Im schönen Backsteinbau in Wustrow, wo die Brüder Hauer mit ihren Frauen Monika und Sybille von 2006 bis 2018 im Familienbetrieb „Haui’s Fisch und mehr“ Fisch anboten, steht jetzt eine Fleischverkäuferin hinter dem Tresen. Allerdings nur auf dem Bild. Josef Nowinka malte es 1961 in Öl auf Hartfaser. Es ist in mehrfacher Hinsicht ein historisches Bild, denn immer seltener sieht der Kunde in einem Laden Würste und ein halbes Schwein am Haken vor schmuckvollen Kacheln. Der grinsende Schweinekopf, mit Petersilie vor der Schnauze, liegt auf dem verzierten Kacheltisch. Die „Fachverkäuferin“, so der Titel, trägt ein weißes Häubchen, sieht frisch und sauber aus, die Augen sind schwarz umrandet, der Mund kräftig rot geschminkt. In der rechten Hand hält sie ein Hackbeil, bereit, das nächste Kotelett abzuhauen.

Auf den Spuren eines verborgenen Schatzes

Astrid Hiepe und Johannes Zielke zeigen in ihrer Galerie Läkemäker Bilder und Objekte des Künstlers Josef Nowinka, der erst postum zu Ehren kommt. Wer ist Nowinka? Diese Frage beschäftigte Galerist Johannes Zielke, als er im Januar 2016 im Haus eines Sammlerpaares zum ersten Mal eine Arbeit des Malers sah. „Ein kleines, fast naives Bild, mit viel Würde und Witz.“

Seine Spurensuche führte zu Elisabeth Nowinka, Witwe des 2014 hochbetagt verstorbenen Künstlers, und zum gemeinsamen Sohn Michael. „Mit beider Hilfe öffneten sich Kabinette und legten sehr intime, erfrischende und berührende Bilder und Objekte frei.“ Die Ausstellung bringt nun einen kleinen verborgenen Schatz zum Leuchten.

Josef Nowinka, „Fachverkäuferin“, 1961, Öl auf Hartfaser, 80 cm × 60 cm. Quelle: Elke Erdmann

Eine „Junge Frau mit blonden Haaren“, Öl auf Karton, aus den 1960er-Jahren wirbt auf dem Faltblatt und auf dem Plakat für die Schau in lichtdurchfluteten Räumen. Josef Nowinka ist detailverliebt und erzählt Geschichten wie im Bild „Hochzeitspaar“. Weit nach Mitternacht schläft der Bräutigam sitzend in ihrem Arm, zwei leere Flaschen stehen auf dem Tisch, ein Glas Rotwein ist noch voll. Ein zarter Schleier bedeckt das lange schwarze Haar der Braut, die mit großen grünen Augen ins Leere schaut. Sie hält eine rote Rose in der Hand, er trägt am Revers ein Myrtensträußchen. Nowinkas Bilder sind von unglaublicher Zartheit, suggerieren die Sehnsucht nach dem weiblichen Geschlecht.

Zur Person: Josef Nowinka Josef Nowinka wurde 1919 im schlesischen Großhauland geboren. Kurz danach starb der Vater. Josef lebte vom 6. bis 14. Lebensjahr im Waisenhaus Berlin. Er absolvierte eine Lehre als Lithograph, war Pilot bei der Luftwaffe, überlebte eine Bruchlandung an der Küste Islands. Nach der Kriegsgefangenschaft von 1945 bis 1948 studierte er vier Jahre an der neu gegründeten Kunstschule des Nordens, heute Kunsthochschule Berlin-Weißensee, mit dem Abschluss Diplom-Grafiker. In diesem Metier arbeitete er von 1970 bis 1984 beim Deutschen Fernsehfunk. Nowinka malte nebenbei und schuf Objekte wie die „Venus von Weißensee“.

„Liegende mit Tieren“ lautet der Titel eines Bildes in Öl auf Hartfaser von 1975. Gleich drei Ungetiere lechzen nach der Schönen, die fast entblößt auf einem grünen Sofa liegt, ihr Hemdchen davor. „Was hast Du für ein entsetzlich großes Maul!“ Die Antwort weiß der Wolf. Nowinkas bildnerisches Bemühen gilt vorrangig dem Weiblichen. Die jungen Mädchen verführen, locken oder erscheinen ein wenig kokett. Zum Sujet gehören auch Blumen in Vasen, die auf gehäkelten Deckchen stehen.

Sehnsucht nach Schönheit

Viele Bilder halten einen winzigen Augenblick fest, keine großen Momente, ein kurzes Gefühl, das schnell wieder vergeht. Wie zum Beispiel ein Schmetterling, der auftaucht und sich setzt, aber nicht zu fassen ist und wieder davonfliegt. Zumeist steckt eine Sehnsucht nach Schönheit darin.

Ilona und Karl-Christian Danz kauften das Bild „Mädchen mit Federschmuck“ von Josef Nowinka, Öl auf Hartfaser, 2001. Quelle: Elke Erdmann

Karl-Christian Danz aus Weimar, promovierter Diplom-Ingenieur für Werkstofftechnik, assoziierte beim Bild der „Fachverkäuferin“ einen Schlachterladen aus seiner Heimat Schweina im Thüringer Wald. Er und Ehefrau Ilona, Kunstwissenschaftlerin, entschieden sich aber für das „Mädchen mit Federschmuck“, das sie an die 1920er-Jahre erinnert und im hintersten Winkel der Galerie hängt. „Es ist ein Stück Sinnlichkeit durch die naive Malerei, eine schöne Männerphantasie.“

Ausstellung bis zum 1. November 2020, Mi.–So., 12–17 Uhr. Ernst-Thälmann-Straße 8, Wustrow.

Von Elke Erdmann