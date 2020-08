Prerow

Der Prerower Bürgermeister René Roloff (Wählergemeinschaft Prerow Zukunft) erlebt den Dienstag in Aufbruchstimmung. Um die Kabinettsentscheidung zugunsten der Darßbahn zu verkünden, kommen nicht nur Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, Verkehrsminister Christian Dahlemann und der Parlamentarische Staatssekretär für Vorpommern, Patrick Dahlemann (alle SPD), in das Ostseebad. Urlauber sind angesichts des Aufmarsches im Prerower Hafen überrascht. Auch zahlreiche Bürgermeister, Kurdirektoren und natürlich der Bahn-Initiative aus Barth kommen zum Hafen nach Prerow, der künftigen Endhaltestelle.

Die Landesregierung schneidet ein großes Stück der zu verteilenden „Torte“ für die Bahnanbindung der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst ab. Laut Manuela Schwesig ist das nicht allein ein Beitrag zum Klimaschutz, sondern vielmehr ein „klares Signal, dass sich der Staat nicht zurückzieht“. Der Wiederaufbau der Bahnstrecke von Barth bis nach Prerow sei eine wichtige Investition in die Infrastruktur, „eine Verbesserung für die Bürger und zugleich ein touristisches Highlight“.

Bau soll ein Jahrzehnt dauern

Ein Jahrzehnt wird der Bau wenigstens dauern, wie Verkehrsminister Christian Pegel ( SPD) ausführte. Allein bis Mitte dieses Jahrzehnts werde es dauern, bis die Planfeststellungsverfahren abgeschlossen sein werden. Der Geschäftsführer der Usedomer Bäderbahn (UBB) Jörgen Boße hofft, dass die Bauarbeiten von der Meiningenbrücke bis nach Zingst Anfang kommenden Jahres abgeschlossen werden. In den Jahren 2022/23 solle das Verfahren für den Abschnitt von Zingst nach Prerow durchgeführt werden.

Von 2025 bis 2027 solle bestenfalls gebaut werden, sagt Jörgen Boße. Günstigstenfalls werde mit Verkehrsfreigabe einer neuen Meiningenbrücke die Bahnfahrt bis nach Prerow möglich. In der Zwischenzeit könnte die Teilstrecke von Barth bis nach Bresewitz peu à peu gebaut werden, für den Abschnitt gibt es bereits Baurecht.

Den Löwenanteil der auf 115 bis 120 Millionen Euro geschätzten Gesamtkosten teilen sich Land und UBB. Bis zu 26 Millionen macht Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ( CSU) locker. Und während die Ministerpräsidentin verkündet, „unser Geld steht zur Verfügung“, spricht der UBB-Chef noch über verschiedene Finanzierungsmodelle. Immerhin, sagt Jörgen Boße, ist nun ein „Point of no return“ erreicht.

Bemerkenswerte Kooperation

Zwar sollte laut Einladung die Finanzierung erläutert werden, doch angesichts der Tragweite feierten sich die Akteure selbst. Land, Kreis und Kommunen haben demnach eine bemerkenswerte Kooperation bewiesen. Selbst die Bahn-Initiative, deren Mitglieder regelmäßig für den Erhalt der Bahn nach Velgast kämpften– die stand nämlich auch schon einmal zur Disposition – und vor allem für die Weiterführung bis nach Prerow eintrat, war zu Tränen gerührt. Christa Schibilski wünschte sich zwar eine rasche Realisierung, dass die Darßbahn aber überhaupt kommt, bewegt die Akteurin.

Ein paar thematische Spitzen hatten die Politiker in ihren Auftritt eingebaut. So wird beispielsweise Bresewitz angemahnt, endlich eine Entscheidung zu einem Haltepunkt zu fällen. Vorsichtshalber habe die UBB schon mal einen Stopp in der Ortschaft eingeplant.

Ablehnung in Pruchten

Größtes Problem bei der Wiederaufnahme des Bahnverkehrs ist Pruchten. Dort wird das Vorhaben – wenn es nach den Transparenten im Ort – komplett abgelehnt. Vielleicht ist es aber aber auch nur die Nähe des Bürgermeisterwohnsitzes zu einem künftigen Bahnübergang Grund des Widerstandes. Beim Fototermin zu allen Haltepunkten übernimmt Christian Pegel locker das Schild „ Pruchten“.

Da bricht der Prerower Bürgermeister auf. René Roloff erhofft sich mit der Bahnanbindung zusätzlichen Schub für weitere Vorhaben in dem Ostseebad. Der Hafen entwickelt sich zu einen Verkehrsknotenpunkt mit etlichen Angeboten.

Von Timo Richter