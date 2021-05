Wustrow: Gemeindevertreter beraten über Hafengebühren

Ribnitz-Damgarten

In dieser Woche finden wieder mehrere öffentliche Sitzungen kommunalpolitischer Gremien statt. Nach wie vor ist wegen der Coronapandemie nur eine bestimmte Zahl von Zuschauern für die Sitzungen zugelassen. Abgeordnete und Gäste werden gebeten, die aktuell geltenden Sicherheitsbestimmungen einzuhalten. Im Bereich der Stadt und des Amtes Ribnitz-Damgarten finden in dieser Woche keine Sitzungen politischer Gremien statt.

Stadt und Amt Barth

Der Ausschuss für Bau, Umwelt, Ordnung und Sicherheit der Stadt Barth tagt am Dienstag, dem 11. Mai, im Forsthaus Planitz. Eröffnet wird die Sitzung um 18.30 Uhr. Vorgesehen ist zunächst eine Besichtigung des Forsthofgebäudes und des Forsthofgeländes. Weiterhin stehen eine Einwohnerfragestunde, ein Bericht des Stadtförsters und ein Bericht des Bauamtes über aktuelle Bauangelegenheiten auf der Tagesordnung. Zudem soll eine Entscheidung getroffen werden zur Verwendung des Grundstückes „Borgwall“.

Amt Darß/Fischland

Die Gemeindevertreter von Wustrow treffen sich am Mittwoch, dem 12. Mai, zur Beratung. Die Sitzung findet in der Fischlandhalle statt und wird um 18 Uhr eröffnet.Im öffentlichen Teil wird der Bürgermeister über wichtige Angelegenheiten der Gemeinde informieren, berichtet werden soll auch aus der Arbeit der Ausschüsse. Auf der Tagesordnung steht weiterhin eine Einwohnerfragestunde. In ihrer Sitzung werden sich die Gemeindevertreter mit der Änderung der Satzung über die Erhebung von Hafengebühren im Bereich des Hafens und des Wasserwanderrastplatzes befassen.

Am Recknitz-Trebeltal

Zur öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Jugend, Kultur und Tourismus des Amtes Recknitz-Trebeltal wird am Dienstag, dem 11. Mai, um 18 Uhr eingeladen. Getagt wird im Sitzungssaal in der Karl-Marx-Straße 18 in Tribsees. Wichtigster Tagesordnungspunkt ist die Erarbeitung eines Tourismuskonzeptes für den Amtsbereich.

