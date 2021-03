„Wild Swimming“ fürs Gemüt

Ribnitz-Damgarten

Eines vorweg: Safety first, die Sicherheit geht vor. Ansonsten sind die Tage derzeit wirklich prädestiniert für einen Wohlfühltrend, der sich zunächst gar nicht nach wohlfühlen anhört: Wild Swimming. Übersetzt aus dem Englischen heißt das so viel wie „Wildes Schwimmen“ und meint das Eintauchen in Gewässer in der freien Natur.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Stress abbauen

Wichtigster Aspekt im Unterschied zum sommerlichen Schwimmen: Das kalte Wasser. Die Kälte auf der Haut hat laut Studien einige Vorteile. Stress wird abgebaut, man findet Einklang mit der Natur, der Körper produziert mehr Glückshormone und es werden sogar Entzündungen im Körper gelindert.

Also: Warum nicht bei dem aktuell schönen, aber kühlen Wetter einfach mal ein bisschen in der Ostsee planschen? Oder wenigstens barfuß durch das Wasser spazieren.

Von Robert Niemeyer