Winterakademie in Ahrenshoop taucht in viele Themen ein

Ahrenshoop

Geschichte, Gesundheit, Gutshäuser und natürlich Kunst und Kultur – die Winterakademie bietet auch in der Neuauflage ein breites Spektrum an Themen. Organisation und Ausrichtung der Veranstaltungen im 14 Tage-Rhythmus ist das Kunstmuseum Ahrenshoop. Beginn der Reihe ist am Montag, dem 7. Oktober. Nach Auflösung des einstigen Trägervereins findet die Reihe, die einst als Senioren-Winterakademie startete, unter alleiniger Regie des Kunstmuseums Ahrenshoop statt.

Museumssprecher Matthias Schümann betont, dass sie die Winterakademie explizit an alle Altersgruppen richte, nicht allein auf Senioren beschränkt sei. „Unser Ziel ist, dass auch Jüngere zu den Veranstaltungen kommen – wie in den Vorjahren auch.“ Dafür wurde ein Programm zusammengestellt mit Themen, die von allgemeinem Interesse seien.

Spannender Rückblick

Die Wende vor 30 Jahren bildet zum Auftakt die Brücke zwischen den ersten beiden Abenden. Den Auftakt macht der Buchkünstler Henry Günter, der mit der Wende seine eigene Unternehmung schuf und mit seinen „künstlerisch ambitionierten Büchern“, so Matthias Schümann, bis heute erfolgreich ist. Mit dem Vortrag Günters erwartet der Organisator einen ebenso künstlerisch wie literarisch interessanten Beitrag zur Winterakademie.

Eher politisch/historisch wird der Abend mit Dieter Schröder Ende Oktober. Der einstige Oberbürgermeister Rostocks war auch Chef der Staatskanzlei in Berlin. Und darum geht es an dem Abend: Bereits vor der tatsächlichen Öffnung der Grenzen zwischen beiden deutschen Ländern hat Schröder zusammen mit dem damaligen Berliner Bürgermeister Walter Momper und dem Ersten Sekretär der SED-Bezirksleitung in Ost-Berlin, Günter Schabowski, unter höchster Geheimhaltung über Modalitäten einer Grenzöffnung gesprochen. Überrascht wurde die Runde letztendlich von dem Tempo, in dem die innerdeutsche Grenze schließlich aufgemacht wurde. Matthais Schümann verspricht sich einen „spannenden Rückblick auf diese Zeit“.

Unerwartete Themen

Die Winterakademie wartet aber auch mit unerwarteten Themen auf. So ist ein Dendrochronologe zu Gast. Der Referent, laut dem Organisator „ein cooler Typ“, beschäftigt sich mit dem Alter von Holz und hat nahezu sämtliche Kirchen in Mecklenburg untersucht. Der Experte tauche über das verbaute Holz in die Historie der einzelnen Gotteshäuser ein.

Viel erhofft sich Matthias Schümann auch vom Beitrag des Volksbundes Kriegsgräberfürsorge. Der beschäftigt sich mit der Pflege von Kriegsgräbern. Am Beispiel eines konkreten Schicksals eines Soldaten wird die Arbeit der Organisation vorgestellt.

Neue Formate

In diesem „Semester“ – die Winterakademie dauert bis März kommenden Jahres – gibt es auch neue Darstellungsformen. So ist auch Theater zu erleben. In einem Zwei-Personen-Stück stellen die Akteure auf Basis historischer Dokumente den Niedergang der Bauhausgeschichte mit dem Aufkommen der Nationalsozialisten dar. „Das ist mal ein ganz neues Format in der Winterakademie.“

Zu sehen sein wird auch ein Film. Die Dokumentation zeigt die Geschichte eines ukrainischen Geigers, der mit seinem Instrument auf dem Kopf einen Fluss durchquert, um ein besseres Leben in Deutschland zu finden.

Klassische Vorträge

Während der Winterakademie gibt es aber auch klassische Vorträge. So ist eine Anti-Stress-Trainerin zu Gast, die während eines Vortrages mit Mitmach-Charakter Tipps für ein ruhigeres Leben vorstellt. Ein Siedlungsexperte der Universität Rostock beschäftigt sich mit den zahlreichen Guts- und Herrenhäusern in Mecklenburg-Vorpommern und deren Entwicklungsmöglichkeiten. Einst galten diese Gebäude als „gute Stube“ in den Dörfern.

Außerdem geht es um sogenannte Wolfskinder, Kinder die in der Nachkriegszeit ohne Eltern vornehmlich aus Ost-Preußen in Richtung Westen unterwegs waren und zumeist in Wäldern lebten. Auch geht es währen eines Vortrages um die heftig umstrittene Disziplin der Naturheilkunde. Der Politikexperte Serge Embacher spricht zum Thema Volksparteien. Dabei geht es unter darum, wie volksnah Parteien sind beziehungsweise wie viel Volk in ihnen steckt.

Kooperation mit Stiftungen

Die Veranstaltungen der Winterakademie finden immer montags ab 18.30 Uhr im Kunstmuseum Ahrenshoop statt. Die Veranstaltungen erfolgen in Kooperation mit der Konrad-Adenauer-Stiftung, der Friedrich-Ebert-Stiftung und der Rosa-Luxemburg-Stiftung statt.

Das Programm 7. Oktober – Gespräche und Buchpräsentation mit Verlagsgründer Henry Günter 21. Oktober – Erinnerungen an die Zeit der Wende vor 30 Jahren mit Prof. Dir. Dieter Schröder 4. November – Dokumentarfilm von und mit Mark Chaet (Geige) und Tom Franke (Regie), mit Livemusik 18. November – Der Dendrochronologe Dr. Tilo Schöfbeck berichtet über seine Arbeit 2. Dezember – Karsten Richter berichtet über die Arbeit des Volksbundes und Kriegsgräberfürsorge an einem mecklenburgischen Soldatenschicksal 13. Januar – Guts- und Herrenhäuser als „gute Stube“ der Dörfer in MV, mit Professor Dr. Henning Bombeck 27. Januar – Dr. Serge Embacher zum Thema „Quo vadis Volkspartei“ 10. Februar – Tricks und Übungen zur Stressbewältigung mit Marlis Maria Brehmer 24. Februar – Dokumentarisches Theaterstück mit Thomas Zieler und Thomas Hupfer zur Verteeibung des Bauhauses aus Dessau 1932 9. März – Ostpreußens Hungerkinder erzählen vom Überleben, mit Dr. Christopher Spatz 23. März – Prof. Dr. Karin Kraft spricht zum Thema Naturheilkunde als Teil der modernen Medizin

Von Timo Richter