Marlow/Gresenhorst

Mittags auf einer Straße im Marlower Gebiet. Lars Koch ist gerade auf dem Weg nach Hohe Düne. Koch arbeitet bei der Bundeswehr, in Bad Sülze ist er in der Regel im Einsatz. An diesem Tag muss er nach Rostock. Plötzlich sieht er im Augenwinkel etwas. „Ich habe angehalten und den Kopf gedreht“, erklärt Lars Koch. Glücklicherweise ist er passionierter Hobbyfotograf. Seine Digitalkamera mit Teleobjektiv liegt immer griffbereit auf dem Beifahrersitz. Und so gelingt ihm eine der wirklich seltenen klaren Aufnahmen eines Wolfes in unserer Region.

Normales Verhalten?

Auf einem Feld zwischen Gresenhorst und Carlsruhe entdeckte er den Wolf. Zuletzt hatte es immer mal wieder Berichte gegeben, dass südlich von Ribnitz einer unterwegs sein soll. „Er war wenig schüchtern, lief nicht weg. Er posierte quasi, taperte erst langsam weg, als ich fertig war“, berichtet Lars Koch.

Eine Einschätzung, die Dr. Norman Stier von der Technischen Universität Dresden nicht teilt. Gleichwohl ist Stier, tätig im Bereich der Forstzoologie, dankbar für die Meldung Kochs. Stier koordiniert das Wolfsmonitoring in Mecklenburg-Vorpommern. Das Monitoring lebe von solchen Meldungen.

Der Wolf auf dem Foto jedoch sei nicht so angstfrei wie angenommen. Der zwischen die Hinterläufe eingeklemmte Schwanz sei ein deutliches Signal dafür, dass sich das Tier unwohl fühle. „Und das ist ein ganz normales Verhalten“, sagt Norman Stier.

Der Experte hat auch eine starke Vermutung, wo der Wolf hingehört. Zuletzt war in der Region immer wieder von Sichtungen eines einzelnen Wolfes berichtet worden. Stier geht jedoch davon aus, dass dieser Wolf zum sogenannten Wolfsrudel Billenhagen gehört.

2019 erstmals nachgewiesen

Billenhagen ist der Name des hiesigen Forstamtes zwischen Ostseeküste und Autobahn 20 sowie Recknitz und Rostock. Der von Lars Koch fotografierte Wolf ist allem Anschein nach ein Rüde, da ein Penisansatz zu erkennen sei. Es könne sich laut Stier um den Leitwolf des Rudels handeln oder um einen starken sogenannten Jährling, also einen Jungwolf zwischen einem und zwei Jahren alt.

Mit eingeklemmtem Schwanz: „Der Wolf fühlt sich in dieser Situation unwohl“, sagt Experte Dr. Norman Stier. Quelle: Lars Koch

Statistik: Der Wolf in MV Seit 2006 ist der Wolf in Mecklenburg-Vorpommern wieder ansässig. Seit 2010 wird der Umgang mit dem Raubtier in einem Managementplan geregelt. Fünf Einzelwölfe, ein Paar und 14 Rudel sind aktuell in Mecklenburg-Vorpommern heimisch. Immer wieder kommt es auch zu Angriffen von Wölfen auf Nutztiere. In diesem Jahr gab es den Statistiken zufolge in Mecklenburg-Vorpommern bislang 41 Fälle, in denen der Wolf Nutztiere angegriffen haben soll, davon in Vorpommern-Rügen fünf. Im vergangenen Jahr wurden mehr als 100 Übergriffe registriert, 21 davon in Vorpommern-Rügen. Kontakt zum Wolfsmonitoring MV: Telefon 0171/48 59 789, E-Mail: info@wolf-mv.de, Website: www.wolf-mv.de.

Erster Wolfsnachweis im Herbst 2019

Vor etwa zwei Jahren, im Herbst 2019, war das Billenhäger Wolfsrudel per Fotofalle erstmals nachgewiesen worden. Die Herkunft der Wölfin könne nachgewiesen werden (sächsische Lausitz), woher das Männchen stammt, sei unbekannt, so Norman Stier. Beim Weibchen handele es sich allerdings nicht um die auf dem Darß lebende Fähe. Dieses Tier streife nach wie vor alleine durch die Gegend. Bemerkenswert dabei: Immer wieder wird anhand von Kot nachgewiesen, dass sich die Darßer Wölfin auch ans Festland wagt, also durch den Bodden schwimmt und sich an der südlichen Boddenküste bewegt. „Wölfe sind sehr gute Schwimmer“, sagt Norman Stier.

