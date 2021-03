Dändorf

Vormals ein wohlhabendes Seefahrerdorf nahm das Badewesen in Dändorf ähnlich wie in Dierhagen oder den Fischländer Dörfern mit dem Niedergang der Segelschifffahrt zum Ende des 19. Jahrhunderts seinen Anfang. Wie auch in den Nachbarorten strebten die Dändorfer die Gründung eines Vereines an, der der Entwicklung zum Erholungsort den notwendigen Anschub geben sollte. Wobei die Voraussetzungen aufgrund der doch recht großen Entfernung zur Ostsee (vier Kilometer) ungleich schwieriger waren.

Am 1. Oktober 1901 war es dann so weit. Es gründete sich der „Gemeinnützige Verein“, dem viele Dändorfer Familien von Beginn an beitraten. Ein noch existierendes Protokoll aus dem Jahre 1911 belegt, dass 77 Dändorfer und 17 Auswärtige Vereinsmitglieder waren. Da oft nur ein Familienmitglied eintrat, standen insofern viele, wenn nicht sogar alle Dändorfer Familien dem Verein nahe.

Generalversammlung endete immer mit Unterhaltungsabend

Die Vereinsstruktur war einfach gehalten. Neben der Generalversammlung, die regelmäßig zu Anfang und zum Ende eines Jahres stattfand und im Übrigen immer mit einem Unterhaltungsabend (als Familienabend ausgestaltet) endete, gab es den Vorstand. Der Vorstand war es dann auch, der die Geschicke des Vereins leitete, wobei hier der Lehrer Karl Ahrendt und der Schiffer a. D. Helmuth-Christian Dade besonders hervortraten. Die Vorstandssitzung hielten die beiden Nachbarn oft nur zusammen ab.

Der Verein nahm ohne lange „Findungsphasen“ seine Arbeit auf. Im Februar 1902 wurde die Gründung einer Volksbibliothek beschlossen und Anschaffungskosten für Bücher eingestellt. Im April wurden die Pachtverträge mit den Landeigentümern zur Einrichtung eines Badessteiges und einer Badeanstalt am Binnensee beschlossen.

Diese bestand aus zu vermietenden Badehütten und einer etwa 20 Meter langen Brücke in den Bodden. Und zum Jahresende 1902 erfolgten die ersten Baumpflanzungen an vorhandenen Straße und Wegen. Pflanzungen waren eines der großen Themen des Vereins. Auch das noch heute existierende Wäldchen mit dem Kriegerdenkmal geht auf den Verein zurück, der es als Parkanlage gestaltete.

Fußweg durchs Moor zum Ostseestrand

Für das größte Projekt des Vereins stellt der Vorstand in seiner Sitzung am 11. Juni 1906 die Weichen – ein Fußweg durch das Moor nach Niehusen (Neuhaus) zum Ostseestrand. Die Kostenschätzung belief sich auf 507 Mark, wobei der hiesige Kaufmann J. Voß sogleich 125 Mark „aus eigener Tasche“ beisteuerte.

Dieser Badesteig verkürzte den Weg zur Ostsee für die Dändorfer und ihre „Sommerfrischler“ auf drei Kilometer. Der Weg begann in Höhe der v. g. Parkanlage, wobei der Eingang von zwei erst in den letzten Jahren gefällten Pappeln markiert wurde. Er verlief über Äcker und Wiesen bis zum Dierhäger Moor. Sobald man dieses durchquert hatte, war man schon fast in Neuhaus.

Die Anlage des Weges erfolgte durch die drei Dändorfer Arbeiter Otto Eggers, Christian Millahn und Wilhelm Reuter. Beidseitig wurden Bäume alleeartig angepflanzt und Drähte gespannt, um den Kühen von den angrenzenden Weiden den Zugang zu verwehren. Leider wurden Anfang der 1960er-Jahre im Zuge von großflächigen Meliorationsarbeiten die vorhandenen Gräben vergrößert und vertieft.

Dabei entfernte man die für den Weg bestehenden Durchlässe, was eine weitere Nutzung des Weges unmöglich machte. Die Alleebäume verschwanden, die Wegetrasse wurde in die landwirtschaftliche Nutzung der umliegenden Flächen einbezogen, die Trasse im Moor wuchs langsam zu.

Von Guido Keil