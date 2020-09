Wustrow

„Wir bringen alles in Bewegung, um das Projekt rasch zu realisieren.“ Der Wustrower Bürgermeister Daniel Schimmelpfennig ( CDU) hat dafür eigenes eine Sitzung der Gemeindevertretung anberaumt. 55 000 Euro als geschätzte Kosten für den Abriss der einstigen Kindertagesstätte in der Osterstraße sollen noch in diesem Jahr ausgegeben werden. Die Hoffnung ist, mit der Baugenehmigung im kommenden Monat mit dem Abriss zu beginnen. Das Ziel lautet, dass die ersten Mieter das Weihnachtsfest im kommenden Jahr in den neuen Wohnungen feiern können.

Geradezu erstaunt zeigte sich Daniel Schimmelpfennig über den raschen Fortschritt des Genehmigungsverfahrens. Eilig mussten die Abrisskosten im Haushalt des Ostseebades dargestellt werden, um möglicherweise nicht als Kommune auf der Bremse zu stehen, weil Geld für bestimmte Arbeiten nicht zur Verfügung stehen.

Anzeige

Wohnungen für Beschäftigte

Es gebe viele Beschäftigte in Hotellerie und Gastronomie, die nahe des Arbeitsortes keine Wohnung fänden, sagt der Wustrower Bürgermeister. Im Gegensatz zu früheren Jahren wolle er sein Augenmerk auf diese Menschen legen, nicht allein auf den Ausbau des Tourismus.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach.

Wohnungsbau wurde da zwar auch schon in Planung genommen, doch erst jetzt geht es tatsächlich voran. Insgesamt acht Mietwohnungen sollen auf dem Areal der einstigen Kindertagesstätte in der Osterstraße entstehen. Gebaut werden laut Daniel Schimmelpfennig zwei identische Gebäude im Stil der für Wustrow typischen Kapitänshäuser.

Mehr Anträge als Wohnungen

Im Erdgeschoss sind aktuellen Planungen zufolge jeweils eine Zwei- und eine Vierzimmerwohnung geplant. Im ersten Obergeschoss sind für die beiden Gebäude jeweils eine Zwei- und eine Dreizimmerwohnung vorgesehen. Schon jetzt gibt es laut Daniel Schimmelpfennig zehn Anträge für einen Bezug der Wohnungen.

Ausdrücklich betonte der Wustrower Bürgermeister, dass der Wohnungsbau in dem Ostseebad kein sozialer Wohnungsbau sei. Die Kommune baue die Wohnungen und werde später auch als Vermieter agieren. In dem Ostseebad wurde in der Vergangenheit eine „Punkteliste“ für die Vergabe kommunaler Wohnungen verabschiedet. Demnach sieht Daniel Schimmelpfennig eine Vergabe der Wohnungen anhand der Punkteliste vor.

Hohe Kosten erwartet

Über einen möglichen Mietpreis wollte der Bürgermeister noch keine Aussagen treffen. Denn der Mietzins hängt unter anderem von den Baukosten ab. Die Kommune als Vermieter darf mit dem Geschäft keine Gewinne erzielen. Ebenso wenig darf sie mit der Vermietung keine Verluste machen, das könnte als Subventionierung von Wohnraum eingeklagt werden.

Vor Augen hat der Wustrower Bürgermeister das Wohnhaus in Althagen in Ahrenshoop. Der Neubau hat weit mehr als eine Million Euro gekostet. Daniel Schimmelpfennig erwartet ein ähnliche Entwicklung für Wustrow.

Baumbestand untersucht

In seinem Bericht ging der Wustrower Bürgermeister auf den Baumbewuchs in der Strandstraße ein. Kurz gesagt, werden weniger Bäume gefällt werden müssen als gedacht. Im vergangenen Jahr ist ein Baum umgestürzt. Für die Kommune war das Anlass genug, die Standfestigkeit der anderen Bäume zu prüfen. Laut Daniel Schimmelpfennig wurden 67 Bäume untersucht, fünf müssen gefällt werden. Entgegen den Befürchtungen in dem Ostseebad sind das viel weniger als gedacht. Der Bürgermeister will sich gar nicht vorstellen, wie eine abgeholzte Strandstraße aussähe.

Geradezu ein Kahlschlag erfolgt in diesem Monat in einem Abschnitt der Ahrenshooper Ortsdurchfahrt. Knapp 50 Pappeln sollen im Bereich der Ortsausfahrt nach Born abgenommen werden. Laut Ankündigung wird der Verkehr in dem Bereich einspurig an der Baustelle vorbeigeführt.

Mehr zum Autor

Von Timo Richter