Wiepkenhagen: 50 000 kleine Nordmänner warten auf Regen

Im James-Bond-Film „Im Geheimdienst ihrer Majestät“ hört man das Lied „Do You Know How Christmas Trees Are Grown?“ (Weißt du, wie die Weihnachtsbäume gewachsen sind?), gesungen von der dänischen Sängerin Nina. In der deutschen Cover-Version von Katja Ebstein heißt es „Wovon träumt ein Weihnachtsbaum im Mai?“ Beide Fragen könnte wohl niemand besser beantworten als Frank Lindner, der Betriebsleiter der Wiepkenhägener Pflanzenschule Schauer & Lindner.

500 000 Nordmanntannen auf 100 Hektar

Die Tätigkeit des Pflanzenbetriebes beschränkt sich nämlich nicht nur auf die Vermarktung von Weihnachtsbäumen am Jahresende, sondern beinhaltet auch das Pflanzen und die Pflege der Bestände, was den zehn Festangestellten beziehungsweise Teilzeitkräften das gesamte Jahr über hohe Einsatzbereitschaft – auch unter manchmal widrigen Bedingungen im Freien – abverlangt.

Auf den circa 100 Hektar Anbaufläche der 14 Plantagen zwischen Langenhanshagen und Fuhlendorf gedeihen unter der Obhut Frank Lindners und seiner Angestellten gegenwärtig etwa 500 000 Nordmanntannen aller Jahrgänge. In der letzten Vorweihnachtszeit wurden rund 65 000 Bäume geerntet, verpackt und an den Großhandel geliefert oder auf den eigenen Plätzen vermarktet. Es war das erste Mal, dass die bereits bei der Betriebsgründung Anfang der 1990er-Jahre geplante Kapazitätsgrenze erreicht wurde.

Nasse und trockene Jahre bergen Risiken

Frank Lindner zeigt einen der 50 000 Nordmann-Setzlinge aus Schleswig-Holstein. Quelle: Volker Stephan

Leider können sich Frank Lindner und seine Mitarbeiter nicht zeitnah über die Resultate ihrer Mühen freuen, denn vom Pflanzen bis zum Ernten der Bäumchen vergehen durchschnittlich acht Jahre. In diesem langen Zeitraum kann vieles geschehen, was Pläne, Wünsche und Arbeit zunichtemacht. Hier soll nur an den Regensommer 2011 sowie an die lange Dürre 2018 erinnert werden. Beide setzten dem Bestand aller Jahrgänge dermaßen zu, dass sich die Folgen noch Jahre später in verminderten Erträgen niederschlugen beziehungsweise dieses noch tun werden. Auch 2017 wäre es wieder mal zu nass, 2019 hingegen zu trocken gewesen, räumte der Plantagenbetreiber ein. Wenn er über seine Tätigkeit und die Bäumchen erzählt, lässt sich dabei viel Enthusiasmus und Hingabe spüren.

In einer Woche 50 000 Setzlinge gepflanzt

Lutz Wiechet (vorn) und Andy Kuchinka bestücken die Pflanzmaschine mit neuen Setzlingen. Quelle: Volker Stephan

Über eine Woche lang bepflanzte er mit seinen Mitarbeitern Lutz Wiechet und Andy Kuchinka am Kronsberger Kastanienweg eine 14 Hektar große Plantage mit 50 000 Jungpflanzen, die er zu Stückpreisen von etwa 40 bis 70 Cent bei einem Aufzuchtbetrieb in Schleswig-Holstein erworben hatte. Zwar schien der Boden feinpulvrig und knochentrocken zu sein, wie sich schon aus der langen Staubfahne hinter dem Traktor schließen ließ, doch enthielt er wenige Zentimeter unter der Oberfläche noch hinreichend Feuchtigkeit für die Pflanzaktion.

Nordmanntannen sind Tiefwurzler, die schon mal eine Zeit ohne Regen auskommen können. Weil es sich aber um Jungpflanzen handelt, hofft Frank Lindner trotzdem auf das lebenswichtige Nass während der nächsten zehn Tage. „Das Gießen der gesamten Pflanzung wäre kaum zu bewerkstelligen, deshalb müssen die Pflänzchen während der ersten drei Jahre allein klarkommen.“

Jahrelange aufwendige Pflege notwendig

Frank Lindner demonstriert, wie das Wachstum von Zweigen mit Klammern korrigiert werden kann. Quelle: Volker Stephan

„Danach kümmern wir uns aufwendig um den Bestand: Wir begutachten jede Pflanze, korrigieren mit Klammern Fehlstellungen von Zweigen, kneifen Doppelspitzen ab, entfernen Unkraut, düngen und mulchen den Boden um die Bäumchen“, erläuterte er die Abläufe.

Später, wenn die Bäume ein bestimmtes Maß erreicht haben, werden die Reihen ausgedünnt. So bleiben die Bedingungen für die weiterwachsenden Nordmanntannen optimal. Geerntet wird dann ab dem sechsten bis achten Standjahr. Die soeben gepflanzten Bäumchen sollen aber so wie schon ihre acht Jahre alten Nachbarn im angrenzenden Schlag als Dauerkultur zur Schnittgrünproduktion stehen bleiben. Nur die Besten werden regelmäßig zum Verkauf als Weihnachtsbäume entnommen. „Bei Nordmanntannen besteht derzeit ein Überangebot, aber gutes Schnittgrün ist sehr knapp“, so die Begründung des Geschäftsmannes. Allein in der eigenen Kranzbinderei würden jährlich mehrere Tausend Grabgestecke und Adventskränze für den Großhandel angefertigt, so dass ein hoher Eigenbedarf bestehe.

Vorn die jüngst gepflanzten Setzlinge der Plantage am Kronsberger Kastanienweg, dahinter acht Jahre alte Nordmanntannen, die der Schnittgrünproduktion dienen. Quelle: Volker Stephan

Rechnet man den mehrjährigen Aufwand und alle Risiken zusammen, dürfte verständlich werden, dass eine Nordmanntanne nicht zum Preis eines Blumenstraußes verkauft werden kann.

Allen, die aus Bequemlichkeit Kunststoffweihnachtsbäume bevorzugen, möchte Frank Lindner deren schlechte Ökobilanz ins Bewusstsein rufen. „Ein natürlich gewachsener Weihnachtsbaum hingegen hat eine positive CO2-Bilanz – bei 500 000 Bäumen kommt da schon etwas zusammen. Außerdem holt man sich mit ihm ein kleines Stück Natur in die Wohnung.“

Von Volker Stephan