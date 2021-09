Ribnitz-Damgarten

Eine gängige Annahme in der Stadtentwicklung ist, dass stets ein gewisser Wachstum vorhanden sein muss, auch um den Standard zu wahren. Stillstand gleich Rückschritt, ein Prinzip, dem auch die Verwaltung Ribnitz-Damgartens offenbar folgt. Nicht zuletzt soll das Bernsteinresort auf der Halbinsel Pütnitz für Wachstum sorgen, um die Infrastruktur in der Bernsteinstadt mindestens zu sichern. Dass nicht erst in wenigen Jahren vor allem Wohnraum benötigt wird, dürfte allen klar sein. Bereits jetzt wird es eng in der Bernsteinstadt. Die Stadt wächst wieder, hat vor Kurzem sogar wieder die 16 000-Einwohner-Marke überschritten. Der Zuzug macht es möglich.

Doch die „Neuen“ brauchen Wohnraum. Die größeren Sprünge, wie das Wohngebiet Sandhufe V, die Entwicklung des Geländes der ehemaligen Kreisverwaltung oder des Bestwood-Geländes, brauchen noch Zeit. Vielerorts entstehen aber kleinere Wohngebiete. Wir geben eine Übersicht, wo künftig gewohnt werden kann.

Neues Wohngebiet in Pütnitz

Tatsächlich wird in Pütnitz, dem Ortsteil von Ribnitz-Damgarten in direkter Nachbarschaft zu Damgarten, ein neues Wohngebiet entwickelt. Die Erschließungsarbeiten laufen bereits. Die Stadt arbeitet hier mit Privatinvestoren zusammen. „Wir sind immer froh darüber, wenn sich Private engagieren“, sagt Guido Keil, Stadtplaner im Bauamt der Stadtverwaltung. In Pütnitz entstehen Wohnbaugrundstücke, neun davon vermarktet die Stadt selbst, und zwar bauträgerfrei. Allerdings erst, wenn die Erschließungsarbeiten abgeschlossen sind. Die Grundstückspreise würden noch nicht feststehen, würden sich mittlerweile allerdings den 100 Euro/Quadratmeter annähern. Die Stadt setzt dabei weiterhin auf ein Bieterverfahren. Wer also am meisten auf den Tisch legt, bekommt den Zuschlag.

In Kooperation mit Jens Flößner, Geschäftsführer der Flößner Hausbau GmbH Rostock, werden auf dem Privatgelände des Gebietes 23 Baugrundstücke für Einzelhäuser und Doppelhäuser sowie zwei Baugrundstücke für Reihenhäuser erschlossen. Die Erschließungsarbeiten sollen in diesem Jahr abgeschlossen werden, berichtet Michael Bienk. Die Baugrundstücke auf dem Privatgelände seien bereits an einen großen Bauträger verkauft worden, der hier schlüsselfertige Häuser errichten wolle, so Bienk abschließend.

Ribnitz: Wohnungen statt Brandruine

Bevor auf dem ehemaligen Firmengelände der Firma Ahlf und Martens Fahrzeugteile GmbH gebaut werden kann, müssen die Überreste der Brandruine verschwinden. Quelle: Robert Niemeyer

Auf dem ehemaligen Betriebsgelände der Firma Ahlf und Martens im Rostocker Landweg 6 sollen drei mehrgeschossige Gebäude mit insgesamt 34 Wohneinheiten gebaut werden. Investor ist die Buck-MCF, Wohn- und Gewerbeprojekt GmbH & Co. KG Bremervörde. Bevor hier allerdings mit dem Bauen begonnen werden kann, muss das, was ein Großbrand im Sommer vorigen Jahres von der leer stehenden Lagerhalle eines ehemaligen Möbelherstellers übrig gelassen hat, abgetragen werden.

Damgarten: Bus-Betriebsgelände wird Wohngebiet

Die Einfahrt zum neuen Wohngebiet auf dem ehemaligen KVG-Gelände in der Richtenberger Straße. Quelle: Robert Niemeyer

In Damgarten wird ein ehemaliges Betriebsgelände wiederbelebt. Vor wenigen Tagen ist auf dem Areal der Kraftverkehrsgesellschaft (KVG) der erste Abschnitt eines Wohngebietes freigegeben worden. Zwei Mehrfamilienhäuser und mehrere Einfamilienhäuser sollen hier gebaut werden. Die Grundstücke sind so gut wie komplett vergeben.

Derselbe Umfang ist für einen zweiten Abschnitt im nördlichen Bereich an der B105 geplant. Dort stehen alte Bushallen. Laut dem investierenden Unternehmen, der Rostocker Protock GmbH, soll ab 2023 hier gebaut werden. Auch im Bereich der Autowerkstatt könnte es künftig Entwicklung geben.

Damgarten: Wohngebiet statt Kleingartenanlage

In Damgarten wird ein weiteres Wohngebiet entstehen. Die Kleingartenanlage „Tannenblick-Freundschaft“ wird verschwinden. 2023 soll hier ein neues Wohngebiet erschlossen werden. Das wird größer als ursprünglich gedacht. Die Einfahrt erfolgt über die Richtenberger Straße. Dann wird es nicht nur eine Parallelstraße zur Feldstraße geben, sondern noch eine Erweiterung in Richtung Südosten mit Wendehammer. Die Planung für den ersten Abschnitt läuft, im kommenden Jahr soll die Erweiterung in den B-Plan integriert werden. 20 Parzellen für Einfamilienhäuser entstehen im ersten Abschnitt, 20 bis 25 könnte die Erweiterung bringen. Das Gelände ist bereits beräumt.

