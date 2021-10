Wustrow: Kirchenmusikdirektorin Anne-Dore Baumgarten feiert Jubiläum

Wustrow

Im März 2020 begann für Kirchenmusikdirektorin Anne-Dore Baumgarten mit der Corona-Krise eine stille Zeit. Dennoch spielte sie sonntags in den Darß-Kirchen die Orgel. Zu Hause tröstete sie sich an ihren Tasteninstrumenten mit Musik von Johann Sebastian Bach. Sie stellte eine Kerze ins Fenster, öffnete es weit und sendete einen seiner herrlichen Choräle gen Himmel und Erde. Im September dieses Jahres ging es regulär mit ihrer Fischländer Kantorei weiter. In einer Probe sang der Chor die sieben Strophen zählende „Hymne der Revolution“: „Lieb dein Land, brich die Wand, vergib dem Feind, such, was eint, und sag es weiter!“

Die Texte von Friedrich Schorlemmer vertonte Anne-Dore Baumgarten. Ihr Lied sangen die Gottesdienstbesucher in der Wendezeit in der Schlosskirche zu Lutherstadt Wittenberg. Es nahm Fahrt auf und gelangte rasch zum Schwager und Domprediger Giselher Quast nach Magdeburg. Wittenberg und Magdeburg sind Orte, die eng mit dem Leben von Anne-Dore Baumgarten verbunden sind, auf das sie nun an ihrem 80. Geburtstag zurückblicken kann.

Mit elf Jahren zum Magdeburger Domchor

Die Beziehung zu Martin Luther war ihr in die Wiege gelegt, denn sie wurde 1941 am Reformationstag im pommerschen Ückermünde am Stettiner Haff geboren. Ihre Eltern zeigten sich einfühlsam und weitsichtig, förderten und ebneten den musikalischen Weg. Der begann elfjährig mit dem Magdeburger Domchor, den Anne-Dore Baumgarten später nach dem Studium der Kirchenmusik an der Hochschule in Halle zwei Jahre leitete. Danach übernahm sie für neun Jahre das Kantorenamt der Kreuzkirche Görlitz. Die Kirchenmusikerin mit dem A-Diplom wurde 1979 nach Lutherstadt Wittenberg berufen.

Sie initiierte und leitete die Restaurierung der großen Ladegastorgel in der Schlosskirche, weihte sie am 31. Oktober 1994 ein und musizierte dort als Organistin und Kantorin. Parallel lehrte sie 24 Jahre als Musikdozentin am Evangelischen Predigerseminar, lebte hier mit dem Blick auf Luthers Stuben, in denen er von 1508 bis 1546 wohnte und wirkte. Hunderte Vikare, von Pommern bis Görlitz in Sachsen, prägte sie mit und bereitete die jungen Männer musikalisch-liturgisch auf die künftige Arbeit in den Gemeinden vor.

Das denkmalgeschützte Kapitänshaus von Anne-Dore Baumgarten in Wustrow. Quelle: Elke Erdmann

Gut 500 Jahre sind vergangen, seit der Theologieprofessor Dr. Martin Luther die Kirche reformierte und den Lauf der Weltgeschichte veränderte. Er ist eine streitbare Figur. „Mich beeindrucken seine Lieder, sein Gefühl für Sprache und Melodie“, sagt Anne-Dore Baumgarten. „Diese haben Komponisten aller Zeiten zu wunderbaren Chor-Orchesterwerken inspiriert. Was er mit der Bibelübersetzung geschaffen hat, ist wegweisend.“

Im Juni 1968 lernte die 26-Jährige als Kurorganistin das Fischland und die Ahrenshooper Kirche mit der kleinen Schuke-Orgel auf der Empore kennen. Seitdem kam sie alljährlich wieder, spielte die Orgeln in Wustrow, Ahrenshoop und Prerow und befreundete sich mit vielen Menschen. Als sie 2003 in Wittenberg in den Ruhestand verabschiedet wurde, zog sie nach Wustrow in ihr historisches Kapitänshaus. Das hatte ihr die Kinderärztin Dr. Cosila Scheffsky vererbt. Die musikalisch begabte Medizinerin spielte Orgel und gab Kindern Klavier- und Flötenunterricht. Das Erbe war für Anne-Dore Baumgarten „ein großes Geschenk“ und die Erfüllung ihres Traumes, an ihrem Sehnsuchtsort auf dem Fischland wohnen zu können.

Die Organistin Anne-Dore Baumgarten weihte am 6. Januar 2013 die neue Orgel vom Dresdener Orgelbaumeister Kristian Wegscheider in der Ahrenshooper Kirche ein. Dieses besondere Instrument verbirgt seine Pfeifenreihen hinter der Altarwand, der Musiker sitzt am Spieltisch im Kirchenraum.

Wustrowerin zieht es immer wieder nach Wittenberg

Für Schwester Margitta und Schwager Giselher Quast und für Freunde ist das denkmalgeschützte Haus mit den vier Kastanienbäumen Anziehungspunkt. Anne-Dore Baumgarten öffnet es zum jährlichen „Baumgarten-Sommerfest“. Dazu reisen sogar ehemalige Chormitglieder aus München und Wittenberg an. Jeder bringt mit, was er am besten zubereiten kann. Im Hofgarten und Haus wird geschmaust, danach zum Flügel, Klavier und Cembalo gesungen, dass sich die Nachbarn freuen und die Schwalben verstummen. Immer wieder zieht es Anne-Dore Baumgarten nach Wittenberg an ihre alte Wirkungsstätte.

„Zum Reformationsjubiläum 2017 war die Lutherstadt besonders schön geschmückt. Die großen Kirchen und die vielen Sehenswürdigkeiten sind Klang in Wort und Musik. Gestärkt und inspiriert durch Luthers Geist und die Abschiedsworte der Freunde fuhr ich zurück an die Ostsee.“ Einmal, als der Turm der Schlosskirche eingerüstet war, stieg sie hinauf und berührte das Schriftband mit dem Lutherlied „Ein feste Burg ist unser Gott“.

Von Elke Erdmann