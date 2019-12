Wustrow hat sich neues Leitbild gegeben

Wustrow

Ein Ort für alle Generationen, für Familien, will Wustrow sein. Das Miteinander soll gepflegt und entwickelt, der Tourismus gestärkt und mit Qualität und Augenmaß vorangebracht werden. Die Infrastruktur als Schlüssel für hohe Lebensqualität zu erhalten und auszubauen sowie das Erscheinungsbild des Ostseebades bewahren und behutsam weiterentwickeln – das alles sind Ziele, die im Leitbild der Kommune formuliert sind. Während ihrer jüngsten Zusammenkunft haben die Wustrower Gemeindevertreter das neue Leitbild für das Ostseebad einstimmig beschlossen.

Der Entwurf eines neuen Leitbildes wurde bereits während der zurückliegenden Wahlperiode erstellt und mehrfach in verschiedenen Gremien beraten. Zuletzt hatten die Mitglieder des Sozialausschusses der Gemeindevertretung die Verabschiedung des neuen Leitbilds empfohlen, sagte Bürgermeister Daniel Schimmelpfennig (CDU-Liste) auf Nachfrage. In einem Leitbild ist eine Selbstbeschreibung einer Kommune formuliert. Außerdem werden darin Aussagen zu Grundprinzipien, Zielen, Mission und Vision des jeweiligen Ortes abgebildet. Kurzum: Ein Leitbild soll die strategische Ausrichtung und Orientierung für die Zukunft aufzeigen. So steht es auch in der Begründung der Beschlussvorlage. Das alte Leitbild habe nicht mehr den aktuellen Gegebenheiten entsprochen.

Ort mit besonderem Profil

In der Selbstdarstellung wird Wustrow als Ort mit Geschichtsbewusstsein beschrieben, der aus einer mehr als 775-jährigen Historie schöpfe. Deren Spuren solle als Ort der Fischer, Schiffer und Bauern, als Ausbildungs- und Heimatort von Schiffsoffizieren als traditionsreiches Seebad gepflegt und bewahrt werden. Gleichzeitig sei Wustrow eingebettet in eine lebendige Kulturlandschaft, der Ort erhalte durch zahlreiche Einrichtungen wie Hafen, Kirche oder Fischlandhaus ein besonderes Profil. Eine Vielzahl kultureller, sportlicher und touristischer Veranstaltungen machten Wustrow zu einem lebendigen Ort, zu einem Ort mit Zukunft.

Bürgerschaftliches Wirken wird unterstützt

Das ist das eine, im Leitbild formuliertes Ziel ist zum einen der Erhalt als Ort für Familien. „Dafür streben wir nach einem fairen Ausgleich zwischen den Belangen und Interessen aller Einwohner und transparenter kommunaler Politik“, heißt es in dem beschlossenen Leitbild. Für die Entwicklung des Miteinanders in dem Ort werde das Wirken von Vereinen und Einrichtungen in Wustrow auf verschiedenen Gebieten als wichtige Stütze anerkannt. Dieses bürgerschaftliche Wirken solle unterstützt werden.

Hohe Lebensqualität und gute wirtschaftliche Situation sind zwei Punkte, die weiterentwickelt werden sollen. Als wesentlich für die Zukunftsfähigkeit Wustrows sind demnach geeignete Wohnungsangebote, Arbeits- und Einkaufsmöglichkeiten. Dazu kommen die Themen Gesundheitsversorgung, Freizeitgestaltung und Tourismus. Kommunale Einrichtungen wie Kurverwaltung, Fischlandhalle oder Kindertagesstätte „bilden dafür eine auszeichnete Basis“. Und natürlich solle das Erscheinungsbild des Ortes, „das einen wesentlichen Teil der Anziehungskraft Wustrows ausmacht“, bewahrt und behutsam weiterentwickelt werden.

Straßenbau erfolgt nach Prioritätenliste

Neu geordnet wurde seit den Kommunalwahlen der Straßenbau. Nachdem Vorgänger Daniel Schossow mit Millioneneinnahmen aus dem Verkauf von Ökopunkten aus der Renaturierung der Fischlandwiesen im Rücken gleich alle Straßen in das Verfahren eingebunden hat, setzt Daniel Schimmelpfennig auf ein reguliertes Abarbeiten. So sollen Verpflichtungen für den Ausbau von Straßen nicht über Jahre von einem Haushaltsjahr ins nächste mitgeschleppt werden. Im Bauausschuss der Gemeindevertretung wird eine Prioritätenliste erarbeitet. Normalerweise dauere es drei bis vier Jahre von der ersten Planung bis zur Fertigstellung einer Straße. Beim Ausbau der Straßen werde die Gemeinde zwischen dem Westteil und Ostteil Wustrows hin und her springen, so dass in beiden Ortsbereichen zeitgleich Arbeiten erfolgen könnten.

Mehr zum Autor

Von Timo Richter