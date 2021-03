Wustrow/Ahrenshoop: Käthe Miethe mit filmischem Porträt geehrt

Ahrenshoop/Wustrow

In den vergangenen Jahren wurden die Gedenktage um die Schriftstellerin des Fischlandes in den Ostseebädern Ahrenshoop und Wustrow mit Lesungen oder Rundgängen begangen. Dies ist in diesem Jahr, aufgrund der Corona-Beschränkungen nicht möglich. Die Kurverwaltungen beider Ostseebäder überlegten daher, wie man den Gedenktagen virtuell einen gebührenden Rahmen geben könnte. So wurde die Idee zu einem Kurzfilm geboren, der „Auf den Spuren Käthe Miethes“ wandelt.

Drei Fischländer produzieren den Film

Eine Zeit der intensiven Recherche und Interviews begann in beiden Orten und darüber hinaus – bis in die Archive der Hauptstadt. „Wir rannten buchstäblich offene Türen ein und wurden überall herzlichst empfangen“, so Mitinitiatorin Cindy Wohlrab aus Wustrow. Für die filmische Umsetzung wurde Kevin Schiemann von der Firma Nordisch Media Design ins Boot geholt. „Dass sich für die Produktion dieses Filmes ausgerechnet drei Fischländer zusammengefunden haben, war wohl ein Wink des Schicksals und hätte Käthe Miethe sicherlich erfreut“, so Solveig-Ulrika Crohn aus Ahrenshoop.

Der Film zeigt neue und bekannte Einblicke und Geschichten über Käthe Miethe und das Fischland. Er präsentiert einen Blick ins Innere des Käthe-Miethe-Hauses und erzählt, was es mit der Geschichte um „Braunes aus weißen Tassen“ auf sich hatte.

Von Berlins auf das Fischland

Käthe Miethe, eigentlich Katharine Ottilie Ella Miethe, wurde am 11. März 1893 in Rathenow als Tochter von Marie und Professor Adolf Miethe, der ein bekannter Wissenschaftler und Entwickler der Farbfotografie war, geboren. Miethes hielten sich stets mehrere Wochen im Jahr auf dem Fischland auf. Zu diesem Zweck kaufte Adolf Miethe die Büdnerei Nr. 10 im Bernhard-Seitz-Weg in Althagen.

Käthe Miethe schloss 1914 eine Ausbildung zur Bibliothekarin ab. Während des Ersten Weltkrieges leistete sie zwei Jahre lang als Rot-Kreuz-Helferin Fürsorgedienste in Belgien. 1939 erst zog Käthe Miethe von Berlin aus für immer in ihren eigenen Rohrdachkaten auf das Fischland. 1916 kaufte ihr Vater dem Maler Hugo Jäckel dessen Haus für seine Tochter ab. Die Büdnerei 54 liegt im Ahrenshooper Ortsteil Althagen.

Filmstart am 11. März

Käthe Miethe fühlte sich im Ort heimisch, engagierte sich für die Jugend, Kultur, für die Feuerwehr und vor allem für die Heimatgeschichte. Sie verstand es, den Fischländern ihre Geschichten zu entlocken und diese in zahlreichen Romanen und Erzählungen über das Fischland lebendig für die Nachwelt festzuhalten. Auf dem Wustrower Friedhof fand die Schriftstellerin die letzte Ruhe.

Filmstart des Kurzfilms ist der 11. März. Zu sehen ist er auf www.ostseebad-ahrenshoop.de, www.ostseebad-wustrow.de sowie den Youtube-Kanälen bit.ly/wustrow-youtube und www.ostseebad-ahrenshoop.de/youtube.

Von OZ