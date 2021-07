Ribnitz-Damgarten

Die Corona-Pandemie scheint derzeit in weite Ferne gerückt zu sein. Das Leben im Alltag gestaltet sich fast wieder normal, im Wembley-Stadion fallen tausende Fans jubelnd übereinander her, Berichte von Corona-Varianten sind nicht mehr als ein kaum wahrgenommenes Grundrauschen der Corona-Krise. Die Hoffnung dabei: Dass es so bleibt bzw. noch weitere Lockerungen gibt.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Blick zurück soll dabei jedoch nicht vergessen werden. Das zumindest hatten sich die Initiatoren einer Aktion im Ribnitzer Rathaus auf die Fahnen geschrieben.

Fokus auf die positiven Dinge

Präsent genug dürften die Einschnitte der verschiedenen Lockdowns der vergangenen anderthalb Jahre jedenfalls noch sein. Doch der Blick auf die Pandemie sollte kein klagender sein. „Für eine Gemeinschaft ist auch der Blick auf die positiven Dinge wichtig“, sagt Janett Harnack, die die Aktion ins Leben gerufen hat. Ob des Verzichts der vergangenen Monate „schätzt man mehr wert, was man hat“, sagt Mitstreiterin Elisabeth Wilpert.

Deshalb sollte der Fokus der Aktion auf die positiven Aspekte der Pandemie gelenkt werden. An Stellwänden im Foyer des Rathauses hatten in den vergangenen Wochen Bürger Ribnitz-Damgartens deshalb Botschaften angebracht. Sie sollten festhalten, wofür sie dankbar während der Corona-Krise sind bzw. waren. „Einige tolle Botschaften sind hier aufgeschrieben worden“, so Janett Harnack. Die Zettel sind abgenommen worden und sollen im Stadtarchiv gelagert werden. „Wer weiß, vielleicht schaut man sich die in zehn oder 15 Jahren noch mal an“, so Harnack.

Wofür die Menschen dankbar sind

Die OZ hat einige Botschaften festgehalten. Dafür sind die Ribnitz-Damgartener dankbar:

„Das Positive an der Corona-Krise ist, dass wir alle mal geerdet worden sind und gemerkt haben, wie gut es uns doch eigentlich geht.“

Eine Botschaft aus dem Rathausfoyer Quelle: Robert Niemeyer

„Für alle Schwestern, Pfleger und Ärzte, die auch am Wochenende und nach Feierabend impfen.“

„Für die Lehrer/innen und Erzieher/innen, die sich überwiegend engagiert um die Kinder kümmern.“

„Für die wunderschöne Natur um uns herum, und dafür, dass ich gesund bin und Zeit habe, um sie zu genießen.“

Auch eine Sichtweise auf die Corona-Krise Quelle: Robert Niemeyer

„Die Besinnung auf die Region.“

„Frei von Corona geblieben zu sein. Toi, toi, toi.“

„Der Strand war so schön leer.“

„Dass ich meinen Garten endlich mal auf Vordermann bringen konnte.“

„Mir ist durch die Corona-Pandemie vieles bewusster geworden, von Freundschaften, einem Lächeln, meinem Glauben bis hin zum täglichen Sonnenauf- und -untergang, dem Frühling und gutem Kaffee. Hier leben zu können und dürfen, dafür bin ich dankbar.“

Botschaften im Ribnitzer Rathaus. Quelle: Robert Niemeyer

„Kunst und Kultur finden neue Wege zum Publikum.“

„Für die Nachbarn, die immer mal fragen, wie es uns geht.“

„Für die jungen Leute, die mit Anstand eine Gegendemo durchführen.“

„Die spontane Aktion zur Unterstützung der Bad Sülzer Tafel.“

„Handhygiene/Händewaschen hat eine neue Bedeutung.“

„Dass Ideen für neue Geschäftsmodelle entstehen.“

Von Robert Niemeyer