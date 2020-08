Ribnitz-Damgarten

Es bleibt heiß in der Region Ribnitz-Damgarten. Da steht der Sprung in die kühlende Ostsee sicherlich für die meisten an erster Stelle der Planung der Freizeitaktivitäten. Für diejenigen, die es am Strand nicht aushalten, gibt es hier die OZ-Wochenendtipps.

Kunstmagistrale in Zingst

Am Sonnabend und Sonntag, 15. und 16. August, findet die 27. Zingster Kunstmagistrale statt. Noch im Juni wurde die Veranstaltung abgesagt. Dank der Lockerungen der Corona-Vorschriften findet die Kunstmagistrale nun im Zingster Hafen mit einer kleineren Anzahl von Ausstellungsständen unter Einhaltung der vorgeschriebenen Hygieneregeln statt.

Mehr als 40 Künstler und Kunsthandwerker aus der Region und dem ganzen Land präsentieren jeweils ab 10 Uhr ihre kreativen Erzeugnisse. Ob getöpfertes und geschmiedetes Design für Haus und Garten, Schmuckstücke und Edelsteine, Gefäße, Kugeln sowie andere Glasgegenstände, Bekleidung, Bildhauerei und Malerei: Marktbesucher werden hier sicherlich den einen oder anderen Schatz ergattern.

Pop-Art-Superstar in Ahrenshoop

Jim Avignon gastiert in Ahrenshoop. Quelle: Mathias Christmann

Ein Superstar der Pop-Art kommt nach Ahrenshoop. Jim Avignon wird am Sonnabend um 18 Uhr seine Ausstellung in der Galerie Alte Schule eröffnen. Um 20 Uhr wird er die Open Air Bühne des Kunstmuseums Ahrenshoop entern, um dort mit seiner Einmann-Elektroband „Neo Angin“ seine aktuellsten Songs zu performen.

Jim Avignon hat in den 90er Jahren Flugzeuge der Deutschen British Airways und Autos von Rover bemalt, für Swatch Uhren gestaltet und ist heute mit seiner Street-Art im Stadtbild einiger Großstädte omnipräsent vertreten. Seine spektakuläre Übermalung seines eigenen Bildes auf der Berliner Mauer im Jahr 2013 brachte ihn international wieder in die Schlagzeilen. Aber auch sein zur Wiedereröffnung des Berliner Olympiastadions von 132 Sportlern getragenes größtes Gemälde der Welt mit einer Größe von 2800 Quadratmetern war spektakulär.

Verkaufsoffener Sonntag in Barth

In Barth wird am Sonntag der Tag der Vereine gefeiert. Am 16. August präsentieren sich Vereine, Initiativen und Ortsverbände von 13 bis 17 Uhr auf dem Marktplatz. Mit dieser Aktion möchte die Stadt die Barther Vereine, Ortsverbände und Initiativen in der für alle schweren Corona-Zeit unterstützen. Parallel beteiligen sich einige Geschäfte in der Barther Innenstadt von 13 bis 18 Uhr an einem verkaufsoffenen Sonntag.

Naturklänge in Klockenhagen

Das Trio Macchiato vor seinem "Orient Express“. Quelle: privat

Vor der historischen Kulisse des Freilichtmuseums Klockenhagen erleben Konzertbesucher am Dienstag, 18. August, ab 20 Uhr eine ganz besondere musikalische Reise. Mit dem „ Orient Express“ und dem Trio „Macchiato“ geht es musikalisch nach Istanbul. Das Programm der drei studierten Musiker Jana Mishenina (Violine, Gesang, Mandoline), Jakob Neubauer (Akkordeon, Bandoneon, Glockenspiel) und Henry Altmann (Bass, Melodica & Susaphon) folgt den Spuren der berühmten Zugverbindung zwischen Paris und Istanbul.

Die Reise beginnt in Frankreich mit Musette, führt über Walzer aus Wien und Canzone aus Italien zu Zigeunermelodien und Polka vom Balkan bis zu jiddischen Klängen aus Thrakien in den Orient.

Der Eintritt kostet 20 Euro, Kinder unter 14 Jahren haben freien Eintritt. Im Eintrittspreis enthalten ist eine Tageskarte für diesen Tag für das Freilichtmuseum sowie die Nutzung der Shuttlebusse. Die Haltestellen: Start um 16.30 Uhr und 18.30 Uhr in Damgarten Wendeplatz, dann Damgarten Siedlung, Damgarten Bürgerhalle, Ribnitz Sportpalast, Bahnhof Ribnitz (5), Ribnitz Markt, Ribnitz Koch-Gotha-Platz, Borg, Altheide, Klockenhagen Eselhof und Klockenhagen. Nach dem Konzert fahren die Busse die gleiche Tour zurück.

