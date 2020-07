Wochenendtipps: Was ist los in der Fischland-Darß-Zingst-Region?

Ribnitz-Damgarten

Großveranstaltungen finden in der Fischland-Darß-Zingst-Region nach wie vor nicht statt. Allerdings gibt es etliche kleinere Events, die sich lohnen. An diesem Wochenende wird es vor allem musikalisch.

In Zingst ist mittlerweile wieder die beliebte Konzertreihe der Saxofonistin Tina Tandler gestartet. Am 17. Juli heißt es auf der Freilichtbühne am Kurhaus um 19.30 Uhr „ Ginger Taylor Band meets Tina Tandler“. Der Londoner Gitarrist und Sänger Ginger Taylor tourte bereits durch ganz Europa. In Zingst erfüllt er die Bühne mit seiner warmen, kraftvollen Stimme, unterstützt von seiner eingespielten Band und Gastgeberin Tina Tandler.

Zu einer Sommermusik auf dem Kirchvorplatz laden die Kirchen am Bodden am 18. Juli um 19.30 Uhr vor die ehemalige Wallfahrtskirche St. Marien in Kenz ein. Es musizieren Kinder und Jugendliche der Zingster Singwoche. Der Eintritt ist frei. Um eine Kollekte wird gebeten. Bei Regenwetter muss das Konzert aufgrund der geltenden Coronaregelungen ausfallen.

Sieben Jahre „Heiden von Kummerow “

In Born auf dem Darß finden trotz Corona-Jahr die Darßfestspiele statt. Zwar nicht in dem gewünschten Umfang wie geplant. Ursprünglich sollte „Der Freischütz“ aus dem Buch „Die Gerechten von Kummerow“ von Ehm Welk aufgeführt werden.

Doch diese aufwendige Inszenierung war unter den gegebenen Umständen nicht möglich. Stattdessen heißt es auf dem Darß nun „Die Heiden von Kummerow – Die grandiosen Sieben“. Gezeigt werden auf der Bühne und im Film die witzigsten Szenen aus sieben Jahren „Heiden von Kummerow“.

Die nächsten Aufführungen sind am 15. Juli und 17. Juli jeweils um 20 Uhr sowie am 19. Juli um 15 Uhr und 20. Juli um 17 Uhr. Karten gibt es nur im Vorverkauf, etwa unter www.darss-festspiele.de oder über die Kartenhotline 030/201 696 007.

100 Jahre Tonnenbund Ahrenshoop

Das traditionelle Tonnenabschlagen in Ahrenshoop kann in diesem Jahr nicht stattfinden. Anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Ahrenshooper Tonnenbundes wollen die Vereinsmitglieder jedoch zeigen, dass das Vereinsleben nicht eingeschlafen ist. Um 11 Uhr startet auf dem Reiterhof Völkner ein Umzug mit Pferden und Kutsche. Über Niehagen (Bauernreihe) sowie Althagen (Fulge) geht es nach Ahrenshoop (Bernhard-Seitz-Weg und Schifferberg) und dann über die L 21 zurück nach Althagen. Die Tonnenbundmitglieder haben ihre Grundstücke geschmückt. Die Tonnenschwestern und -brüder hoffen auf zahlreiche Zuschauer an der Strecke während des zwei- bis zweieinhalbstündigen Umzugs.

Die Robbie Doyle Band hat sich der in Irland sogenannten „klassischen Variante“ der traditionellen irischen Musik verschrieben. Bríd Ní Chatháin (Gesang in gälischer Sprache, Harfe) aus Galway/ Irland, Bernd Lüdtke (Fiddle, Gitarre, Gesang) aus Berlin und Robbie Doyle (Gesang, Bodhran, Bones, Flöten) aus Kilkenny/ Irland haben zu einem Trio zusammengefunden, das ein lebendiges und abwechslungsreiches Programm mit facettenreichem Gesang, traditionellen irischen Tänzen und Humor bietet. Am Montag, 20. Juli, gibt die Robbie-Doyle Band um 19.30 Uhr auf dem Zingster Museumshof ein Konzert. Eintritt: 15 Euro, mit Kurkarte 13 Euro, Kinder 5 Euro.

Von Robert Niemeyer