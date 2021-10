Wustrow: Mann stürzt von Seebrücke und stirbt im Krankenhaus

Wustrow

Drama am Strand von Wustrow: Am Dienstag ist ein Mann vom Kopf der Seebrücke gefallen. Passanten auf der Seebrücke alarmierten am frühen Nachmittag gegen 15 Uhr die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte brachten den rechts neben der Seebrücke treibenden Körper an Land und begannen mit der Reanimation. Dennoch starb der 70-Jährige später in der Klinik.

Polizei ermittelt, wieso der Mann von der Seebrücke stürzte

Die Polizei hat Ermittlungen zu den Umständen des Vorfalls aufgenommen. Warum der Senior von der Seebrücke ins Wasser fiel, ist noch unklar. Neben Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren auch die freiwilligen Seenotretter der Station Wustrow der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger sowie der Rettungshubschrauber Christoph 34 alarmiert worden.

Für die Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren Wustrows und Ahrenshoops – sie bilden eine Alarmierungsgemeinschaft – war es bereits der vierte Tote in diesem Jahr, mit denen die Einsatzkräfte konfrontiert wurden, wie der Wustrower Wehrführer Andreas Levien sagte.

Von Timo Richter