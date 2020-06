Wirbel um neuen Stadtpräsident in Ribnitz: Keine Kandidaten stellen sich zur Wahl

Ribnitz-Damgarten

Die Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten wird vorerst keine Stadtpräsidentin bzw. keinen Stadtpräsidenten bekommen. Auf der Tagesordnung der Stadtvertretersitzung am Mittwoch, 17. Juni, ist kein Tagesordnungspunkt zur Wahl zur Stadtpräsidentschaft zu finden, weil es keine Kandidatin bzw. keinen Kandidaten gibt. Hintergrund ist, dass Heike Völschow, Vorsitzende der Fraktion Die Linke und 2. stellvertretende Stadtpräsidentin, angekündigt hat, nicht wieder zu kandidieren. Vonseiten der anderen Fraktionen gibt es nun keine eigenen Wahlvorschläge.

Rückblick: Die Wahl zur Stadtpräsidentin hatte bei der jüngsten Stadtvertretersitzung Mitte Mai durchaus für Wirbel gesorgt. Die Fraktion die Unabhängigen hatte Völschow als Kandidatin vorgeschlagen. Die SPD/Grüne-Fraktion beantragte daraufhin eine Abstimmung in geheimer Wahl. Bei einer Pattsituation von zwölf Ja- und zwölf Nein-Stimmen war Völschow schließlich nicht gewählt worden.

„Ich wollte Courage zeigen.“

Heike Völschow, Fraktionsvorsitzende Die Linke und 2. stellvertretende Stadtpräsidentin. Quelle: Detlef Lübcke

„Kein gutes Bild“ habe die Stadtvertretung laut Hans-Joachim Westendorf, Vorsitzender der CDU/FDP-Fraktion, in diesem Moment abgegeben. Zumal nach minutenlanger Pause, um zu klären, wie das Abstimmungsergebnis zu bewerten ist, der 1. stellvertretende Stadtpräsident Jens Stadtaus ( CDU), der die Sitzung eröffnen und leiten sollte, den Saal im Begegnungszentrum verließ. Schließlich moderierte die nicht-gewählte Heike Völschow als 2. stellvertretende Stadtpräsidentin dennoch den weiteren Verlauf der Stadtvertretersitzung.

Tino Leipold, Vorsitzender Fraktion Die Unabhängigen. Quelle: Privat

„Ich wollte Courage zeigen und die Sitzung ordentlich zu Ende bringen“, sagte Völschow auf Nachfrage. Dennoch sei das Wahlergebnis und die Art und Weise des Zustandekommens „ein trauriges Zeichen“. Ebenso wolle sie jetzt mit dem Verzicht auf eine erneute Kandidatur ein Zeichen setzen. „Der Schritt ist mir schwergefallen. Aber ich bin Demokratin. Und zu meinem Demokratieverständnis gehört, Mehrheiten zu akzeptieren.“ Ein weiterer Grund: „Ich möchte nicht, dass der Eindruck entsteht, dass Mehrheiten so hingebogen werden, bis es passt.“ Ein möglicher Vorwurf, der entstehen könnte, wäre sie im zweiten Anlauf von demselben Gremium gewählt werden.

„Wir bedauern, dass Heike Völschow nicht zur Verfügung steht, die Entscheidung ist menschlich aber nachvollziehbar“, sagt Tino Leipold, Vorsitzender der Fraktion Die Unabhängigen. Ähnlich äußerte sich Hans-Joachim Westendorf.

„Das ist politische Etikette.“

Susann Wippermann, Vorsitzende Fraktion SPD/Grüne. Quelle: Privat

Ein Zeichen setzen wollte nach eigener Aussage auch die SPD/Grüne-Fraktion. Heike Völschow sei zwar als Kandidatin in Frage gekommen. Aber: „Ich als Fraktionsvorsitzende war in die Wahl nicht einen Moment eingebunden“, sagte Susann Wippermann ( SPD) auf Anfrage. Im Vorfeld habe Heike Völschow nicht mit anderen Fraktionen geredet. „Das gehört dazu, das empfinde ich als politische Etikette, dass sich die Kandidatin bei den Fraktionen vorstellt“, so Wippermann weiter. Im Vorfeld der Wahl Thomas Huths zum Stadtpräsidenten nach der Kommunalwahl 2019 hatte es diese Gespräche gegeben, dieses Mal nicht. Deshalb der Antrag auf geheime Wahl. „Das Ergebnis der Wahl ist bedauerlich und war nicht unsere Intention“, so Wippermann.

Den Vorwurf, dass die Stadtvertreter, die gegen Völschow gestimmt haben, gleichzeitig der AfD in die Hände gespielt haben, bezeichnete Wippermann als „Quatsch“. Es hätten nicht nur SPD und AfD gegen die Kandidatin der Linken gestimmt. Gleichwohl war es schließlich die AfD-Fraktion, die im Nachgang der Stadtvertretersitzung in sozialen Netzwerken das Abstimmungsergebnis als Erfolg feierte und betonte, dass eine linke Stadtpräsidentin „vorerst verhindert“ worden sei. Michael Meister, Vorsitzender der AfD-Fraktion, wollte dazu keinen Kommentar abgegeben.

„Das war richtig schlecht.“

Hans-Joachim Westendorf, Vorsitzender CDU/FDP-Fraktion. Quelle: Edwin Sternkiker

„Es waren sicherlich auch Mitglieder unserer Fraktion“, gestand Hans-Joachim Westendorf ein. Sich der Stimme zu enthalten, wäre ebenfalls ein gangbarer Weg gewesen. Die meisten seien davon ausgegangen, dass Heike Völschow die Wahl gewinnt. „Das war richtig schlecht. So etwas darf nicht noch einmal passieren“, so Westendorf.

Dass es im Vorfeld keine Gespräche gegeben habe, könnte an der Corona-Krise gelegen haben. „Wir kamen in den vergangenen Wochen nicht so zusammen, wie sonst. Da mag es Informationsverluste gegeben haben“, so Westendorf. Tino Leipold betont, dass die Stadtvertretersitzung der Rahmen sei, in dem sich die Kandidaten vorstellen. In diesem Falle habe es zudem nur eine Kandidatin gegeben. „Nur dagegen sein, reicht nicht. Es fehlte der Alternativvorschlag. Das ärgert mich. Das ist nicht konstruktiv“, so Leipold.

„Bockiges Verhalten.“

„Persönliche Befindlichkeiten haben der AfD in die Hände gespielt“, sagt Heike Völschow. „Persönliche Befindlichkeiten und bockiges Verhalten“ hätten die Stadtvertretung blamiert. Die Fraktionen hätten früh genug über ihre Kandidatur Bescheid gewusst und somit genug Zeit gehabt, einen eigenen Kandidaten aufzustellen.

Nun soll die Sommerpause dazu genutzt werden, einen geeigneten Kandidaten zu finden. „Das ist ein wichtiges Amt. Wir müssen jemanden finden, der mehrheitsfähig ist“, so Hans-Joachim Westendorf. Fraktionsübergreifend soll nun das weitere Vorgehen abgestimmt werden. Heike Völschow dazu: „Vielleicht ist dies der richtige Aufprall, damit alle wieder besser zueinanderfinden.“

Die Sitzung der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten findet am Mittwoch, 17. Juni, um 18 Uhr im Begegnungszentrum statt. Zu der Sitzung gibt es auch einen Live-Stream auf dem Youtube-Kanal der Bernsteinstadt.

Von Robert Niemeyer