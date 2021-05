Wustrow

Ein Fruchtaufstrich ohne Zuckerzusatz soll die Darßer Manufructur weiter nach vorn bringen. Simone und Karsten Niemoth richten sich derzeit in einem einstigen Restaurant in Wustrow ein. Mit dem einzigartigen Sanddornprodukt und dem neuen Standort soll die Darßer Manufructur weiter wachsen.

Der Produktionsstandort in Wieck stand zuletzt auf der Kippe, planten die neuen Eigentümer doch einen Umzug der Sanddornverarbeitung in ein neues Gewerbegebiet in Klockenhagen bei Ribnitz-Damgarten. Diese Pläne haben sich laut Simone Niemoth zerschlagen. Der Produktionsort in Wieck bleibt erst einmal bestehen.

Raus aus dem Versteck

Weil aber der angegliederte Verkaufsraum im Kargweg des Boddendorfes so versteckt ist, waren die neuen Eigentümer der Darßer Manufructur zuletzt intensiv auf der Suche nach einem neuen Verkaufsraum. Fündig geworden sind sie in Wustrow, wo sie die Nachfolge der Wustrower Scheune antreten.

Ein Regionalmarkt wird sich unter dem Schild der Wiecker verbergen. Denn in dem einstigen Restaurant gibt es nicht nur die Erzeugnisse der Darßer Manufructur, sondern auch die von Herstellern in der Region. Seifen aus Sassnitz, Schokolade aus Rostock, Gin aus Klein Kussewitz oder der eingedoste Fisch der Kutterfischer von Hiddensee werden in den Regalen liegen.

Rein in den Aufbau

Von denen übrigens haben die Betreiber des Regionalmarktes am Wochenende mehr als 30 zusammengeschraubt. „Da weiß man, was man getan hat“, sagt Simone Niemoth. In Wustrow steht die Präsentation der Produkte an erster Stelle.

Denn in Wieck sei der Verkaufsraum viel zu versteckt gewesen. Nicht einmal Werbung an der viel befahrenen Ortsdurchfahrt sei möglich gewesen. Darum haben sich die neuen Eigentümer intensiv um einen neuen Standort umgesehen.

Besonderer Standort

Gefunden wurde der zufällig in Wustrow, nachdem der Betrieb der Wustrower Scheune vergleichsweise plötzlich endete. „Einen besseren Standort können wir uns nicht vorstellen“, sagt Simone Niemoth. Jeder Urlaubsgast müsse in Wustrow an der Darßer Manufructur vorbeifahren. „Mehr Sichtbarkeit geht nicht.“ In Wieck dagegen liegt der Verkaufsraum in einer Seitenstraße.

Die Suche nach einem neuen Standort ist das eine, geschäftlichen Erfolg erhoffen sich Simone und Karsten Niemaoth von einem besonderen Produkt. Ein Diabetiker aus dem Bekanntenkreis hat den Anstoß gegeben. Warum eigentlich gibt es keinen Sanddornaufstrich ohne Zuckerzusatz?

Neue Rezeptur

Die Frage hat Simone und Karsten Niemoth nicht losgelassen. Es wurden verschiedene Sanddorn-Rezepturen gekocht. Am Ende stand ein Fruchtaufstrich ohne Zuckerzusatz, der nicht süß, aber „erfrischend“ schmeckt, wie Simone Niemoth sagt. Nach eigenen Worten von Simone Niemoth gibt es in diesem Bereich nichts Vergleichbares.

Geschmackstests mit Diabetikern haben schließlich dazu geführt, die neue Produktlinie einzuführen. Getestet wurde der Fruchtaufstrich auch in offiziellen Laboren – und wurde freigegeben. Integriert werden die Gläser in den neuen Regalen.

Anklang bei Urlaubern

Regional hergestellte beziehungsweise veredelte Produkte finden vor allem bei Urlaubern Anklang, In Supermärkten in der Region sind stets Regale für solche Produkte zu finden. Gleichzeitig wird mit dem Angebot von Kaffee und Kuchen wenigstens ein bisschen dem regionalen Restaurantsterben entgegengewirkt. Sämtliche Orte auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst haben mit einem Rückgang der Zahl gastronomischer Betriebe zu kämpfen.

Folge ist, dass Urlauber versuchen, ihren Aufenthalt mit Reservierungen in Restaurants abzusichern. Denn gekocht werde in Ferienwohnungen trotz hochwertiger Küchen-Ausstattung immer seltener, wie beispielsweise ein Vermieter in Born feststellt. Die Belastung der vorhandenen Gastronomie steigt.

Mehr zum Autor

Von Timo Richter