Ribnitz-Damgarten

Es ist ein friedlicher Ort, an dem die Corona-Pandemie nahezu vorbeigegangen ist – der Ribnitz-Damgartener Stadtwald und die in Neuheide ansässige Försterei. Wer hier am Samstag den 12. Dezember vorbeischaut, kann nicht nur den Weihnachtsstress ein wenig vergessen, er kann auch etwas für den guten Zweck tun.

In Neuheide stehen die Meter hohen Fichten, Kiefern, Nordmanntannen und Blaufichten zum Verkauf bereit. Insgesamt kosten die Bäume zwischen 15 und 30 Euro. Von jedem Baum wird ein Euro an die OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ gespendet. Mit Hilfe der Spendenaktion soll in diesem Jahr Geld für einen neuen Spielplatz auf dem Gelände des Ribnitzer Heimattierhofs gesammelt werden.

Waldspaziergang und Lagerfeuer in Neuheide

Seit vielen Jahren unterstützt der städtische Forsthof die OZ-Weihnachtsaktion. Rund 250 Bäume werden jährlich an diesem Tag verkauft. Schon jetzt bereiten sich die Mitarbeiter des Forsthofes für den großen Tag vor, holen die schönsten Weihnachtsbäume von der Plantage und stellen Hunderte auf dem Gelände auf.

In den Jahren hat sich der Forstbetrieb einen festen Kundenstamm aufgebaut: „Einige besuchen uns jedes Jahr, um sich ihren Baum auszusuchen.“, sagt Förster Falk Fleischer. Die Befürchtung, dass in diesem Jahr weniger Menschen den Weg nach Neuheide finden, besteht dennoch. Traditionell gibt es zur Weihnachtsbaumaktion Bratwurst, Wildschwein am Spieß und Glühwein – in diesem Jahr nicht.

Für die Besucher soll es dennoch ein schöner Nachmittag werden. Das Tagesprogramm sieht zunächst den Start des Weihnachtsbaumverkaufs um 9 Uhr vor. Pünktlich um 10 Uhr startet der Weihnachtsspaziergang, entlang dem circa vier Kilometer langem Rundweg durch den Stadtwald. Gegen 11.30 Uhr sollten alle Wanderer zum Forsthof zurückgekehrt sein. Aufgewärmt werden kann sich im Anschluss bis 14 Uhr am Lagerfeuer. Zumindest für die Verpflegung zu Hause soll gesorgt sein – Familie Jens verkauft Frischwild und Wildprodukte aus dem eigenen Wildhandel.

Bäume selbst schlagen in Wiepkenhagen

Seit Jahren unterstützt auch die Pflanzenschule Schauer & Lindner in Wiepkenhagen die OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“. „Wir machen immer wieder gerne mit“, sagt Gerhard Lindner, „Wir sind überzeugt davon, dass das eine gute Sache ist. Den Spendenzweck in diesem Jahr finden wir sehr gut.“

Gerhard Lindner (l.) von der Pflanzenschule Schauer & Lindner beim Weihnachtsbaumverkauf. Quelle: Robert Niemeyer

Normalerweise findet am dritten Adventswochenende auf dem Gelände der Pflanzenschule ein großes Adventsfest statt. Dann gibt es Glühwein und Wildschwein am Spieß gegen eine Spende für die OZ-Aktion. Wegen der Corona-Krise kann dieses Fest in diesem Jahr nicht stattfinden. Dennoch soll am Sonnabend den Kunden ein besonderer Service geboten werden. Denn am Samstag können die Besucher ihren Weihnachtsbaum selber schlagen. Die Mitarbeiter der Pflanzenschule helfen dabei.

Laut Gerhard Lindner sei die Nordmanntanne der gefragteste Weihnachtsbaum. Aber auch Blaufichten gibt es. Beliebt seien in diesem Jahr aber auch Weihnachtsbäume im Topf.

Schon mehr als 6000 Euro gespendet Die zweite Woche der OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ läuft. Auf dem Spendenkonto sind mittlerweile 6415 Euro eingegangen. Gespendet haben: Hannelore Schumacher, 20 Euro; Julia Boldt, 20 Euro; Marlies Bessen, 20 Euro; Carola Stroeming, 20 Euro; Maritha Bensch, 15 Euro; Birgit und Eckhard Eickenjäger, 30 Euro; Erika Krause, 20 Euro; Ingeburg Wohlschlegel, 15 Euro; Christa Dalkiewicz, 25 Euro; Eva-Marie Range, 50 Euro; Norbert Jager, 50 Euro; Hannelore und Manfred Poweska, 20 Euro; Christa Wegener, 15 Euro; Gisela und Karl-Heinz Schering, 20 Euro; Zita Christine Dittmer, 100 Euro; Annegret Schneider, 10 Euro; Anneliese Sahr, 40 Euro; Gerda Pommerening, 10 Euro; Regina Rehak, 5 Euro; Karin und Hans-Christian Burmeister, 25 Euro; Torsten Deutschendorf, 20 Euro; Heidemarie Prang und Götz von Ranke, 30 Euro; Enrico Brüdigam, 100 Euro; Elzbieta und Norbert Bley, 20 Euro; Helga-Katarina Bentzien, 10 Euro; Helga Uhlich, 20 Euro; Uta und Bernd Witteborn, 15 Euro; Siegrun-Hiltrud Milski und W. Albrecht, 20 Euro; Karla Waack, 20 Euro; Angelika Beier, 50 Euro; Gerlinde und Bernhard Breitkopf, 25 Euro; Sieglinde und Manfred Riemer, 25 Euro; Bernhard Stresow, 20 Euro; Ingrid und Hans Christoph Strahler, 20 Euro Allen Spendern herzlichen Dank! Empfänger: Heimattierhof Ribnitz-Damgarten e. V. IBAN: DE81 1505 0500 0112 2487 64 BIC: NOLADE21GRW Verwendungszweck: Spende: OZ-Weihnachtsaktion 2020 Die Namen der Spender werden regelmäßig in der OZ veröffentlicht.

Sechs Festangestellte und 14 Saisonarbeiter helfen in diesem Jahr bei der Ernte der Weihnachtsbäume. Hinzu kommen die Mitarbeiter im Verkauf. Wegen der Corona-Krise und den zugehörigen Schutzmaßnahmen entstehe zwar ein Mehraufwand. Auch hätten wegen der angeordneten Schließungen beispielsweise Restaurants keine Bäume oder Deko für ihre Räume gekauft. „Aber wir kommen durch“, sagt Gerhard Lindner erleichtert.

Zumindest im Bereich Dekoration könnten die Einbußen aufgefangen werden, da deutlich mehr Gestecke und Schnittgrün an Privatleute verkauften worden sei. Lindner hofft, dass sich auch der Einzelverkauf der Weihnachtsbäume in diese Richtung entwickelt.

Von Lena-Marie Walter und Robert Niemeyer