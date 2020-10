Ribnitz-Damgarten

Willi Poburski ist immer für einen Schnack zu haben. Der 27-Jährige gehört zu den Händlern, die auf den Wochenmärkten der Region anzutreffen sind, so unter anderem donnerstags auf dem Ribnitzer Marktplatz sowie freitags und dienstags in Dierhagen. Dort bietet er Straußenfleisch und auch aus Straußenfleisch hergestellte Wurst an. Im Angebot hat er auch Hühner, Lamm, Enten, Gänse und Wild.

Der 27-Jährige ist verheiratet, Vater von zwei Kindern und betreibt in Hugoldsdorf bei Tribsees die „Straußenfarm Bambun“. Er sei sehr gern auf Märkten unterwegs, da habe er direkten Kontakt zu den Kunden, das sei ihm wichtig, um zu erfahren, wie die Produkte von seinem Bauernhof bei den Käufern und Käuferinnen ankommen, erzählt er. Die Arbeit auf der Straußenfarm nehme ihn zeitlich sehr in Anspruch, da bleibe nicht sehr viel Freizeit. Seine Frau und er planen demnächst, in Ribnitz-Damgarten einen Verkaufsladen zu eröffnen. „Wir sind sehr gespannt, wie es laufen wird“, so Willi Poburski.

Von Edwin Sternkiker