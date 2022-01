Wustrow

Der Tank ist bis zum Anschlag gefüllt, die Nacht ist kurz. Gegen drei Uhr in der Früh ist Frank Hartmann, Bio-Landwirt in Wustrow und Vorsitzender des Bauern-Regionalverbandes für den einstigen Kreis Nordvorpommern, mit seinem Traktor nach Schwerin aufgebrochen. Vier Stunden Fahrzeit nimmt er in Kauf, um in der Landeshauptstadt mit etlichen Berufskolleginnen und -kollegen gegen die geplante Düngemittelverordnung von Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) zu demonstrieren.

Allein aus der Region wollen Landwirte mit rund 300 Traktoren nach Schwerin fahren. Außer dem Trecker-Korso ist eine Kundgebung vor der Staatskanzlei geplant. Grund des Zorns ist die Verordnung, nach der Landwirte auf belasteten Böden nur noch weniger Dünger ausbringen dürfen. Vor allem betroffen davon sind Flächen östlich der Recknitz, wie Frank Hartmann sagt. Dennoch: Die Einschränkungen bei der Ausbringung von Düngemitteln beträfe am Ende jeden Landwirt. Der Vorsitzende des Bauern-Regionalverbandes spricht von einer willkürlichen Entscheidung des Ministers. Die Verordnung, so Frank Hartmann, sei politisch nicht zu Ende gedacht worden.

Branche im Sinkflug

Schon sieht der Bio-Landwirt auf dem Fischland die ganze Branche im Sinkflug. Sollte die ministerielle Verordnung, die ja gar nicht Thema im Parlament gewesen sei, tatsächlich in Kraft treten, werde es den Landwirten wie den Küstenfischern ergehen, ist Frank Hartmann überzeugt. Denn etliche Berufskollegen dürfen dann nicht mehr ertragsgerecht düngen. Probleme bereitet dem Wustrower ein pauschaler Abschlag bei der Menge der Düngemittel. Folge: In gleicher Höhe sinke der Ertrag. Und diese geringere Menge werde dann als Maßstab für den dann noch geringeren Einsatz von Düngemitteln im Folgejahr herangezogen. Der Sinkflug in der Landwirtschaft setze sich damit kontinuierlich fort.

Auf der anderen Seite bleiben die Landwirte aber auf den gleichbleibenden beziehungsweise stark steigenden Kosten sitzen. Als richtungsweisend würde Frank Hartmann eine Entscheidung des Landes erachten, wenn Mecklenburg-Vorpommern als Verpächter von Ackerflächen parallel zu der erzwungenen geringer ausfallenden Ernte den Pachtzins senken würde.

Kritik an „willkürlicher Entscheidung“

Die Landwirtschaftsbetriebe in Mecklenburg-Vorpommern seien zusammengenommen der größte Arbeitgeber. Minister Till Backhaus mit seiner „nicht richtigen und willkürlichen Entscheidung“ setze diese Arbeitsplätze aufs Spiel. Bei den Landwirten dränge sich der Verdacht auf, dass sich die Politik beispielsweise fehlerhafte Meldungen über den Einsatz von Düngemitteln an die Europäische Union nach Brüssel nicht eingestehen wolle und das nun auf die Schultern der Landwirte abwälze.

Derzeit sei etwa ein Drittel der Landwirte von Einschränkungen beim Einsatz von Düngemitteln betroffen. Sollte die Verordnung des Landwirtschaftsministers tatsächlich Anwendung finden, sind es nach Einschätzung von Frank Hartmann rund 70 Prozent aller Landwirte in diesem Bundesland, die dann nicht mehr ertragsgerecht düngen dürften.

Geringere Belastung westlich der Recknitz

Dass beispielsweise die Böden in den westlichen Verbandsgebieten geringer belastet seien, führt Frank Hartmann auf das Fehlen von Messstellen zurück. Er steht nach eigenen Angaben in engem Kontakt mit der Boddenland GmbH, der regionalen Wasserversorgerin. Demnach habe das Unternehmen keine Probleme mit seinem Handeln als Landwirt. Vielmehr macht sich der Wasserversorger Sorgen um eine mögliche Versalzung des Grundwassers auf dem Darß.

Regenwasser versickere im Jahr rund einen Meter, abhängig von der Beschaffenheit der Böden. Messpunkte in vielen Metern Tiefe geben Frank Hartmann zufolge also gar nicht die aktuelle Dünge-Situation wieder. Die Landwirte selbst würden ihre Böden, die ja das Kapital der Landwirte sind, beproben. Zudem werde sehr genau der Einsatz von Düngemitteln dokumentiert. Der Landwirtschaftsminister handele wohl anders. Frank Hartmann zitiert Till Backhaus, der während einer Fahrt entlang von Feldern gesagt haben soll, er sehe keinen Mangel an Nährstoffen.

Von Timo Richter