Er soll für die deutschlandweite Standortvermarktung, Vertretung auf Messen, Entwicklung von Strategien für die Region, oder die Vernetzung von Akteuren verantwortlich sein. Die Rede ist vom neuen Verein für Regionalmarketing. Doch wo soll der Verein seinen Standort haben – in Vorpommern-Greifswald oder Vorpommern-Rügen? Diese im Kreistag zuletzt heiß diskutierte Frage, sorgt weiterhin für einen Disput zwischen Landrat Dr. Stefan Kerth und insbesondere der CDU. Vonseiten des Landkreises Vorpommern-Rügen gab es nun eine Stellungnahme, in der Kerth die Vorgehensweise der CDU kritisiert und der Partei sogar das „Ausbremsen der Wirtschaftsförderung“ vorwirft. Die OSTSEE-ZEITUNG konfrontierte den CDU-Fraktionsvorsitzenden im Kreistag – Benjamin Heinke – mit den Vorwürfen.

Vorgeschichte: Wirtschaftsfördergesellschaft stellt Geschäfte ein

Bisher gab es in Vorpommern die Wirtschaftsfördergesellschaft (WFG). Das ist nun Geschichte: Die WFG befindet sich nach Übereinkunft der Gesellschafter, zu denen die beiden Vorpommern-Kreise, die Städte Stralsund und Greifswald sowie die Sparkasse Vorpommern gehören, in Auflösung. Das Geschäft wurde Ende März eingestellt. Im Landkreis Vorpommern-Greifswald gibt es außerdem die Förder- und Entwicklungsgesellschaft Vorpommern (FEG).

Ein Änderungsantrag der Kreistagsfraktionen der CDU und der Fraktionen Bürger für Stralsund/FDP sowie Bürger für Vorpommern/Freie Wähler verlangte nun jedoch, den Sitz des neuen Vereins im Landkreis Vorpommern-Rügen anzusiedeln.

Das Problem: Die Beschlüsse im Kreis Vorpommern-Greifswald sind längst gefallen. Dort geht man vom Standort Greifswald für den neuen Verein für Regionalmarketing aus.

„Ich habe ein riesengroßes Problem, wenn wir jetzt hier festlegen, dass der neue Verein bei uns angesiedelt werden soll“, sagte deshalb Landrat Kerth bei der letzten Kreistagssitzung im Grimmener Stadtkulturhaus „Treffpunkt Europas“. Der Nachbarkreis müsste neue Beschlüsse fassen. Ob er das will? „Warum haben die Kreistagsmitglieder das nicht früher angeregt beziehungsweise verlangt?“, fragte der Landrat – und blieb etwas ratlos nach dem Grimmener Kreistagsbeschluss zurück.

Denn die Kreistagsmitglieder Vorpommern-Rügens sprachen sich mehrheitlich nach mehreren abgelehnten Änderungsanträgen für den Vereinssitz in ihrem Landkreis aus.

Kerth kritisiert Vorgehensweise der CDU

Nun nahm Dr. Stefan Kerth in einer Pressemitteilung des Landkreises Vorpommern-Rügen, Stellung zum Änderungsantrag der bereits angesprochenen Parteien.

In der Mitteilung heißt es: „Damit die Sitzfrage nicht zum Zankapfel zwischen den Landkreisen und damit zum Bremsklotz für das Regionalmarketing wird, hatte Landrat Dr. Stefan Kerth alle Fraktionsvorsitzenden schon vor Monaten um frühzeitige Signale gebeten, ob die Standortfrage als wichtig angesehen werde. Dahingehende Rückmeldungen gab es nicht.“

Der Landrat selbst hält die Frage, wer den Verein führt, für wichtiger als die Frage, wo der Sitz ist. „Keine Fraktion hatte bis zur Kreistagssitzung signalisiert, dass man hierin uneins sei. Wer am Ende von monatelangen Gründungsverhandlungen plötzlich völlig neue Grundsatzfragen aufmacht, sabotiert den von allen gewollten schnellen Start eines besseren Regionalmarketings für die Pommernkreise. Weil das so ist, waren die beiden anderen Fraktionen auch sehr kompromisswillig, nur die CDU nicht“, heißt es in der Pressemitteilung.

„Es ist zu beobachten, dass es der CDU im Kreistag zunehmend um Parteiprofil und politische Kraftproben geht. Mir ist wichtig, dass die Öffentlichkeit das so ungeschminkt gesagt bekommt. Selbst das Ausbremsen der Wirtschaftsförderung nimmt man als Wirtschaftspartei in Kauf. Augenscheinlich können sich die sachorientierten Kräfte der Fraktion, die ich immer sehr geschätzt habe, nicht mehr durchsetzen“, äußert sich Landrat.

CDU-Fraktionsvorsitzender nimmt Landrat in die Verantwortung

„Der Landrat ist einfach bei dem Thema zu spät dran gewesen. Zudem wurde der Sachverhalt zwar in den Ausschüssen thematisiert – jedoch kam er viel zu spät in den Kreistag“, entgegnet Benjamin Heinke. Zudem kritisiert der CDU-Fraktionsvorsitzende im Kreistag die Vorgehensweise in diesem Fall. „Da wünschen wir uns ganz einfach mehr Einsatz und Verhandlungsgeschick vom Landrat. Es geht schließlich um eine Ansiedlung in unserem Landkreis und diese darf man nicht so einfach abschenken“, findet er. Klar ist für die CDU-Fraktion: „Wir wollen die Wirtschaft nicht ausbremsen, sondern fördern und nicht einfach alles in andere Hände geben. Inhaltlich waren wir mit dem Entwurf so nicht einverstanden. Darum haben wir im Interesse des Landkreises den Änderungsantrag gestellt.“

Von Raik Mielke