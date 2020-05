Wolf bei Ribnitz-Damgarten gesichtet: „ Risiko für den Menschen steigt“

Ribnitz-Damgarten

Mögliche Wolfssichtung bei Petersdorf: Leserin Steffi Lange aus Bartelshagen I meldete sich am Freitag bei der OSTSEE-ZEITUNG. „Ich habe meinen Augen kaum trauen können“, beschreibt sie den Moment, als ihr das Tier auf dem Weg zur Arbeit über den Weg lief. Sie ist sich sicher: „Das war kein Schäferhund, er war groß, grau und fix unterwegs.“

Ribnitz-Damgartens Stadtförster Falk Fleischer hält es grundsätzlich für möglich, dass es ein Wolf gewesen sein könne, der von der Straße aus zu sehen war. Dass er keine Scheu vor Menschen habe, sei normal. Weil der Wolf nicht gejagt werde, kenne er den Menschen nicht als Feind. „Das könnte noch zum Problem werden. In den nächsten Jahren werden solche Sichtungen zunehmen.“

Anzeige

Wölfe nur für Landwirte eine Gefahr

Bis jetzt ist Wolf Christoph Mansik, Förster in Altheide, vorsichtig: „Vielleicht war es ja auch nur ein Hund.“ In der Vergangenheit habe es mehr Sichtungen nördlich der B 105 gegeben, doch auch er habe bereits Wölfe im Revier Billenhagen gesehen. „Dadurch, dass sie in Ruhe gelassen und überall geschützt werden, kommen die Tiere eben dichter.“ Bis jetzt seien sie aber nur für Landwirte eine Gefahr.

Weitere OZ+ Artikel

Billenhagens Revierförster Jens Gonnermann ist der Wolfsbeauftragter des Forstamtes. Er erklärt: „Ein Wolfspaar in Billenhagen ist seit einem Jahr bestätigt. Ich selbst habe die Tiere aber noch nicht live gesehen.“ Ob es sich bei der möglichen Sichtung vom Freitag um eines dieser Tiere handelt und inwiefern es sich um dasselbe Einzeltier oder um ein Paar handelt, das zuletzt in Klockenhagen elf Wildtiere gerissen hat, ließe sich ohne DNA-Abgleich nicht sagen.

Risiko für Menschen steigt

Generell steige die Wolfspopulation jährlich um 30 Prozent, so Gonnermann. Damit vermehren sich auch Schafs- und Wildtierrisse. Er könne nicht ganz ausschließen, dass damit auch das Risiko für den Menschen steigt. Persönlich schätze er die Gefahr jedoch nicht höher als bei anderen Wildtieren ein – etwa Wildschweine oder Rehe, die vor ein Auto laufen könnten.

Fotos und Videos von Wolfssichtungen können direkt an Jens Gonnermann gemeldet werden. Telefon: 0173/300 22 18. Ebenso frische Losungen (Jägersprache für Kot) – diese können auf DNA untersucht werden, wenn sie nicht älter als zwei Tage sind.

Mehr lesen

Von JS