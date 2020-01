Barth/Ribnitz-Damgarten

Zu einem Themenabend lädt das Windjammer-Museum Barth,Hafenstraße 22, am Freitag um 19 Uhr ein. Thema: „ Schiffe und Schicksale“. In früheren Zeiten war die Gefahr ein ständiger Begleiter der Handelsschiffe, und oft war es ungewiss, ob Schiff und Besatzung den Zielhafen sicher erreichen würden oder auf ihren nicht selten monatelangen Reisen einem Unglück zum Opfer fielen. Aus den großen Tagen der Segelschifffahrt sind zahlreiche Berichte von Strandungen, Kollisionen und Kaperungen, aber auch von glücklichen Fügungen und erfolgreichen Rettungstaten überliefert. Sie stehen im Mittelpunkt des Themenabends. Im Anschluss haben die Gäste die Möglichkeit, bei einem Rundgang durch die Ausstellungen des Museums tiefer in die Geschichte der Segelschifffahrt einzutauchen. Wer bei dem Themenabend dabei sein möchte: Eine Teilnahme ist nur nach Voranmeldung möglich. Diese nimmt das Museum unter der Telefonnummer 038231/400140 oder per E-Mail an info@windjammer-museum.de entgegen.

Wer Grünkohl mag, der sollte sich den Sonnabend vormerken. An diesem Tag lädt der Verein Backstein und Geist Starkow zum traditionellen Grünkohlessen ab 18 Uhr in die Backsteinscheune ein. Mit einem Neujahrsfeuer soll dann das alte Jahr verabschiedet und das neue Jahr eingeläutet werden.

Das neue Ausstellungsjahr in der Galerie im Kloster Ribnitz-Damgarteneröffnet am Sonntag die Malerin Simone Distler. Die 1882 in Unterfranken geborene Künstlerin studierte von 2009 bis 2016 an der Burg Giebichenstein Kunsthochschule in Halle/Saale. Sie lebt und arbeitet in Erdeborn, Sachsen-Anhalt. Ein wesentliches Merkmal ihrer Malerei ist die Auseinandersetzung mit der Natur. Sie beschäftigt sich mit scheinbaren Gegensätzlichkeiten wie Bewegung und Ruhe und deren Gleichzeitigkeit im Bild. Assoziationen zum Landschaftlichen werden zwar hervorgerufen, doch sucht sie immer auch Momente des Übergangs hin zu einer bloßen Ahnung. Es geht ihr nicht um die Abbildung äußerer Begebenheiten, sondern um den Versuch, innere Vorgänge sichtbar zu machen und den Schein von etwas Unendlichem im Endlichen hervorzurufen. Eröffnet wird die Ausstellung am Sonntag um 17 Uhr von Galerieleiterin Gabi Raskop. Christan Bühler (Klavier) und Judith Eif (Cello) sorgen für die musikalische Umrahmung.

Von Edwin Sternkiker