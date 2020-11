Wustrow

Für den Bau von zwei Mehrfamilienhäusern in der Osterstraße will das Ostseebad einen Kredit aufnehmen. Bürgermeister Daniel Schimmelpfennig ( CDU) rechnete während der jüngsten Zusammenkunft der Gemeindevertreter Gesamtkosten in Höhe von 1,83Millionen Euro für die Gebäude auf dem Areal der einstigen Kindertagesstätte vor. Neben einem Eigenanteil soll der Löwenanteil der Kosten mit geliehenem Geld finanziert werden.

So sollen sich die Neubauten zur Osterstraße hin präsentieren. Die Farbgebung der Fassade ist noch nicht festgelegt. Quelle: privat

Derzeit seien die Konditionen so günstig, wie Daniel Schimmelpfennig sagte, dass Tilgung und Zinsen des Kredits mit den laufenden Mieteinnahmen beglichen werden können. Die Kosten beinhalten auch den Innenausbau, die technischen Einrichtungen sowie die Gestaltung der Außenanlagen. Nach dem Abriss der einstigen Kindertagesstätte soll rasch mit dem Bau begonnen werden. Schon Weihnachten kommenden Jahres sollen bestenfalls die erstmals Weihnachtslieder in den neuen Wohnungen erklingen.

Insgesamt entstehen in den beiden identischen Gebäuden acht Wohnungen unterschiedlicher Größe. Während der Sitzung der Gemeindevertreter gab es detaillierte Informationen zur Gestalt der Gebäude. Die Farbgebung ist noch nicht abschließend festgelegt worden.

Mehr Platz fürs Parken in der Saison

Mehr Platz will die Kommune fürs strandnahe Parken schaffen. Schon in der kommenden Saison soll die Fläche direkt neben dem Surf-Center am Windrad als Parkplatz eingerichtet sein – wenigstens während der Saison vom 1. April bis Ende September. Der Parkplatz wird kostenpflichtig sein. Ein Übernachten wird verboten. Genutzt werden soll die Fläche, die in der Vergangenheit immer wieder als Lagerfläche für Material für den Küstenschutz gebraucht wurde, lediglich tagsüber von 8 bis 20 Uhr, so der Bürgermeister.

Nicht antasten wollen die Gemeindevertreter die Kurabgabe. Im Zusammenhang mit der kostenfreien Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs als Modellregion wird allerorten über eine Erhöhung der Kurabgabe, zu zahlen von den Gästen, spekuliert. So soll das Angebot im Wesentlichen refinanziert werden. Weil das Projekt erst im Jahr 2022 beginnen soll, verzichtet Wustrow auf eine voreilige Anpassung der Abgabe.

Von Timo Richter