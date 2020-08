Wustrow: DLRG rettet vierjähriges Kind

Wustrow/Ahrenshoop

Da war einiges los am Strand von Wustrow am Montagnachmittag. Ein vierjähriges Kind hatte am Nachmittag einen größeren Einsatz von Feuerwehren, Rettungsschwimmern und Seenotrettern ausgelöst. Mit einem aufblasbaren Einhorn war das Mädchen im Bereich des Strandaufgangs 7 auf die Ostsee abgetrieben.

Wie Andreas Levien, Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Wustrow berichtete, hatten es sowohl der Vater des Kindes als auch ein weiterer Schwimmer nicht mehr geschafft, das Kind zu halten. „Während der Anfahrt erhielten wir dann die Information, dass das Kind von der Schwimmhilfe gefallen ist“, sagte Levien.

Gleichzeitig musste die ebenfalls alarmierte Feuerwehr aus Ahrenshoop den Einsatz abbrechen, weil sie im eigenen Gebiet zu einem Einsatz gerufen wurde. „Deshalb haben wir die Feuerwehr Dierhagen nach alarmiert, weil wir zwei Boote brauchten“, so Levien.

Mann und Frau vermisst

Kurz nach Eintreffen der Kameraden am Strand sei jedoch bereits die Mutter des Kindes aufgetaucht. Sie hatte das Mädchen auf dem Arm. Die Rettungsschwimmer der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft hatten die Vierjährige gerettet. Die DLRG und auch die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger waren parallel zur Feuerwehr alarmiert worden.

Allerdings wurden in der Folge eine Frau und ein Mann vermisst, die zur Rettung des Kindes rausgeschwommen waren. Nach kurzer Suche stellte sich hier heraus, dass beide aus eigener Kraft wieder das Ufer erreicht hatten.

Einsatz in Ahrenshoop

Gleichzeitig sorgte ein herrenloser Schwimmring in Ahrenshoop für einen Sucheinsatz, bei dem sogar ein Hubschrauber der Polizei zum Einsatz kam. Nach einer halben Stunde wurde die Suche ohne Feststellung abgebrochen. Laut Polizei sei es wahrscheinlich, dass der Schwimmring vergessen oder verloren wurde.

Einige Stunden zuvor wurde, wie bereits berichtet, in Ahrenshoop ein 52-jähriger Urlauber aus der Ostsee gerettet. Der Dresdener war beim Schwimmen in Not geraten. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Rostocker Krankenhaus gebracht.

Von Robert Niemeyer