Ribnitz: Bungalowsiedlung beim Norma

Eine Bungalowsiedlung soll im Osten von Ribnitz entstehen. In der Damgartener Chaussee soll ein neuer Norma-Markt gebaut werden. Das heißt, dass der dort bereits ansässige Norma-Markt umzieht. Anfang 2022 sollen die Planungen abgeschlossen sein. Im Herbst soll dann die Erschließung beginnen. Zunächst soll der neue Discounter gebaut, dann der alte abgerissen werden. Dann entstehen die Baugrundstücke. Lärmschutzwände- und Wälle sind mit eingeplant. Geht alles glatt, könne laut Guido Keil hier ab 2023 gebaut werden.

Ribnitz: Straßensanierung plus Baugrundstücke

Mit der Sanierung der Straße Schanze sollen auch ein paar Baugrundstücke entstehen. Quelle: Robert Niemeyer

Im kommenden Jahr soll endlich ein Schandfleck der Stadt eine Generalüberholung bekommen. Die Straße Schanze, mittlerweile mehr Schlagloch als Straße, soll saniert werden. Im östlichen Bereich soll in Richtung Süden dazu außerdem eine Stichstraße gebaut werden. Hier entstehen fünf Grundstücke für Einfamilienhäuser.

Ribnitz: Neue Häuser an der Sanitzer Straße

Parallel zur Straße Am Petersdorfer Weg soll ein Baugebiet entstehen. Quelle: Robert Niemeyer

Nur ein paar Meter weiter, genauer gesagt auf der anderen Seite des Grabens zwischen Schanze und Am Petersdorfer Weg, soll ein weiteres Wohngebiet entstehen. Ähnlich wie bei der Kleingartenanlage „Tannenblick-Freundschaft“ in Damgarten soll hier eine neue Stichstraße von der Sanitzer Straße gebaut werden. Der Vorentwurf des B-Planes ist fertig. Im kommenden Jahr soll das Planverfahren abgeschlossen werden. Wann das Baugebiet erschlossen werden kann, sei offen und vor allem abhängig von der Haushaltslage der Stadt.

Klockenhagen: Überraschung am Achterberg

Eine kleine Überraschung birgt das eigentlich schon fertiggestellte und vermarktete Wohngebiet Achterberg in Klockenhagen. Fünf bis sechs Baugrundstücke mussten aus der ursprünglichen Planung genommen werden. Da in Klockenhagen nun kräftig gebaut wird, können diese Grundstücke aufgrund einer speziellen baurechtlichen Regelung wieder vermarktet werden.

Ribnitz: Wohnen auf ehemaligem Polizeigelände

Das ehemalige Polizeirevier in der Damgartener Chaussee in Ribnitz. Quelle: Robert Niemeyer

Wenn alles nach Plan läuft, dann rücken noch Ende dieses Jahres beim ehemaligen Polizeirevier in der Damgartener Chaussee in Ribnitz die Abrissbagger an. Direkt neben dem Ribnitzer Polizeirevier wollen Michael Bienk und sein Partner Frank Willert (MBB Immobilien) zwei dreigeschossige Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 24 Wohnungen errichten. Im Frühjahr 2022 sollen dann die Bauarbeiten beginnen. Mit dem Abriss und mit dem Bauen wollte das Unternehmen eigentlich bereits im vergangenen Jahr loslegen. „Doch wir mussten umplanen und noch einmal eine Genehmigungsrunde drehen“, berichtet Bienk. Die Planungsunterlagen seien jetzt komplett, „wir stehen in den Startlöchern und warten nur noch auf die Baugenehmigung“.

Die vorgenommenen Veränderungen seien nicht gravierend, sagt Bienk. Man habe lediglich bei der Länge und der Breite der Gebäude nachjustiert. Alle Wohnungen werden barrierefrei sein und einen Balkon bekommen. Beide Gebäude werden mit einem Aufzug ausgestattet. Zum Projekt gehört auch der Bau einer Tiefgarage. Die Schaffung attraktiven Wohnraums in guter Lage hat seinen Preis: Rund 6 Millionen Euro und damit eine halbe Million Euro mehr als ursprünglich geplant sollen investiert werden. Mitte 2023 sollen die Wohnungen dann bezugsfertig sein.

Ribnitz: Richtfest am Rostocker Tor

Am Rostocker Tor in Ribnitz wurde und wird kräftig gebaut. Quelle: Robert Niemeyer

Bereits ein großes Stück weiter ist die Buck-MCF, Wohn- und Gewerbeprojekt GmbH & Co. KG Bremervörde in der Langen Straße 73 in Ribnitz. Hier konnte vor einigen Wochen Richtfest für das Projekt „Rostocker Tor Nord“ gefeiert werden. 15 barrierefreie Wohnungen zwischen 45 uns 127 Quadratmeter entstehen hier. Besonders großen Wert wird auf die Energieeffizienz gelegt. Im Frühjahr kommenden Jahres sollen die Wohnungen bezugsfertig sein, sagt Geschäftsführer Christian Buck. „Noch als die Arbeiten im Erdgeschoss liefen, waren bereits sämtliche Wohnungen verkauft“, berichtet er weiter.

Von Robert Niemeyer und Edwin Sternkiker