Ein Wolfsrudel deckt im Schnitt ein Gebiet von etwa 200 bis 250 Quadratkilometer ab. Das sind zwischen 28 und 35 Fußballfelder. Das Billenhäger Wolfsrudel dürfte etwas mehr Platz beanspruchen, da es keine weiteren Rudel in der Nähe gibt. Auch östlich der Recknitz – siehe: gute Schwimmer – wurde das Billenhäger Rudel nachgewiesen. Normalerweise bleiben die Rudel in ihren Territorien und kommen sich eher selten in die Quere. In der Nähe von Franzburg könnte es ein Paar geben. Laut Stier sei die Wölfin dieses Paares auch verantwortlich für einzelne Risse in landwirtschaftlichen Herden in Klockenhagen. Die Fähe sei damals wohl auf der Durchreise gewesen, hat nun offenbar einen Partner gefunden.

Nachwuchs: In der Region wird es eng

Künftig könnte es jedoch eng werden in der Region. Beim Billenhäger Rudel sind im vergangenen Jahr laut Norman Stier sechs Welpen nachgewiesen worden. In verschiedenen Online-Quellen ist auch von sieben Welpen die Rede.

Sobald die Welpen geschlechtsreif sind, suchen sie sich eine Partnerin bzw. einen Partner und besetzen ein eigenes Territorium. Das ist im Alter zwischen einem und zwei Jahren der Fall. Möglich also, dass der von Lars Koch fotografierte Wolf einer ist, der so langsam flügge wird.

Diesen Wolf hat Lars Koch in der Nähe von Marlow fotografiert. Quelle: Lars Koch

Und Platz gebe es in unserer Region reichlich. „Der Lebensraum verträgt es“, sagt Norman Stier. Das Nahrungsangebot sei mehr als ausreichend, so dass der Wolf keine größere Gefahr für die Tiere der Landwirte darstelle.

Dass es mit dem Billenhäger Rudel bislang keine Probleme gab, bestätigt Wilfried Lenschow, Landwirt in Bartelshagen I bei Marlow, der auch Rinder hält. Die Flächen der Bartelshäger Agrargenossenschaft liegen auch im Territorium des Billenhäger Wolfsrudels bzw. das Wolfsrudel hat sich in der Region des Agrarbetriebs angesiedelt. Auch Schäfer in der Region hätten laut Lenschow keine Probleme. „Die Nahrungsgrundlage ist da“, sagt der Landwirt.

Bestandsmanagement gefordert

Allerdings: „Flächendeckend wird mit mehr Wölfen zu rechnen sein.“ Jungwölfe werden in eigene Territorien verdrängt, Platz und damit das Nahrungsangebot für Wölfe würden kleiner. Gut möglich, dass der eine oder andere Wolf zum Problemfall wird. Tierhalter seien schon angehalten, ihre Tiere zu schützen. Lenschow spricht sich aber auch für ein Wolfsmanagement aus. „Die Frage muss geklärt werden, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist. Der Wolf hat keine natürlichen Feinde. Es muss gesagt werden, wie viele Wölfe eine Region verträgt.“

Die Natur könne sich in diesem Fall nicht selbst regulieren. Das müsse ab einem gewissen Punkt, so wie bei anderen Wildtieren auch, der Mensch machen. Lenschows größere Angst als der Verlust eines seiner Tiere sei dabei, dass eine ganze Herde von Rindern von einem Wolf aufgescheucht werden und durchgehen könnte.

Am Montag ist der neue Wolfsmanagementplan für Mecklenburg-Vorpommern verabschiedet worden. Unter anderem wollen die Beteiligten auf die EU in Brüssel einwirken, um die rechtlichen Voraussetzungen für ein sogenanntes Bestandsmanagement für Wölfe zu schaffen. Derzeit ist das rechtlich nicht möglich, da der Wolf streng geschützt ist.

Von Robert Niemeyer