Wo in Barth einst jungen Männern eine Laufbahn bei der Wehrmacht schmackhaft gemacht wurde 

Am Platz der Freiheit in Barth, dem ehemaligen Hindenburgplatz, gab es zwei markante Gebäude. Zum einen die Burg, zum anderen das ehemalige Landjahrheim.

Das Landjahrheim war einst als „Nordische Möbelfabrik“ von Barther Tischlermeistern als Gegenstück zur „Barther Aktien Möbelfabrik“ (Hafenstraße 18) gegründet und erbaut worden. Drechslermeister Fritz Haamann dürfte vielen älteren Barthern noch bekannt sein. Er war dort vor 1923 ansässig. 1934 wurde das Fabrikgebäude zum Landjahrheim umfunktioniert.

Von Strammstehen bis Marschieren: In Barth gabs für Jungen vormilitärische Ausbildung

Ein Landjahrheim wurde damals in ländlichen Gebieten geschaffen, um männlichen Jugendlichen aus Ballungsräumen und Industriegebieten Gelegenheit zu geben, für ein Jahr aus ihrer ungesunden und oft schlechten sozialen Umgebung herauszubekommen. Die Landjahrjungen bekamen eine leichte vormilitärische Ausbildung mit Marschieren, Strammstehen, Grüßen, viel Sport und guter Heimdisziplin. Es gab aber keine Waffenausbildung. Nebenher arbeiteten sie in Betrieben, die zum sogenannten Reichsnährstand gehörten, also bei Bauern, Gärtnern, Fischern und Imkern.

Beim Abriss Wandmalereien gefunden

Das Landjahrheim in Barth im Jahr 1937. Quelle: Sammlung Mario Galepp

Der erste Durchgang von männlichen Jugendlichen in Barth kam 1934/35 aus Oberschlesien. Der erste Leiter des Landjahrheimes war Wolf-Dieter Mosebach. Bis kurz nach der Wende war in dem Gebäude die HO untergebracht. Auch eine Sparkassenfiliale war dort eingerichtet.

Das Gebäude wurde dann in den 1990er-Jahren abgerissen. Beim Abriss des Gebäudes fand man typische Wandmalereien, die den Landjahrjungen die Zukunft weisen sollten. Natürlich waren diese Zeichnungen richtungsweisend, um eine militärische Laufbahn bei der Wehrmacht einzuschlagen.

Heute ist der Platz unbebaut und das Grundstück in privater Hand.

Von Mario Galepp und Carl Klissing