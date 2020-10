Wustrow

Ein nachdenklich wirkendes Selbstbildnis der Malerin Hedwig Holtz-Sommer wirbt für die Ausstellung im Fischlandhaus Wustrow anlässlich ihres 50. Todestages. Die 1901 in Berlin geborene Tochter eines Baurats starb am 23. August 1970 und wurde auf dem Wustrower Friedhof bestattet.

Die Schau mit dem poetischen Titel „Sehen ist Atmen. Die Welt vom Fischland aus“ entstand in Zusammenarbeit mit dem Kunstmuseum Ahrenshoop. Katrin Arrieta, promovierte Kunstwissenschaftlerin und Kuratorin, ermöglicht durch sensible thematische Hängung der etwa 50 Arbeiten einen konzentrierten Einblick in das Wustrower Lebenswerk der Künstlerin, das Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen und Holzschnitte umfasst.

Anzeige

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach.

Sparsam und atmosphärisch

Der Künstler Walter Libuda am Selbstbildnis der Malerin Hedwig Holtz-Sommer, um 1946, Öl auf Sperrholz. Quelle: Elke Erdmann

Gleich in der hohen Diele empfängt die Malerin in einem Selbstbildnis, Öl auf Sperrholz, um 1946, den Besucher, gefolgt von Stillleben in berückender Frische und Leuchtkraft. Zwei kleine Ölbilder leiten zu den großformatigen Porträts im altmeisterlichen Stil über: „Sitzende Bäuerin“, „Mutter Hapke“ und „Alter Fischländer“. Ihrem Antlitz sieht man die schweren Arbeitsjahre an.

Im ersten Kabinett schließen sich weitere Selbstbildnisse an. „Es sind meisterliche Blätter“, sagt der Künstler Walter Libuda. Und im weiteren Schauen: „Sie hat das, was zur Kunst führt. Es ist nicht nur ein Motiv. Ihre Bilder sind ganz sparsam und atmosphärisch.“

Flüchtlinge in Wustrow

Im großen Saal ist es entsprechend den Sujets sehr still. Nur zwei „Flüsternde“ im Bild sind farblich gefasst. „Hest all hürt?“ könnte es im Dorfklatsch heißen. Als dieses Bild um 1944 bis 1949 entstand, gab es in Wustrow viel zu hören und zu sehen. Es kamen Flüchtlinge, die Hedwig Holtz-Sommer zeichnete. Entwurzelte, entkräftete und traumatisierte Menschen ohne Hab und Gut in großen Gruppen, denen sie mit wenigen Strichen das Charakteristische ihres Elends gab.

In dem Skizzenblatt „Tod und Mädchen“, 1950, Kohle, greift der Schädelmann mit seiner Knochenhand nach einer jungen Frau. Aus dem Illustrationswerk der Künstlerin sind agierende Gruppen vor einem Planwagen zu „Mutter Courage“ nach Bertolt Brecht zu sehen und zwei Holzschnitte „Im Wirtshaus“, 1952, mit einem Beschwingten, der den Becher in die Runde hält.

Auch der kleine Garten hinter dem Rohrdachkaten, den Hedwig Sommer nach ihrer Heirat 1934 mit dem Maler Erich Theodor Holtz bewohnte, wurde zu allen Tages- und Jahreszeiten ihr Motiv wie auch die niedrigen Häuser um die neugotische Kirche herum.

In dem umfangreichen Katalog „Künstlerkolonie Ahrenshoop“ von Ruth Negendanck ist ein Foto abgebildet, das Hedwig Holtz-Sommer fröhlich blickend mit einem Hund im Arm an der Pforte zum Anwesen zeigt. Über dem Türdrücker ist deutlich „Runenhaus“ zu lesen.

Kunst als Lebensmittel

Die talentierte Hedwig Sommer erlernte in Kassel zunächst das Schneiderhandwerk und besuchte zugleich abends die dortige Kunstgewerbeschule. Sie arbeitete in ihrem Beruf und studierte von 1927 bis 1929 an der Hochschule für Bildende Kunst in Weimar Malerei. Eine gewisse Variationsbreite ihrer Kunst mit besonderen Lichtstimmungen und wechselnden Stilrichtungen bis hin zum Expressiven sind nun im Fischlandhaus erlebbar.

Gerlind Hamdan-Brosig, Violine, und Luitgard Schwarzkopf, Violoncello, musizierten zur Eröffnung. Quelle: Elke Erdmann

Dass Kunst ein Lebensmittel ist, spürten zur Eröffnung vor wenigen Tagen die Besucher. Sie lauschten andächtig bei aufgestellten Oberlichtern und weit geöffneter Tür den beiden Musikerinnen Gerlind Hamdan-Brosig, Violine, und Luitgard Schwarzkopf, Violoncello. Sie spielten zum Auftakt aus den Goldberg-Variationen von Johann Sebastian Bach sehr beschwingt eine Transkription für Streicher, die Variatio VII al Tempo di Giga.

Auch wenn die sonst übliche Atmosphäre fehlte, die Leiterin des Fischlandhauses, Susanne Bruhns, überreichte allen Akteuren und Leihgebern eine Rose, die sie mit Pflanzen aus ihrem eigenen Garten dekoriert hatte.

Die Ausstellung ist bis zum 21. März 2021, geöffnet: Montag und Dienstag, 10 bis 12 Uhr, 14 bis 17 Uhr; Donnerstag 10 bis 12 Uhr, 14 bis 18 Uhr; Freitag bis Sonntag und an Feiertagen 11 bis 16 Uhr.

Von Elke Erdmann