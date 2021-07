Wo in der Gemeinde Lüdershagen ein Solarpark entstehen soll

Lüdershagen

Die Gemeinde Lüdershagen plant, Baurecht für einen Solarpark zu schaffen. Ein entsprechender Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit dem Titel „Fotovoltaik-Freiflächenanlage Lüdershagen“ liegt ab dem 26. Juli im Amt Barth zur Einsicht öffentlich aus.

Wo sich die Fläche befindet

Das Gebiet liegt im Siedlungsbereich Grünau – östlich des Ortsteils Lüdershagen, westlich des Ortsteils Spoldershagen und nördlich der Bundesstraße 105. Rund 91 Hektar misst die Fläche, von der sich laut Vorentwurf rund 73 Hektar für die Bebauung mit Fotovoltaikanlagen eignen.

Freifläche für Fotovoltaikanlagen Quelle: Benjamin Barz

Bereits Ende Oktober des vergangenen Jahres hat sich die Gemeindevertretung mit dem Plan der Anumar Solar GmbH aus Ingolstadt beschäftigt, einen Solarpark zu errichten. Das Unternehmen, das 2010 gegründet worden ist, projektiert, errichtet und betreibt Solarkraftwerke in Deutschland und Chile.

Im Dezember hat die Gemeindevertretung von Lüdershagen schließlich die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans für einen Solarpark beschlossen. Vorangegangen ist eine ausführliche Erläuterung des Anumar-Solar-Geschäftsführers Andreas Klier.

Das hat die Gemeinde vom Solarpark

Der Solarpark sei ein Gewerbebetrieb, hat dieser erklärt. Bedeutet: Per Gesetz fließen 70 Prozent der anfallenden Gewerbesteuern in die Kasse der Gemeinde, in der der Park steht. Klier seinerzeit: „Wenn man im städtebaulichen Vertrag auch als Firmensitz Lüdershagen vereinbart, bekommt die Gemeinde die gesamte Gewerbesteuer.“

Laut Anumar-Firmenprospekt ist für eine Fläche von etwa zehn Hektar mit einem „Gewerbesteueraufkommen von etwa 1 Million Euro während der Gültigkeit des Bebauungsplanes“ zu rechnen.

Stellungnahmen bis zum 27. August möglich

Der Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans einschließlich des Vorhaben- und Erschließungsplans und der Vorentwurf der Begründung liegen in der Zeit vom 26. Juli bis einschließlich 27. August im Amt für Bauen, Kommunalentwicklung und Ordnung des Amtes Barth aus. Innerhalb dieser Zeit können die Unterlagen während der Öffnungszeiten des Rathauses beziehungsweise der Bürgerinformation eingesehen und auch Stellungnahmen dazu abgegeben werden.

Letzteres ist auch per E-Mail an piest@amt-barth.de möglich. Denn die Unterlagen werden auch auf der Internetseite des Amtes Barth veröffentlicht.

Von Anja Krüger