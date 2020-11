Wustrow 1951: Seefahrtschüler wohnten in beschlagnahmten Quartieren

Wustrow

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges war es die vordringlichste Aufgabe, die Bevölkerung mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Der Aufbau einer Fischereiflotte sollte dazu beitragen. Doch dafür brauchte es Steuerleute in der kleinen Hochseefischerei und Seemaschinisten für die Fischkutter. Um sie ausbilden zu können, stellte die Landesregierung Mecklenburg im April 1947 an die Sowjetische Militäradministration (SMAD) den Antrag, die Seefahrtschule Wustrow wiedereröffnen zu dürfen. Bevor mit dem Lehrbetrieb begonnen werden konnte, vergingen allerdings einige Jahre. Am 6. Mai 1949 war es dann jedoch soweit, die feierliche Wiedereröffnung der Ausbildungseinrichtung konnte stattfinden.

Schule hatte 1951 eine Kapazität von 120 Plätzen

Zu den vielen Problemen, die in den ersten Jahren gelöst werden mussten, gehörte die Unterbringung des Schüler. Einen Eindruck davon, wie es damit bestellt war, liefert ein vertraulicher Bericht über die Überprüfung der Seefahrtschule vom 20. Februar 1951. Daran nahmen ein Vertreter des Ministeriums für Arbeit, ein Vertreter der Landesregierung Mecklenburg und der Kapitän der Seefahrtschule Rostock teil. Zu dem Zeitpunkt, als sie die Schule besuchten, hatte diese eine Kapazität von 120 Plätzen. Geplant war, die Kapazität bis zum 1. Juni 1951 auf 200 Plätze zu erhöhen. Da der Schule kein Internat angegliedert war, wurden die Schüler in Privatquartieren untergebracht. Darunter leide der Schulbetrieb, stellte die Kommission fest. Zudem könne ihnen kein Mittagessen in der Schule verabreicht werden, so dass sie sich in zwei Gastwirtschaften verpflegen mussten.

Die Kommission stellte weiter fest, dass die Beschaffung von Privatquartieren für die Schüler mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden sei. Der Grund: Alle vorhandenen Hotels und Privatquartiere waren vom Freien Deutschen Gewerkschaftsbund ( FDGB) beschlagnahmt worden. Wörtlich heißt es in dem Bericht: „Schon jetzt wohnen circa 50 Prozent der Schüler in solchen beschlagnahmten Quartieren des FDGBs, die aber zum Beginn der Saison der Schule nicht mehr zur Verfügung stehen. Auf diese Art und Weise ist völlig ungeklärt, wo die Schüler bei der Erhöhung der Kapazität auf 200 wohnen sollen.“

Erweiterungsbau beherbergte Internat

Problematisch war die Situation an der Schule auch deshalb, weil der Direktor, Kapitän Karl-Heinz Krüger, im Januar 1951 abgelöst worden war. Daraufhin übernahm Kapitän Schickedanz die kommissarische Leitung der Schule. Sein Stellvertreter, Hermann Diamanski, hatte sich an den Minister für Arbeit mit der Bitte gewandt, beim Chef des FDGB Rücksprache zu nehmen, um die Freigabe eines FDGB-Heimes zur Errichtung eines Schulinternats mit etwa 200 Plätzen zu erreichen. Im Bericht der Kommission wird darauf verwiesen, dass der FDGB in Wustrow 400 bis 500 Betten belegt habe. „Da es sich bei der Schule um die einzige dieser Art in der Deutschen Demokratischen Republik handelt, wird ein positiver Bescheid der Absprache erwartet.“

Auch ein Vertreter des Zentralrates der Freien Deutschen Jugend hielt sich im Februar 1951 an der Seefahrtschule auf, um an den Abschlussprüfungen teilzunehmen. Er stellte fest, dass „die gesellschaftswissenschaftliche Ausbildung nicht den gestellten Anforderungen“ entspreche. Die Schulleitung sah die Ursache dafür auch und vor allem in der „zersplitterten Unterbringung in Privatquartieren“. Zum Teil bei Frauen, deren Männer von Hamburg aus zur See fuhren. Nur wenige Jahre später war das Problem dann jedoch durch die Fertigstellung des ersten Erweiterungsbaus der Seefahrtschule gelöst. Unter seinem Dach befanden sich ein Internat für 200 Schüler, ein Wirtschaftstrakt mit Speisesaal und Lehrerwohnungen.

