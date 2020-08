Windjammer-Museum in Barth: Publikum ist deutlich jünger geworden

Barth

Die Corona-Pandemie hat die Kulturbranche hart getroffen. Der Leiter des Windjammer-Museums in Barth blickt dennoch positiv in die Zukunft. „Die Museen hatten das Glück, dass sie relativ früh wieder öffnen konnten“, berichtet Bernd Koppehele. Pfingsten empfing er schon die ersten Besucher, damals noch mit eingeschränkten Öffnungszeiten. Seit dem 1. Juli gelten auch wieder die gewohnten Öffnungszeiten.

Und der Leiter des Museums hat in den vergangenen Wochen viele positiven Beobachtungen gemacht. „Der Altersdurchschnitt ist stark gesunken. Es kommen sehr viele Familien ins Museum, die Zahl hat sich im Vergleich zu den Vorjahren verdoppelt.“ Während der durchschnittliche Besucher in den vergangenen Jahren männlich und 50 plus war, seien in diesem Jahr auch viele junge Menschen unter den Museumsgästen.

Öffnungszeiten und Eintritt Das Windjammer-Museum in Barth, Hafenstraße 22, hat dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Erwachsene zahlen sechs Euro Eintritt, Senioren fünf Euro. Studenten, Arbeitslose und Behinderte zahlen vier Euro und Kinder ab sieben Jahren drei Euro Eintritt.

Douzette-Stube kommt gut an

Im Windjammer-Museum in Barth werden in der Douzette-Stube Werke des Künstlers gezeigt. Quelle: Anika Wenning

„Und sie sind alle sehr interessiert und wissbegierig. Viele sind erstaunt, dass es so ein Museum in Barth gibt“, freut sich der Museumsleiter. Rund 300 Segelschiffsdioramen, 180 Schiffsporträts und 20 Kunstwerke werden in den Räumen gezeigt. Alle Kunstobjekte stammen aus der privaten Sammlung des Hamburgers Klaus Reeckmann und dessen Sohn Stephan.

Eröffnet wurde das Museum, das zwischen dem Barther Hafen und der Werft liegt, im September 2017. Dioramen sind Halbmodelle, die Seeleute vor mehr als 100 Jahren auf ihren Schiffen gebaut haben, um sich die Zeit zu vertreiben.

Neben den einzigartigen Modellen ist bei den Gästen die Douzette-Stube, in der Kunstwerke des bekannten Malers gezeigt werden, besonders beliebt. „Viele Urlauber begeben sich auf Spurensuche und schauen, wo sie überall Kunstwerke von Douzette in Barth finden. Sie kommen vom Vineta-Museum zu uns oder andersherum. Sie empfinden es als guten Service, dass wir sie darauf hinweisen, wo sie weitere Kunstwerke entdecken können.“

Derzeit keine Veranstaltungen im Museum

Dass die Besucher bei ihrem Besuch eine Maske tragen und ihre Kontaktdaten hinterlassen müssen, dafür hätten alle Verständnis. „Ich bin sehr froh darüber, dass meine Gäste das alles auf sich nehmen.“ Auf Veranstaltungen im Museum verzichtet er aber in diesem Jahr dennoch. „Ich hatte sehr viel geplant – kleine und große Veranstaltungen. In diesem Punkt musste ich umdisponieren. Es sollen schöne, entspannte Abende sein, aber durch die Auflagen würde das getrübt.“

Geplant ist aber eine neue heimatgeschichtliche Ausstellung im Eingangsbereich des Windjammer-Museums. Dafür hat Harald Redeker, der Schiffs-Dioramen baut, viele Stunden in seiner Werkstatt verbracht und historische Szenen im Miniaturformat nachgebaut. „Zum Beispiel einen Stapellauf auf der Barther Holzerland-Werft“, berichtet der Hobbykünstler. „Die Szenen werden im eintrittsfreien Bereich gezeigt. Ich hoffe, dass vor allem viele Barther vorbeikommen“, sagt der Museumsleiter.

Seit 1975 rund 50 Dioramen selbst gebaut

Sein erstes Diorama hat Harald Redeker 1975 gebaut. „Ich wollte unbedingt ein Diorama kaufen. Mir wurde auch zugesagt, dass ich es bekomme. Doch dann war es plötzlich weg. Ich war so sauer und habe mir gedacht: Was die vor 100 Jahren auf ihren Schiffen gebaut haben, das kann ich auch.“ Rund 50 Schiffsdioramen hat er seitdem gebaut. 15 davon hängen schon im Eingangsbereich des Museums.

Ein altes Diorama, das vermutlich aus dem Jahr 1880 stammt, hat der Barther vor kurzem für das Windjammer-Museum restauriert. „Wir haben es von einem Einheimischen geschenkt bekommen“, berichtet Bernd Koppehele, der sich über eine weitere Neuigkeit freut. Sein Buch, „Schiffsdarstellungen der Sammlung der Familie Reeckmann“, ist vor kurzem erschienen. 150 ausgewählte Kapitänsbilder aus der umfangreichen Sammlung sind in diesem Buch abgebildet und der Leser erfährt Wissenswertes zu den jeweiligen Schiffen.

Von Anika Wenning