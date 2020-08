Bad Sülze

Mehr geht nicht: Mit 90 Punkten von maximal 90 erreichbaren Punkten sicherten sich Steffen Beckmann und Anne Krohn, Am Mühlenberg 23, den ersten Platz beim diesjährigen Vorgarten-Wettbewerb der Wohnbau Bad Sülze GmbH. Nach 2019 und 2018 gelang ihnen das damit zum dritten Mal. Dafür gab es eine Urkunde und einen Pflanzgutschein in Höhe von 40 Euro.

In dem toll gepflegten, streng geometrisch angelegten Vorgarten blühen unter anderem Rosen und Dahlien. Und auch ein Vogelhäuschen und ein Insektenhotel gehören zu dem Vorgarten, wie Bürgermeisterin Dr. Doris Schmutzer und Cornelia Gnadt, Mitarbeiterin der WBS Immobilienservice GmbH (Verwalter der Wohnbau) erfreut registrierten. Sie gehörten zu einem dreiköpfigen Juroren-Team, das am Dienstag die Aufgabe übernommen hatte, den schönsten Vorgarten des Wohngebietes Am Mühlenberg und Rostocker Tor zu ermitteln.

Anzeige

Vorgartenwettbewerb erlebte neunte Auflage

Auf den zweiten Platz kamen mit 87 Punkten Rita und Jan-Dirk Schneider. Auch sie erhalten eine Urkunde und einen Pflanzgutschein über 20 Euro. Ihr Vorgarten in der Rostocker Straße 9 überzeugte die Jury unter anderem durch die natürliche und abwechslungsreiche Gestaltung.

Weitere OZ+ Artikel

Alle Teilnehmer ab Platz 3 erhalten ein Dankeschönschreiben und je einen Pflanzgutschein in Höhe von zehn Euro. Die Pflanzgutscheine können im Blumenlädchen Hempel eingelöst werden, so Benno Haack von der WBS Immobilienservice GmbH.

Der Wettbewerb der Wohnbau Bad Sülze GmbH erlebte in diesem Jahr seine neunte Auflage. Neun Teilnahmemeldungen habe es gegeben, teilte Benno Haack mit. Die drei Juroren bewerteten den Pflegezustand des Vorgartens, die Anordnung der Pflanzen und – ganz subjektiv – die Gesamtoptik. Jeweils maximal zehn Punkte in der jeweiligen Kategorie konnte jeder Juror vergeben.

Unternehmen verwaltet 125 Wohnungen in Bad Sülze

Benno Haack: „Wir sind froh und dankbar dafür, dass wir Mieter haben, die entlang der Hauszugänge kleine Vorgärten erschaffen haben und mit Hingabe pflegen. Durch dieses private Engagement wird das Wohlgefühl in der Wohnanlage gesteigert. Um unseren engagierten Mietern dafür zu danken, führen wird diese Vorgartenprämierung durch.“

Das Wohnungsunternehmen, das in der Dahlienstadt auch seinen Sitz hat, verwaltet hier 125 Wohnungen. Leerstand? Fehlanzeige. „Sämtliche Wohnungen sind vermietet“, berichtet Benno Haack.

Von Edwin Sternkiker