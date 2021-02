Wustrow

Eine gute Portion Geduld bewiesen die Besucher der jüngsten Sitzung der Wustrower Gemeindevertretung. In der mit über zehn Zuschauern unter Coronabedingungen vollbesetzten Fischlandhalle befassten sich die Gremiumsmitglieder und besonders Bürgermeister Daniel Schimmelpfennig nicht nur ausführlich mit Eingaben und Einwohnerfragen.

Schimmelpfennig präsentierte nicht nur eine detaillierte und bebilderte Darstellung der Gründe für die Auflösung des Parkplatzes am Ostseehotel. Auch die Demonstration von Reibungspunkten und missverständlichen Umgangsformen zwischen Einrichtungen der Gemeinde wie Kurdirektion oder Bauhof und Dienstvorgesetzten gehörte zum Programm.

So war eine vom Bürgermeister erstellte Aufgabenliste für den Bauhof auf die Tagesordnung geraten, die aber nicht mit der Gemeindevertretung abgestimmt war. Dem Bürgermeister, den auch noch Vorfälle der Vergangenheit beschäftigten, waren auf seinen aktuelleren Radtouren zahlreiche private Schmuddelecken und öffentliche Ärgernisse wie wuchernde Brombeeren, fehlende Farbe, wachsende Sandhaufen und abgebaute Parkautomaten aufgefallen, die er während seiner „Fotosafari“ dokumentierte.

Wenig Verständnis für Liste

Zumindest einige Punkte davon landeten auf der Liste, die er dem Bauhof zur Abarbeitung im ersten Quartal an Herz gelegt hatte, und die er auch den Gemeindevertretern hatte zukommen lassen, ohne von dort eine Reaktion zu erfahren. Beim Bauhof aber stießen sowohl das Vorgehen als auch einige der vorgeschlagenen Maßnahmen offenbar auf wenig Verständnis, was ausführlich diskutiert wurde.

Immerhin konnte man sich noch auf der Sitzung darauf verständigen, dass die Mitarbeiter des Bauhofes sehr viel leisten, Listen grundsätzlich hilfreich sind und folgte ansonsten der Bitte eines Einwohners, das Weitere dann untereinander auszumachen. Schon am Tag nach der Sitzung habe es fruchtbare Gespräche mit der Kurdirektion gegeben, wie der Bürgermeister auf Nachfrage bestätigte.

Parkgebühren werden angepasst

Die Höhe der Parkgebühren werden in etwa auf das Niveau der Nachbargemeinden angehoben. Für eine Stunde werden künftig zwei statt einem Euro fällig, eine Tageskarte schlägt mit acht Euro zu Buche. Das Übernachten kostet künftig 15 Euro. Der geförderte Parkplatz an der Strandstraße bleibt weiterhin gebührenfrei. Parkautomaten auch im Winter zu betreiben, rechne sich oft jedoch nicht, erklärte Kurdirektor Dirk Pasche. Darum würden manche dieser Geräte dann zu ihrem Schutz „eingetütet“ oder abgebaut.

Während sich der Wald am Friedhof und der Kurwald in gutem Zustand befinden, ist der Wald Am Norderfeld zum Pflegefall geworden. Und so machte das Landesforstamt Billenhagen ein „Betreuungsangebot“ mit dem Ziel, wieder einen ökologisch wertvollen Bestand aufzubauen. Unter anderem geht es um Wildschutzzäune, Räumungs- und Pflegemaßnahmen. Das Billenhäger Angebot bleibt im Rahmen des vorgesehenen Haushaltsansatzes und wurde einstimmig beschlossen.

Knappe Mehrheit für Wegebau

Weniger Einigkeit in der Gemeindevertretung bestand bei der Baumaßnahme „Am Norderfeld + Stichweg“. Dort sollen gut 200 Meter Sand- und Schotterstrecke befestigt werden. Bereits vor Jahren beschlossen, verweigerten nun mehr Gemeindevertreter als erwartet der Entwurfsplanung ihre Zustimmung. Grund: In den vergangenen zehn Jahren haben sich die Baukosten auf 429 000 Euro mehr als verdoppelt. „Hier ja zu sagen, heißt, woanders nein zu sagen“, erklärte der erste stellvertretende Bürgermeister Olaf Müller angesichts angespannter Haushaltslage und unerfüllter Wünsche, warum er von der Notwendigkeit dieser Straßenbaumaßnahme zum aktuellen Zeitpunkt nicht überzeugt ist.

Die Planung sei bereits bezahlt, das Warten auf Fördermittel sinnlos, Indizien dafür, dass die Preise irgendwann wieder sinken, gäbe es auch nicht, aber vielleicht lassen sich noch kostensenkende Änderungen vornehmen, argumentierten die Projektbefürworter mit dem Bürgermeister und setzten sich schließlich knapp durch. Nach Bauantragsstellung und Genehmigung rechnet Schimmelpfennig mit dortigen Straßenbauarbeiten von Mitte April bis Anfang Juni.

Von Susanne Retzlaff