Wohnen in Damgarten: Das sind die Pläne des Pommerschen Diakonievereins

Ribnitz-Damgarten

Im kommenden Jahr soll es mit dem Bauen im Innenquartier Barther Straße/ Kirchstraße/ Wasserstraße/Hinterstraße in Damgarten losgehen. Der Pommersche Diakonieverein Greifswald als Investor wird auf dem Areal drei Gebäude mit 28 Wohneinheiten errichten lassen.

„Im Herbst dieses Jahres werden wir voraussichtlich den Bauantrag stellen, sodass wir mit einem Baubeginn ab Frühjahr 2021 rechnen. Die Bauphase wird etwa 18 Monate dauern. Planmäßig wäre dann ein Bezug ab Herbst 2022 möglich“, erläutert Dr. Manuela Röthke weiter. Sie ist Assistentin des Vorstehers des Pommerschen Diakonievereins und für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig.

Anzeige

50 bis 70 Quadratmeter Wohnfläche

Im Damgartener Stadtausschuss wurde das Vorhaben in öffentlichen Sitzungen mehrfach behandelt. Erstmals vorgestellt wurde es hier im September 2017 durch Dr. Michael Bartels, Vorsteher des Pommerschen Diakonievereins, und Architekt Robert Mittelbach vom gleichnamigen Stralsunder Architekturbüro.

Weitere OZ+ Artikel

Entstehen sollen auf der Fläche des Innenquartiers ausschließlich Zwei- und Dreiraumwohnungen. Die Zweiraumwohnungen werden bis etwa 50 Quadratmeter, die Dreiraumwohnungen sollen zwischen 65 bis 70 Quadratmeter groß sein.

Da die Baugrundverhältnisse auf dem Gelände kompliziert sind, wird auf Keller verzichtet. Stattdessen ist für jede Mietpartei ein zusätzlicher Keller-Ersatzraum (neben einem Abstellraum in der Wohnung) auf dem Grundstück geplant. Außerdem sollen überdachte Fahrradabstellplätze geschaffen werden. Für jede Wohnung wird ein Auto-Stellplatz zur Verfügung stehen. Die Freiflächen werden begrünt.

Blick in die Damgartener Wasserstraße. Wo derzeit Autos parken, stand einmal die 1905 errichtete Mühle. Sie wurde zusammen mit weiteren Gebäuden abgerissen, um Platz zu schaffen für eine Neubebauung. Quelle: Edwin Sternkiker

Häuser werden mit Satteldach und Gauben errichtet

Mit der Entscheidung, die Häuser mit Satteldach und Gauben zu bauen, sind der Architekt und der Pommersche Diakonieverein dem ausdrücklichen Wunsch der Stadtverwaltung und des Stadtausschusses Damgarten gefolgt.

Wie Manuela Röthke weiter mitteilte, soll über den Baufortschritt regelmäßig auf der Homepage des Pommerschen Diakonievereins informiert werden. Sie verwies weiterhin darauf, dass eine direkte Vermarktung vor Ort geplant sei.

Bürgermeister Thomas Huth (Die Unabhängigen) betont, dass er sehr froh darüber sei, dass die Stadt mit dem Pommerschen Diakonieverein Greifswald einen starken Partner gefunden habe, der in den Wohnungsbau investiert. Jede neue Wohnung zähle, denn in den Innenstadtbereichen von Ribnitz und Damgarten sei die Nachfrage nach wie sehr groß. „Mit diesem Vorhaben wird Damgarten als attraktiver Wohnstandort weiter gestärkt“, so der Ribnitz-Damgartener Verwaltungschef abschließend.

Von Edwin Sternkiker