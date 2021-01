Winterlichtern in Barth droht das Aus

Barth

Gerade erst hat sich die Altstadt von Barth in ein Lichter-Wunderland verwandelt, da trübt schon am Sonnabend der Diebstahl eines Scheinwerfers die Stimmung. Es bleibt nicht dabei. Am Montagmorgen wird festgestellt, dass an insgesamt drei von neun illuminierten Gebäuden beziehungsweise Plätzen Technik gestohlen wurde, wie Nicole Paszehr, Leiterin des Amtes für Tourismus und Kultur informiert. „Unsere schöne Licht-Aktion ‚Barther Winterlichter‘ steht kurz vor dem Aus“, sagt sie.

Um noch mehr Schaden zu vermeiden: Lichter teilweise abgebaut

Die Marienkirche im mystischen Rot. Eines der Winterlichter, das nun schon erloschen ist. Quelle: Arndt Gläser

Am Donnerstag vergangener Woche installiert, bleibt bereits am Sonnabend das Tor des Adligen Frauenstifts dunkel. An den darauffolgenden Tagen „verschwinden“ Projektoren und Scheinwerfer an der Marienkirche und am Gänsemarkt. „Ein Schaden von über eintausend Euro ist mittlerweile entstanden“, berichtet Nicole Paszehr, die am Montagnachmittag immer noch völlig fassungslos ist.

„Technik im großen Stil ist gestohlen worden. Dabei handelt es sich eindeutig um Vorsatz, denn die Sicherheitsmaßnahmen sind sehr durchdacht gewesen“, sagt sie. Mit Stahlseilen und Schlössern seien die einzelnen Projektoren und Scheinwerfer – insgesamt rund 70 – gesichert gewesen. Am Montagvormittag sehen sich Mitarbeiter der Stadtverwaltung und des Stadtbauhofes die Schäden vor Ort an. „Zum Teil waren Stahlseile durchtrennt und Schlösser aufgebrochen“, begründet sie ihren Vorwurf, dass der oder die Täter vorsätzlich gehandelt haben.

Um ein Zeichen zu setzen und um noch mehr Schaden abzuwenden, bauen die Techniker der Stralsunder Firma Sound Projekt Veranstaltungstechnik, die am Donnerstag erst die Altstadt in ein Lichterwunderland verwandelt haben, noch am Montagnachmittag einen Großteil der Barther Winterlichter ab. „Ich war tatsächlich am Montagvormittag kurzzeitig gewillt, die Aktion komplett zu beenden“, erzählt die Amtsleiterin. Tatsächlich soll dies aber nur die letzte Konsequenz sein. „Wir werden nun noch einige wenige Barther Winterlichter lassen“, informiert sie.

Aktion fand viel Zuspruch

Auch Barths Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig möchte nicht glauben, dass es gewollt ist, dass die Barther Winterlichter gänzlich und für immer erlöschen. Er und seine Mitarbeiter hätten gehofft, dass derartige Zwischenfälle ausbleiben, sagt er. „Ich könnte es der Firma, die dies aufgebaut hat, aber nicht verübeln, wenn sie die Aktion hier beendet“, sagt er.

Wie das Stadtoberhaupt berichtet, seien die Barther Winterlichter sehr gut angenommen worden. „Es ist eingetreten, was geplant gewesen ist – die Leute sind vor die Tür gegangen, haben einen Spaziergang durch die Altstadt gemacht“, weiß er. Viel Lob hat die Stadt für die Aktion auch in sozialen Netzwerken bekommen. Echt toll sei es und könne so bleiben. Super gegen den Winterblues sei diese Aktion, die eigentlich bis zum 18. Februar geplant gewesen ist. Eigentlich! „Wir haben uns ja schon fast daran gewöhnt, dass ein Virus Veranstaltungen zerstören kann. Doch gerade in dieser momentanen Situation etwas Schönes auf die Beine zu stellen, etwas, was Freude bereitet, etwas, das ein Staunen und ein Lächeln auf die Gesichter zaubert, das war die Idee der Barther Winterlichter“, sagt Nicole Paszehr.

Einige wenige Lichtblicke bleiben – hoffentlich

Es sei einfach nur traurig und armselig, dass diese Aktion, die eigentlich zur Tradition werden sollte, mutwillig kaputt gemacht werde. „Aber das nehmen wir nicht so sang- und klanglos hin“, sagt sie. „Der finanzielle Schaden nach nur drei Tagen ist enorm. Aber der Imageschaden für unsere Stadt ist viel weitreichender“, fügt sie hinzu. Sie hoffe, dass es keine weiteren Zwischenfälle mehr gibt und wenigstens die wenigen Winterlichter den jungen und älteren Barthern als Lichtblicke in der dunklen und von Corona geprägten Zeit bleiben. „Vielleicht kann ja jeder Barther ein wenig dazu beitragen, indem er bei einem Spaziergang durch die Altstadt die Augen offen hält“, bittet sie.

Von Anja Krüger