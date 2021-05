Wustrow

Spurensuche im Ostseehotel Wustrow. Vor allem Stammgäste dürften in dem Hotel einige Details wiedererkennen, die den verheerenden Brand vor knapp zwei Jahren überstanden haben. Alles andere ist neu. An die zehn Millionen Euro, davon knapp zwei Millionen aus eigener Tasche, hat der Wiederaufbau des Hotels vor den Toren Wustrows gekostet. Inhaber Hendrik Schinkmann könnte rasch öffnen, wenn es die Vorgaben der Landesregierung im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie erlauben würden.

Es sind zumeist Kleinigkeiten, die das Feuer in der Nacht zum 15. Juni 2019 überlebt haben. Da sind beispielsweise kleine Stehlampen, die einst im Wintergarten für gemütliche Beleuchtung sorgten. Jetzt stehen sie im Restaurant im wieder aufgebauten Hauptgebäude. Hendrik Schinkmann konnte sogar noch einige Lampen nachbestellen, damit in allen Fensternischen Lichtpunkte gesetzt werden können.

Erinnerungen

Im Aufsteller des Speiseangebots prangt noch die Speisefolge, die am Abend vor dem Feuer aufgetischt wurde. Gebackenes Wildlachsfilet mit Buttergemüse und einer Schimmelkäsesauce hat es gegeben, Geschnetzeltes vom Wild, Gyrosauflauf und Rollmops standen auf der letzten Menükarte vor dem Brand.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vielleicht wiedererkennen werden Gäste auch die Bullaugen aus Messing, die einst in den Restauranttüren eingelassen waren. Jetzt zieren sie die Türen zu den Toiletten. Und auch einige Bilder mit regionaltypischen Motiven haben das Feuer überlebt. Neu gerahmt hängen sie im Restaurant. Ein Anker, der schon im einstigen Restaurant hing, findet sich ebenso wieder wie einige Positionslaternen, die gerettet werden konnten.

Im Restaurantbereich ist die Speisekarte des Brandtages vor zwei Jahren zu sehen. Quelle: Timo Richter

Wille

Dagegen unsichtbar, aber umso mehr spürbar ist der Wille Hendrik Schinkmanns, dem Ostseehotel Wustrow eine Zukunft zu geben, die in jener Juni-Nacht in Schutt und Asche lag. Die aufwendigen Aufräum- und Entsorgungsarbeiten, dann der Wiederaufbau auf dem erhaltenen Erdgeschoss und nicht zuletzt Verzögerungen aufgrund der Corona-Pandemie haben die Kräfte des Hoteliers aufgezehrt.

An Urlaub war in den vergangenen Jahren nicht zu denken. Selbst einen Kurzaufenthalt in Berlin musste Hendrik Schinkmann für Baubesprechungen zweimal unterbrechen. Das erste Mal seit dem Brand hat Hendrik Schinkmann das Wochenende nicht im Büro verbracht. Jetzt stehen die Bauabnahmen an, womit die Tür für die Zukunft des Traditionshauses weit aufgestoßen wird.

Absagen

Ursprünglich war die Wiedereröffnung des Hotels zum Jahreswechsel 2020/2021 geplant. Doch schon im September hat Hendrik Schinkmann den Gästen abgesagt. Es war absehbar, dass das Hotel bis dahin nicht öffnen werde. Wegstecken musste er angesichts der ausgebuchten Zimmer einen Umsatzverlust von an die 50 000 Euro.

Verschiedene Objekte, wie dieses Bullauge, konnten aus der Brandruine gerettet werden und haben einen neuen Einsatzort gefunden. Dieses Bullauge war einst in der Restauranttür eingelassen. Quelle: Timo Richter

Auch der nächste Öffnungstermin Ende Februar wurde gerissen. Da konnte der Hotelier wenigstens das Beherbergungsverbot als Begründung nennen, musste den Gästen nicht erklären, dass der Wiederaufbau noch nicht abgeschlossen ist.

Startbereitschaft

Jetzt aber ist der Hotelier startbereit. Sollten die Einreisebeschränkungen fallen, „bin ich schnell am Start“, sagt Hendrik Schinkmann. In den Zimmern müssen nur noch die Betten bezogen werden, die Leihfahrräder sollen kurzfristig geliefert werden, der Herd in der komplett neugestalteten Küche muss nur angestellt werden. Dass der Wiederanlauf des Betriebs möglicherweise stotternd erfolgt, liegt dem Hotelier zufolge nicht an der zweijährigen Wiederaufbauzeit, sondern in dieser Corona-Zeit auch an einem Ansturm auf Waren und Material, sollte es grünes Licht geben, wieder Gäste bewirten und beherbergen zu dürfen.

Was hat die Katastrophe mit Hendrik Schinkmann gemacht? „Nach dem Brand hat sich alles geändert“, sagt er. Banges Warten, dass die Versicherungen einspringen. Dann die kontinuierliche Kontrolle der Arbeiten. In Sachen Bauverstand jedenfalls habe er in den vergangenen beiden Jahren viel dazugelernt. Die riesengroße Grundfläche, die Vielzahl der zu koordinierenden Gewerke – „das war schon eine Hausnummer“. Seine ständige Präsenz vor Ort habe auch schnelle Entscheidungen ermöglicht.

Form

Heute präsentiert sich das Hotelgebäude in einstiger Schönheit. Sogar der Schriftzug erscheint in gewohnter Form – ist nun aber nachts beleuchtet. Viele andere Neuerungen finden sich im Inneren des Gebäudes: Unter anderem die Küche wurde komplett neu gestaltet. Die Köche arbeiten nun an einem zentralen Küchenblock. Es wurde mehr Raum geschaffen, für mehr Licht gesorgt.

Die neue Küche ist mit einer Kochinsel ausgestattet worden. Quelle: Timo Richter

Trotz aller Widrigkeiten sieht sich Hendrik Schinkmann im Glück. Denn gerade vor der Explosion der Preise für Baustoffe – allein der Preis für Bauholz hat sich in jüngster Vergangenheit verdoppelt – hatte er die Bestellungen aufgegeben. Auch hatte er Möbel für die Zimmer frühzeitig bestellt. Eine Lieferzeit von einem halben Jahr fiel da nicht so sehr ins Gewicht.

Mehr zum Autor

Von Timo Richter