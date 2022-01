Wustrow: 21-Jähriger verursacht Schaden von 35000 Euro

Wustrow/Ribnitz-Damgarten

Ein 21-jähriger Autofahrer hat in der Nacht zu Sonntag in Wustrow einen Schaden in Höhe von mehr als 30000 Euro verursacht. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann unter dem Einfluss von Alkohol mit seinem Auto gefahren. Auf der Ortsdurchfahrt Wustrow war er gegen 2.30 Uhr in Richtung Ahrenshoop unterwegs, als er laut Polizei in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Offenbar war der 21-Jährige zu schnell gefahren. Der Wagen des Ribnitz-Damgarteners, ein Audi, stieß zunächst mit einem anderen geparkten Audi eines Hamburgers zusammen. Zwei Parkuhren und einen Metallzaun eines angrenzenden Grundstücks nahm er in der Folge ebenfalls mit. Eine Polizeistreife hatte den Unfall bemerkt, als sie auf dem Weg zu einem Einsatz in Ahrenshoop war.

Atemalkoholtest ergibt 1,24 Promille

An beiden Fahrzeugen entstand wohl ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf etwa 35000 Euro geschätzt. Die Unfallaufnahme, die Bergung der Fahrzeuge und die Räumung der Unfallstelle dauerte bis ca. 5.30 Uhr an.

Der Unfallverursacher hatte einen Atemalkoholwert von 1,24 Promille. Er blieb unverletzt. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet, der Führerschein wurde sichergestellt. Die Polizei leitete zudem ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein.

Von RON