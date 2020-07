Wohnhaus in Dierhagen niedergebrannt

Dierhagen

In Dierhagen ist am Freitagnachmittag ein Wohnhaus niedergebrannt. Die beiden Bewohner im Rentenalter wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Das Gebäude war nicht mehr zu retten. Der Sachschaden dürfte nach Angaben der Einsatzkräfte vor Ort mehr als 100000 Euro betragen.

14.42 war die Feuerwehr alarmiert worden. Bei Eintreffen der Kameraden stand das reetgedeckte Haus in der Straße Am Deich vollständig in Flammen. „Wichtigste Aufgabe war, die Nachbargebäude zu schützen“, sagte Einsatzleiter Kay Mittelbach, Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Dierhagen.

Brandursache unklar

Etwa 65 Feuerwehrleute der Feuerwehren aus Dierhagen, Wustrow, Ahrenshoop, Klockenhagen und Ribnitz-Damgarten waren im Einsatz. Bis in die Abendstunden sind die Feuerwehren mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die Brandursache ist noch unklar. Ein Brandursachenermittler wurde angefordert.

Von Robert Niemeyer