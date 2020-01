Wustrow plant Ausweitung des bewachten Badestrandes

Dierhagen

Einstimmig haben die Wustrower Gemeindevertreter den Wirtschaftsplan von Kurdirektor Dirk Pasche beschlossen. Der will in diesem Jahr vorsichtig agieren, sind doch mit dem Sonnenhof und nach dem Brand das Ostseehotel Wustrow als „Einnahmequellen“ ausgefallen. Wichtigstes Vorhaben ist die Erweiterung des bewachten Badestrandes in Richtung Dierhagen. Dirk Pasche geht davon aus, dass die künftigen Gäste der einstigen Seefahrtschule den direkten Weg an den Strand wählen. Aufgrund der erwarteten hohen Besucherzahl will der Kurdirektor für Sicherheit sorgen und plant einen mobilen Rettungsturm – Kosten: rund 25 000 Euro. Außerdem ist der Kauf von sechs Defibrillatoren vorgesehen.

Von Timo Richter