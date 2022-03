Wo in Barth der Frühling beginnt

Barth

Pünktlich zum schönen Märzwetter, mit dem gleichzeitig auch die diesjährige Frühjahrsunruhe so manchen Gartenfreund befallen hat, öffnete der erst vor einem Jahr gegründete Barther Gartenmarkt „Balkonistas“ sein Verkaufszelt auf dem Gelände der Hahn Gemüsebau GmbH am Ende der Nelkenstraße. Allerdings handelt es sich dabei nicht um das ursprüngliche Zelt des Vorjahres, dessen Fläche aufgrund der großen Pflanzennachfrage bereits nach wenigen Wochen verdoppelt werden musste, sondern um eine komplette Neuanschaffung. Die überdachte Fläche des neuen Zeltes ist mit 120 Quadratmetern etwa gleich groß, aber sein Material strapazierfähiger und das Zeltgerüst weitaus stabiler konstruiert.

Sturm zerstört Zelt

Inhaberin Heike Ludwig hat sich wegen der in unserer Region häufigen Stürme mit hohen Windgeschwindigkeiten für diese dauerhaftere Lösung entschieden. „Das alte Zelt war nach dem Winterhalbjahr nicht mehr verwendbar. Schon im Herbst ging einiges zu Bruch, der letzte Wintersturm zerlegte es dann komplett.“ Beim neuen Zelt in professioneller Ausführung handele es sich um eine Investition für mehrere Jahre. „Eigentlich soll es eine kleine Ewigkeit halten – zumindest so lange ich in der Lage bin, hier zu arbeiten“, so ihre Hoffnung.

Dem Pflanzensortiment biete die luftige und helle neue Unterkunft ideale Bedingungen, auch werde die Luftfeuchtigkeit zukünftig nicht mehr so hoch sein. Letzteres sei die Voraussetzung, nun auch Geschenkpapier vorrätig zu halten. „So können wir ab diesem Jahr endlich auch Pflanzen als Geschenk verpacken“, freut sich Heike Ludwig.

Bis zu 70 verschiedene Arten

Im aktuellen Sortiment der Frühblüher, die zum größten Teil aus der Damgartener Gärtnerei von Kerstin Gransow und sonst von Gärtnern einer Erzeugergemeinschaft aus Ostholstein stammen, findet sich all das, was als Vorbote der neuen Pflanzensaison beliebt und geeignet ist. Gegenwärtig stehen 30 bis 40 blühende Arten in unterschiedlichen Varianten zur Auswahl bereit. Mit dem fließenden Übergang zum sommerlichen Beet- und Balkonsortiment wird sich die dann auf 60 bis 70 Arten erhöhen.

Kunden, deren gärtnerisches Wissen durch diese Vielfalt überfordert ist, können sich wieder auf die fachkundige Beratung von Heike Ludwig und ihrer beiden Mitarbeiterinnen Heike Erdmann und Ute Meinke (neu ab dieser Saison) verlassen. Übrigens arbeiten Heike Ludwig und Heike Erdmann nun schon drei Jahrzehnte lang zusammen in Gartenbaubetrieben, deren Ursprünge im einstigen VEG Saatzucht Barth zu finden sind.

Das stabilere neue Verkaufszelt neben der Vermarktungshalle der Hahn Gemüsebau GmbH Quelle: Volker Stephan

Bewährte Artikel wie Pflanzerden, Pflanzgefäße und Dünger wird „Balkonistas“ auch weiterhin in seinem Sortiment führen, ebenso soll der beliebte Bepflanzungsservice für eigene oder aus dem Sortiment stammende Gefäße beibehalten werden.

Für Eigentümer von Frühbeeten und Gewächshäusern dürfte es ab Ende der laufenden Woche interessant werden – dann wird sich die Auswahl der verfügbaren Gemüsepflänzchen stetig erweitern.

Regeln für die Pflanzenhygiene

Neu ab der 2022er-Saison ist ein kleines Sortiment an Steckzwiebeln (Gemüse), Pflanzenzwiebeln, Pflanzkartoffeln und Sämereien. Auch die Freunde frischer Küchenkräuter werden entsprechende Pflanzen für die Bestückung ihrer Balkonkästen, Hochbeete oder Kräuterspiralen finden.

Weil in wenigen Wochen in der benachbarten Vermarktungshalle der Hahn Gemüsebau GmbH die ersten Gurken und Tomaten verkauft werden, weist Heike Ludwig noch einmal auf die einzuhaltenden Regeln der Pflanzenhygiene hin: „Bitte erst nebenan das Gemüse kaufen – dann bei uns die Blumenpflanzen. Auf keinen Fall mit den Pflanzen aus dem Zelt den Gemüsebau betreten!“

Öffnungszeiten Gartenmarkt „Balkonistas“: werktags 8 bis 17 Uhr, samstags 8 bis 11 Uhr

Von Volker Stephan