Born

Die neue Festspiel-Saison auf dem Darß ist eröffnet. Geschehen ist das mit einem gemeinsamen Arbeitseinsatz auf dem Gelände der Alten Oberförsterei in Born. Produktionsleiterin Sylvia Karow jubiliert: Nicht einmal zwei Stunden hat es gedauert, die selbst gesteckten Ziele für den Tag zu erfüllen. Wildschweine haben die Rechnung aber zum Teil durchkreuzt. Weiträumig haben die Schwarzkittel die Bühne und deren Randbereiche während der Nahrungssuche durchwühlt. Mit Hacke und Harke konnten die Mitglieder des diesjährigen Ensembles die Schäden, liebevoll als „Rüsselstellen bezeichnet, nicht bearbeiten.

Sowohl für den Intendanten Holger Schulze als auch für die Produktionsleiterin Sylvia Karow stellen die Löcher ernst zu nehmende Sicherheitsmängel dar. Die müssen mit schwerem Gerät ausgebessert werden. Sylvia Karow fürchtet, dass vor allem Kinder umknicken könnten. Beim Spielen achteten die nicht auf die Löcher auf der Bühne und könnten sich verletzten.

Stolpergefahr keine Nebensächlichkeit

Auch für den Leiter der Unternehmung, Holger Schulze, sind die Wildschweinspuren „keine Nebensächlichkeit. Dem Intendanten der Darß-Festspiele sitzt die Zeit im Nacken. Schon am 21. Juni soll die Premiere für die neue Episode aus dem Ehm-Welk-Werk „Die Heiden von Kummerow“ über die Bühne gehen. Geschuldet ist der frühe Beginn der Spielzeit der aktuellen Ferienregelung. Die Probezeit bis zur Premiere bezeichnet Holger Schulze als „sportliches Programm“.

„Die Heiden von Kummerow – Die Augenbinde der Justitia“ ist die neue Episode der Darß-Festspiele überschrieben. Die Zuschauer dürfen sich auf ein Stück freuen, in dem den Worten Holger Schulzes zufolge, mehr Ehm Welk steckt als im Jahr davor. Mit der inzwischen siebten Folge aus dem umfangreichen Werk Ehm Welks schlägt Holger Schulze eine Brücke zu den Anfängen. 2013 war es, dass sich die Darß-Festspiele von den bis dahin favorisierten Schmuggler-Episoden verabschiedete und den Heiden von Kummerow zuwandte – und damit eine Erfolgsgschichte sondergleichen in der Historie des Festspiel-Vereins schrieb.

Maßnahme zur Team-Bildung

Nach dem gemeinsamen Arbeitseinsatz, während dem der Innenhof der Alten Oberförsterei von heruntergefallenen Ästen und Zweigen befreit wurde, der Zuschauerbereich gefegt und die Bänke aufgestellt wurden und die Näh- und Umkleidestube im einstigen Kutscherhaus gestrichen und aufgemöbelt wurde, beginnen schon am Sonntag die Proben. Während einer Vollversammlung der Ensemblemitglieder, der letzte Akteur stieß erst am Montag zu den Darß-Festspielen, erläutert Holger Schulze die Eckpunkte des neuen Stücks. Noch an dem Tag soll eine Konzeptionsprobe erfolgen sowie eine Leseprobe, damit die Schauspieler die Stimmen der Mitspieler kennenlernen.

Für Holger Schulze ist so ein Subbotnik mehr als nur ein gemeinsamer Arbeitseinsatz. „Das bringt das Team zusammen“, ist der Intendant überzeugt. Denn bewährte und neue Akteure lernten sich während so einer Aktion kennen.

Timo Richter