Ribnitz-Damgarten

Großeinsatz in Ribnitz-Damgarten: In einem Wohnhaus im Ortsteil Holtacker ist am Sonntag gegen 16.30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Das Feuer griff laut Polizeiangaben schnell auf das gesamte Gebäude über. Zu dem Zeitpunkt hielten sich ein Kind und zwei Jugendliche im Haus auf. Sie bemerkten den Brand rechtzeitig und konnten das Gebäude unverletzt verlassen.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Ribnitz, Damgarten, Dierhagen, Klockenhagen, Trinwillershagen, Saal und Ankershagen waren mit 91 Kameraden vor Ort. Sie begannen umgehend mit den Löscharbeiten, konnten jedoch nicht verhindern, dass das Wohnhaus komplett ausbrannte. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht an.

„Keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung“

Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 150.000 Euro geschätzt. „Nach derzeitigem Ermittlungsstand gibt es keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung“, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Zur Klärung der genauen Brandursache werden der Kriminaldauerdienst Stralsund und ein Brandursachenermittler zum Einsatz kommen.

Durch die Stadt Ribnitz-Damgarten wurde für die betroffene Familie ein Notunterkunft bereitgestellt.

Von jad/RND