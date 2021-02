Winterdienst in Barth: Wenn Schnee zu Sondermüll wird

Barth

Während sich in den vergangenen beiden Wochen viele Barther am Anblick der verschneiten Landschaft erfreuten und die Jüngsten Spaß am Umhertollen in der weißen Pracht fanden, hatten die Mitarbeiter des Technischen Betriebes der Stadt keine Zeit, an solche winterlichen Zerstreuungen zu denken. Beginnend ab dem 3. Februar dehnte sich ihre tägliche Arbeitszeit mit zunehmender Intensität der Schneefälle weiter aus. Normalität kehrte erst ab dem vergangenen Freitag wieder ein.

Täglich ab 4 Uhr waren Gehwege, Fußgängerüberwege und teilweise auch Nebenstraßen im Stadtgebiet zwischen Planitz und Fahrenkamp vom Schnee zu befreien. Als besonders kritisch in Bezug auf Verwehungen gelten Wege und Straßen, die an große Freiflächen grenzen, so beispielsweise bei Glöwitz und Planitz sowie am Hafen. Auch der neue Radweg zwischen Sundischer Straße und Trebin muss im Auge behalten werden.

Täglich 15 Stunden im Einsatz

Bis zum Vortag hätten die sechs Mitarbeiter durchschnittlich 15 Stunden täglich gearbeitet, wie Betriebsleiter Uwe Scheller am schneefallfreien Freitag informierte. „Dafür dürfen sie heute eher nach Hause gehen – man sieht ihnen an, dass sie am Limit sind.“ Die geleisteten Überstunden könnten sie nach und nach abfeiern, außerdem erhielten sie ihre tariflichen Nachtzuschläge, versicherte er.

Uwe Scheller möchte sich auch für die zuverlässige Unterstützung durch die Umweltdienste Barth GmbH als Vertragspartner der Stadt bedanken. Dem Unternehmen kam die Freihaltung der Barther Straßen zu, wofür es zwei Lkw mit Schiebeschildern und Salzstreuern zum Einsatz brachte. „Die waren sehr fleißig und haben voll mitgezogen“, lobte Uwe Scheller die Einsatzbereitschaft der UWD-Mitarbeiter.

Schneeräumung in drei Stufen

Geräumt wird in Barth nach einem festgelegten Plan mit drei Stufen, von denen dieses Mal die Stufe 2 erreicht war. Bei Stufe 3 müsste der Schnee aus der Stadt herausgefahren werden, was sich aber nicht so einfach gestalten würde. Durfte der Schnee zur DDR-Zeit noch direkt in das Hafenbecken gekippt werden, zählt er heute als Sondermüll und ist entsprechend zu behandeln.

Die Mannschaft des Technischen Betriebes der Stadt Barth nach einer verdienten Pause vor dem erneuten Ausrücken. Quelle: Volker Stephan

Der Technische Betrieb nutzt deshalb zur Ablagerung seinen eigenen Fettabscheider, der eigentlich zur Reinigung der Fahrzeuge bestimmt ist. Nach dem Abtauen werden darin die Reste von Streusalz, Ölen und Straßenabrieb aus dem Schmelzwasser gefiltert und über ein spezielles Rostocker Unternehmen entsorgt. Natürlich ist die Aufnahmekapazität des Fettabscheiders sehr eingeschränkt. „Deshalb bemühen wir uns, den Schnee möglichst nicht aus der Stadt rauszufahren“, erklärte Uwe Scheller die normale Vorgehensweise.

Hier zeige sich die Widersprüchlichkeit und Praxisferne deutscher Regulierungswut: Wird der Schnee aus der Stadt herausgefahren, wird er automatisch zum Sondermüll – bleibt er hingegen liegen, gelangt das Schmelzwasser inklusive der vermeintlich enthaltenen Schadstoffe in die Kanalisation. Bei sehr ausgiebigen Schneefällen bliebe der Schwarze Peter bei den Verantwortlichen der Stadt hängen, die eine praktikable Lösung aus dem Hut zaubern müssten.

Vier bis fünf Tonnen Streusalz am Tag

Im Schneeeinsatz befand sich fast der gesamte Fuhrpark des technischen Betriebes: Ein großer Traktor der Marke John Deere, ein Multicar M 27, ein Kommunaltraktor, eine multifunktional umrüstbare Kehrmaschine sowie ein Pritschenwagen T5. Während mit Letzterem zwei Mitarbeiter ausrückten, um die für die Räumtechnik schwer zugänglichen Stellen zu säubern (z. B. zwischen Pollern), waren alle anderen Fahrzeuge und Geräte mit Schiebeschildern und Salzstreuern in den zugewiesenen Bereichen unterwegs. Bei einem Tagesverbrauch von vier bis fünf Tonnen Streusalz dauerte es nicht lange und das betriebseigene Lager war kurz vor dem Wochenende leer – mit der Aussicht auf baldigen Nachschub.

Liegt die Temperatur zum Streuzeitpunkt unter minus 5 Grad, kommt laut Betriebsleiter sowieso nur noch Sand zur Anwendung, weil Salz dann keine Wirkung mehr zeigt. Durch den Technischen Betrieb würden auch die Hydranten und Schieber für das Löschwasser schnee- und eisfrei gehalten, zum Teil erledige das aber auch die Feuerwehr, so Uwe Scheller.

Nach den Schneefällen hat sich die Situation im Stadtgebiet bis auf die Entschärfung von Glatteisgefahr zuletzt wieder entspannt.

Von Volker Stephan