nun die Corona-Regeln weiter, setzt unter anderem im ÖPNV auf 3G. In Vorpommern-Rügen gilt seit dieser Woche 2G. Damit dürfte die Nachfrage nach Corona-Impfungen weiter steigen. Bund und Länder haben nach ihrer Corona-Konferenz angekündigt, die Impfkapazitäten, vor allem für die Booster-Impfung, auszubauen.

Auf Nachfrage beim Landkreis werde daran bereits gearbeitet, teilt Stefanie Skock, Sprecherin der Kreisverwaltung Vorpommern-Rügen, auf Anfrage mit. „Am erneuten Ausbau der Impfstrukturen wird und wurde auch vor den Beschlüssen bereits gearbeitet, da sich die Notwendigkeit ja täglich zeigt“, so Stefanie Skock. Vorpommern-Rügens Gesundheitsamts-Chef Jörg Heusler hatte im OZ-Interview bereits angekündigt, dass an mehr als zehn dezentralen Orten regelmäßig Impfangebote gemacht werden sollen. Laut Skock sind es am Ende zwölf Standorte, an denen sechs mobile Impfteams regelmäßig Halt machen. Bis zur Umsetzung könnte es jedoch zwei Wochen dauern. Ab 6. Dezember, „idealerweise ab 1. Dezember“, soll es losgehen. Die genauen Orte werden noch bekannt gegeben.

Empfehlungen für die Booster-Impfung Die Ständige Impfkommission (Stiko) des Robert-Koch-Instituts hat in der vergangenen Woche (18. November) eine sogenannte Booster-Impfung für alle Menschen ab 18 Jahren empfohlen. Das heißt, alle ab 18 Jahren, die bereits einmal vollständig gegen Corona geimpft wurden, sollten sich eine Auffrischungsimpfung geben lassen. Dabei sollte die Zweitimpfung mit den Impfstoffen von Biontech/Pfizer, Moderna und Astrazeneca sechs Monate her sein. Die Erstimpfung mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson muss laut Stiko mindestens vier Wochen zurückliegen. Als Auffrischungsimpfung wird allen ein mRNA-Impfstoff empfohlen, also entweder der Impfstoff von Biontech/Pfizer oder der Moderna-Impfstoff. Bei Personen unter 30 Jahren soll die Zweit- oder Boosterimpfung mit dem Biontech/Pfizer-Stoff erfolgen. Die Empfehlung zur Auffrischung gilt auch für Schwangere ab der 9. Schwangerschaftswoche.

Zwei der Impfteams werden in Altenpflegeheimen eingesetzt. „Wichtig ist, dass die Terminierung über die landesweite Hotline wieder einsetzt“, so die Kreissprecherin. Das soll ab Montag, 22. November, möglich sein. Termine gibt es dann ab 24. November.

Impfstützpunkte sollen auch in Ribnitz-Damgarten und Bad Sülze wieder eröffnet werden. „Allerdings in anderen Liegenschaften“, so Stefanie Skock. Genaueres könne Anfang kommender Woche mitgeteilt werden. Bis zu ihrer Schließung waren Impfzentren im Ribnitzer Begegnungszentrum und in der Bad Sülzer Turnhalle eingerichtet gewesen.

Mobile Impfteams: Die nächsten Termine

Die mobilen Impfteams sind weiterhin im Einsatz. Die nächsten Termine in Vorpommern-Rügen sind am Montag, 22. November, von 10 bis 16 Uhr, im Strelapark in Stralsund und in der Gemeinde Süderholz, Rakower Straße 1. Am Dienstag, 23. November, wird im Gemeindehaus in Gingst, Platz der Solidarität 10, von 12 bis 16 Uhr geimpft.

In Sassnitz wartet das mobile Impfteam am Mittwoch, 24. November, von 12 bis 16 Uhr, in der Stadtbibliothek in der Hauptstraße 34 auf Impfwillige. Am Freitag, 26. November, wird in der Bibliothek im Borner Hof in Born von 14 bis 19 Uhr geimpft. Außerdem gibt es den Piks am selben Tag im gleichen Zeitraum in der Kurverwaltung in Binz, Heinrich-Heine-Straße 7.

Der Impfstützpunkt in der Kreisstadt Stralsund ist Montag und Mittwoch, 22. und 24. November, von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr geöffnet, am Freitag, 26. November, von 8 bis 12 Uhr und von 15 bis 21 Uhr.

Von Robert Niemeyer