Aufsteller der Läden auf den Wegen, mehr Terrassen, keine Autos, dafür aber ein Verkehrspoller, der keine Fahrzeuge durchlässt. Das könnte zukünftig das Bild in der Langen Straße in Barth sein. Diskutiert wird darüber bereits seit 30 Jahren, sagt Stadtvertreter Ernst Branse. Eine Idee, die die Stadtvertretung in den nächsten Jahren gern testen würde – jedoch nur für einen bestimmten Abschnitt und in Absprache mit den Gewerbetreibenden.

Der Grundgedanke hinter dieser Idee: Die Einkaufsstraße würde im Sommer für zwei Monate den Fußgängern vorbehalten sein. Betroffen wäre der Abschnitt von der Sparkasse am Markt bis zur Volksbank. Alle Fahrzeuge müssten in diesem Fall von 10 bis 19 Uhr auf die Badstüber- oder die Baustraße ausweichen. Wer auf den Weg durch die Innenstadt ohnehin verzichten kann, nutzt die Ortsumgehung. Die Lieferdienste dürften außerhalb dieser Zeit rein, um unter anderem die Geschäfte zu beliefern. Ein Test könnte zeigen, was ein Boulevard wirklich bringt, so der ehemalige Stadtpräsident.

Boulevard durch Verkehrspoller

An das Vorhaben sind jedoch einige Voraussetzungen geknüpft. Zunächst müsste die Baustelle in der Barthestraße vor dem Dammtor geschlossen werden. Planmäßig wäre das zu Beginn der kommenden Sommersaison. Der Stadtvertreter Ernst Branse geht dennoch nicht davon aus, dass der Test bereits im kommenden Jahr erfolgt: „Wir planen, zunächst Gespräche mit den Gewerbetreibenden zu führen. Viele der Läden sind von dem Verkehr in der Barther Innenstadt abhängig“, erklärt er.

Und so müssten Für und Wider in dieser Angelegenheit mit allen Betroffenen besprochen werden. Als Unternehmer steht auch Ernst Branse in regelmäßigem Austausch mit den Ladeninhabern und kennt die Meinungen: „Ich weiß, dass es schwierig werden wird. So einige sehen diese Angelegenheit problematisch. Es ist jedoch keine Straßensperrung, sondern ein Poller“, sagt er. Und so gebe es auch durchaus Menschen, die diesen Versuch befürworten und gern – abseits der Pandemie – durch die Stadt schlendern würden.

Voraussetzungen sind getroffen

Die Idee entstammt der gesamten Stadtvertretung aller Parteien, betont Ernst Branse. Nichts soll im Alleingang entschieden werden. Die Ladenbesitzer, der Bürgermeister, auch der Ausschuss für Wirtschaft, Förderung und Kultur sollen miteinbezogen werden. Der Stadtvertretung zufolge im besten Fall durch eine repräsentative Veranstaltung, auf welcher alle Fragen besprochen werden könnten.

Die kommenden Jahre scheinen dafür perfekt, denn geredet wird schon sehr lange darüber, erklärt Branse: „Einmal waren die Parkplätze noch nicht fertig, dann wurde der Supermarkt oder die Umgehungsstraße gebaut – jetzt haben wir fast alle Voraussetzungen getroffen, die zuvor noch nicht gegeben waren.“

Das sagen die Händler in der Langen Straße

Bei den ansässigen Händlern scheint die Meinung zweigeteilt. Vor allem jene, die nicht nur regelmäßig Lieferungen bekommen, sondern deren Kunden durchaus auch größere Waren abholen, stehen dem Plan skeptisch gegenüber. Hartmut Heine, Inhaber des gleichnamigen Bettenhauses in der Langen Straße. Er vertreibt Bettwaren aller Art, auch Matratzen. „Das schleppt keiner durch die Stadt“, begründet er seine Skepsis. Grundsätzlich aber finde er die Idee sogar gut. „Die Innenstadt als Flaniermeile ist an sich eine tolle Sache. Allerdings hätte die Straße damals anders angelegt werden müssen“, meint er.

Flaniermeile und Lieferverkehr: Eine Idee, wie man beides unter einen Hut bekommen könnte, habe er nicht. „Selbst wenn man das Be- und Entladen zulassen würde, wer will das kontrollieren“, meint er. Andreas Ferl, Fachhändler für Computertechnik, hält die Idee sogar für völlig abwegig. Denn auch ein Paketdienst gehört zu seinen Dienstleistungen. „Nicht nur ich, viele Geschäfte hier in der Straße sind darauf angewiesen, dass Kunden und auch Lieferanten mit dem Fahrzeug die Straße befahren können“, sagt er. Deshalb sei er auch ein Befürworter der Kurzzeitparkplätze in der Langen Straße. Er sieht eher ein Problem darin, dass sich viele Kraftfahrer nicht an die vorgegebene Geschwindigkeitsbegrenzung halten würden. Die Lange Straße ist verkehrsberuhigter Bereich, in dem nicht schneller als Schrittgeschwindigkeit gefahren werden darf. „Die Raser müssen eingebremst werden. Viel mehr Kontrollen sollten diesbezüglich stattfinden“, meint er.

Die Frage, was sie von dem Vorhaben halte, den Abschnitt der Langen Straße zwischen Sparkasse und Volksbank zur autofreien Zone zu erklären, mag eine ansässige Geschäftsfrau, die nicht namentlich erwähnt werden möchte, gar nicht mehr hören. Zu lange werde schon darüber diskutiert. „Vor 20 Jahren hätten wir damit anfangen müssen“, sagt sie nur und verschwindet hinter ihrer Ladentür.

Von Robert Niemeyer, Lena-Marie Walter und Anja Krüger