Windpark vor dem Darß beschert Seenotrettern neue Aufgaben

Mehr als 1000 Tonnen Stahl treiben auf den Windpark Baltic 1 zu. Es ist die „ BP 26 Eschwege“ der Bundespolizei. Das fast 66 Meter lange Schiff ist manövrierunfähig. Geradezu winzig erscheint dagegen die „ Theo Fischer“ der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, die zu Hilfe eilt. Bei Wind der Stärke fünf aus südlicher Richtung droht der Havarist, in den Offshore-Windpark zu treiben. Die Seenotretter sind rasch vor Ort, können das Schiff auf Position halten. Mehr noch: Die Seenotretter haben mit der „ Eschwege“ am Haken einen bestimmten Kurs mit Wendemanöver gesteuert. Die 2700 Pferdestärken des Seenotrettungskreuzers reichen aus, um den viel größeren Havaristen auch auf einen neuen Kurs zu bugsieren. Bis zum Eintreffen eines Notfallschleppers haben die Seenotretter den Havaristen wenigstens auf Position gehalten. Eine erfolgreiche Übung.

Die zeigt aber auch: Der geplante Windpark Gennaker – der bestehende Offshore-Windpark Baltic 1 vor dem Darß kann um mehr als 100 deutlich höhere Anlagen erweitert werden (die OZ berichtete) – stellt die Besatzung der „ Theo Fischer“ vor neue Aufgaben. Das bestätigt auch Vormann Frank Weinhold. Noch gar nicht lange ist es her, dass eine Segelyacht nach Motorschaden in den Windpark zu treiben drohte. Ein Küstenmotorschiff eilte zu Hilfe und hielt den Segler auf Position. Die „ Theo Fischer“ musste damals aus Barhöft anfahren, rund anderthalb Stunden dauert die Fahrt vor den Darß. „Solche Einsätze zeigen, was künftig viel häufiger passieren kann“, sagt Frank Weinhold.

Neue Befahrensregelung

Schiffe mit einer Länge von mehr als 20 Metern müssen den geplanten Windpark Gennaker nördlich umfahren. Quelle: Arno Zill

Mit den künftigen Befahrensregelungen werden alle Schiffe mit einer Länge von mehr als 20 Metern auf einen Kurs nördlich um den Windpark herum gezwungen. Lediglich kleinere Boote dürfen das Seegebiet zwischen Windpark und Darß befahren. „Da werden neue Aufgaben auf uns zukommen“, sagt der Vormann der „ Theo Fischer“. Die Schiffsbewegungen würden sich nicht nur auf vergleichsweise kleinem Raum konzentrieren. Auch müssten dann Schiffe über 20 Meter Länge den nördlichen Ausweichkurs um die Forschungsplattform Darßer Schwelle herum steuern. Heißt auch: Größere Freizeitboote und auch Traditionssegler könnten die Passage von Warnemünde in Richtung Rügen dann nicht im Landschutz absolvieren. Gerade bei Wind aus Südwest hätten Darß und Zingst einen gewissen Schutz geboten. Zudem werde die Strecke für die Bootsführer deutlich länger.

In der Region kommt das Vorhaben gar nicht gut an. So haben sämtliche Kommune von Dierhagen bis Zingst gegen die Ausweisung des Bereichs als Vorranggebiet für Windenergie in der Landes-Raumentwicklungsplanung geklagt. Zudem gibt es Klagen gegen die Baugenehmigung des Windparks Gennaker. Erst am Montag haben sich die Mitglieder des Kreistages Vorpommern-Rügen bei zwei Enthaltungen und 16 Gegenstimmen gegen Errichtung und Betrieb von 103 weiteren Windenergieanlagen nördlich der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst ausgesprochen.

Schiff grundlegend überholt

Für die neuen Aufgaben ist die „ Theo Fischer“ schon in diesem Jahr fit gemacht worden. Von März bis Juli hat sich das Schiff in der Hauswerft der Seenotretter in Bremen befunden. Der 22 Jahre alte Seenotrettungskreuzer wurde in der Zeit grundlegend überholt, sagt Frank Weinhold. Komplett erneuert wurden die Elektronik und die Maschinenüberwachung. Die Navigation stammt aus der Weltraumforschung. Verlegt wurden die Schornsteine. Der Auspuff befindet sich nun nicht mehr über der Brücke, sondern nahe der Wasseroberfläche am sogenannten Spiegel, der Heckplatte. Vertreten wurde die „ Theo Fischer“ während dieser Zeit von der „Vormann Jantzen“. Das Schiff wurde 1990 in Dienst gestellt und ist an wechselnden Stationen im Einsatz.

Schleppübung vor Darßer Ort: Die „Theo Fischer“ hat die deutlich größere „BP 26 Eschwege“ am Haken. Quelle: Bundespolizei

Insgesamt betrachtet haben die Besatzungen beider Seenotrettungskreuzer bis dato rund 50 Einsätze absolviert. Außer dem manövrierunfähigen Segler haben die Seenotretter beispielsweise im Juli die zweiköpfige Besatzung einer vor dem Darßer Ort gesunkenen Motoryacht geborgen. „Das war eine gewaltige Kiste“, erinnert sich der Vormann. Der Nichtschwimmer an Bord des Havaristen war mit zwei Rettungswesten gesichert – und hatte Handy und Zigaretten in der Tasche. Die Yacht wurde zwischenzeitlich gehoben und soll wieder fahrtüchtig gemacht werden. Gut in Erinnerung ist den Seenotrettern eine international angelegte Übung im September.

Vertrauen auf Technik

Ein immer größeres Vertrauen auf Technik werfen die Seenotretter vielen Freizeitskippern vor. „Eine Seekarte aus Papier haben viele nicht mehr an Bord“, so Frank Weinhold. Dafür aber technische Geräte, die zuweilen nicht korrekt bedient werden könnten. Manche verlassen sich auch allein auf das Mobiltelefon. So hat die Besatzung der „ Theo Fischer“ einen Angler zwischen Hiddensee und Zingst von der Ostsee gefischt, der nach einem Motorausfall keinerlei Angaben zur Position machen konnte. In dem Fall wurde einigermaßen genau der Standort des Mobiltelefons ermittelt, bevor die Seenotretter aus dem Nothafen Darßer Ort ausliefen. Zunehmend sei eine gewisse Unachtsamtkeit zu bemerken, sagt Frank Weinhold

Überhaupt ändere sich die Einstellung zum Wassersport, bedauert der Vormann der „ Theo Fischer“. „Die alten Segler in Latzhose und mit Taklermesser in der Tasche gibt es kaum noch.“ Früher hätten die Bootseigner ewig an ihren Booten herumgepfriemelt. Heute werde eine Yacht eher als Sportgerät gesehen, das – wenn nicht im Ganzen, dann aber in Teilen – ersetzt werde, sollte ein Detail nicht wie gewünscht funktionieren.

Neues Domizil im Inselhafen

Gespannt sind die Seenotretter auf ihr künftiges Domizil in dem geplanten Inselhafen in Verlängerung der Prerower Seebrücke. „Wir denken daran, aber noch ist der erste Spatenstich nicht getan“, sagt Frank Weinhold. Nach Hinweisen der Seenotretter und von Fischern wurde südlich der geplanten Zufahrt in den Inselhafen ein Wellenbrecher eingeplant. Allein wichtig ist den Seenotrettern eine Stationierung nahe der Kadetrinne und des Windparks vor dem Darß. Die Aufgaben werden dadurch eher mehr.

Von Timo Richter