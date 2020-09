Wustrow

Sie interessiert sich für Landwirtschaft und Natur – nun hat Antonia Pfeifer ein Freiwilliges Ökologisches Jahr auf dem Hof von Frank Hartmann in Wustrow begonnen. Gerade erst ist der Betrieb auf ökologische Landwirtschaft umgeschwenkt, die zweijährige Umstellungsphase ist gerade zu Ende gegangen.

Die 19-Jährige aus „einem kleinen Kaff“ zwischen Augsburg und München hat sich nach einer coronabedingten Verschiebung des Abiturs für ein Freiwilliges Ökologisches Jahr entschieden.

Schon ihre Schwester hatte ein freiwilliges Jahr absolviert, das wollte Antonia Pfeifer auch, wenn auch in einem anderen Bereich. Nach getaner Arbeit genießt sie zuweilen einen Ausritt in der Abendsonne. Die junge Frau malt und schreibt in der Freizeit. „Ich habe immer ein Buch dabei, um spontane Gedanken aufzuschreiben“, sagt sie. Sie verfasst vor allem Gedichte und Kurzgeschichten.

Ihr Zimmer zu Hause in Bayern zieren großformatige Bilder von Tieren, etwa einem Löwenkopf oder ein wandfüllendes Bild eines Kängurus.

