Wustrow/Ahrenshoop

Sollen die freiwilligen Feuerwehr von Wustrow und Ahrenshoop fusionieren? Wenn es nach dem Willen der Fraktion der Einzelbewerber in der Wustrower Gemeindevertretung geht, auf jeden Fall. Die Mehrheit des Gremiums hat den Vorstoß in diese Richtung rundherum abgelehnt. Traurig ist Einzelbewerber Frank Hartmann über das Abstimmungsergebnis nicht, er wollte mit seinem Antrag eine Diskussion zu dem Thema in Gang bringen.

Überraschend kommt das nicht, denn die Feuerwehren in den beiden benachbarten Ostseebädern bilden bereits seit geraumer Zeit eine Alarmierungsgemeinschaft. Heißt: Im Notfall werden beide Wehren alarmiert, erst am Einsatzort erreicht die Feuerwehr dann die geforderte Zahl von Einsatzkräften. Das funktioniert ganz gut, doch Frank Hartmann zufolge lasse die demografische Entwicklung nichts Gutes erwarten, so dass eine Zusammenlegung zu einer Wehr irgendwann unausweichlich ist. Zudem gibt es Ergänzungen der Einsatzfahrzeuge.

Längere Ausrückzeiten befürchtet

Das Thema ist längst auch in Ahrenshoop angekommen. Wehrführer und Bürgermeister Benjamin Heinke hatte sich zuletzt skeptisch zu einer möglichen Zusammenlegung geäußert. „Dafür ist die Zeit noch nicht reif.“ Und schon gar nicht würde das zusammengelegte Kontingent der Kameradinnen und Kameraden in nur einem Gerätehaus unterkommen können. Genau das sieht aber der Vorschlag Frank Hartmanns vor. Einen Standort hat sich der Gemeindevertreter auch schon ausgeguckt. Es gebe direkt an der L 21 ein passendes Grundstück im Ahrenshooper Ortsteil Niehagen.

Für den Wustrower Wehrführer Andreas Levien ist das ein Unding. Die Ausrückzeiten würden sich deutlich verlängern. Schon jetzt schaffe es die Feuerwehr nur in den seltensten Fällen, unter fünf Minuten auszurücken. Er rechnet dann mit einer Ausrückzeit von wenigstens acht Minuten im Schnitt. Bis zu einem Einsatz am anderen Ortsende brauche die Feuerwehr dann schon mal eine Viertelstunde. Mit stillem Protest hatten sich Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Wustrow vor der Sitzung der Gemeindevertretung des Ostseebades gegen das Ansinnen gewandt.

Suche nach Synergieeffekten

Auch der Wustrower Bürgermeister Daniel Schimmelpfennig (CDU) hält den Ball für eine Fusion der beiden Feuerwehren erst einmal flach. In dem Antrag sieht er das Ansinnen, für ein gemeinsames Gerätehaus ins Gespräch zu kommen. Tenor innerhalb der Gemeindevertretung sei: „Eine Zusammenlegung der beiden Feuerwehren wird nicht forciert“. Wenn auch eine Fusion mit dem ablehnenden Beschluss der Wustrower Gemeindevertretung erst einmal vom Tisch zu sein scheint, bleibt weiter die Suche nach Synergieeffekten, von denen die Brandschützer in den beiden Ostseebädern profitieren können.

Da geht es zum jetzigen Zeitpunkt aber eher um die Beschaffung von Fahrzeugen. So hat Ahrenshoop bereits Geld für ein neues Löschgruppenfahrzeug im Haushalt für dieses Jahr eingestellt, perspektivisch soll im kommenden Jahr ein neues Rettungsboot angeschafft werden. In Wustrow steht auf der Wunschliste ein geländegängiges Zugfahrzeug weit oben, mit dem das Rettungsboot zu den Einsatzorten gebracht werden kann.

Neue Gerätehäuser geplant

Ganz oben steht der Bau eines neuen Gerätehauses, die derzeitige Unterkunft entspricht in einigen Punkten nicht einmal mehr Mindestanforderungen der Feuerwehr-Unfallkasse. Entstehen soll das Gerätehaus letzten Planungen zufolge auf einem Grundstück gegenüber dem Lebensmitteldiscounter am Ortsausgang in Richtung Ahrenshoop.

Auch in Ahrenshoop wird über den Ersatz des 23 Jahre alten Gerätehauses vis-à-vis dem Kunstmuseum nachgedacht. Das Gebäude wurde seinerzeit als Gemeinschaftshaus konzipiert und erfüllt inzwischen nicht mehr alle Auflagen.

Personelle Situation unterschiedlich

Ganz unterschiedlich stellt sich die personelle Situation in den Wehren dar. So verfügt der Ahrenshooper Wehrführer derzeit nur über 17 aktive Einsatzkräfte. Grund genug, die von der Brandschutzbedarfsplanung vorgesehene Drehleiter abzulehnen: Grund: Das Fahrzeug könne gar nicht rund um die Uhr besetzt werden, hatte Benjamin Heinke mit Blick auf die Situation zuletzt gesagt. Er fürchtete gar, Frauen und Männer in Ahrenshoop zum Dienst in der Feuerwehr verpflichten zu müssen.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Wustrower Wehrführer spricht dagegen von einer Traumsituation. Es gebe so viele aktive Mitglieder wie seit Jahren nicht. Allein beim Brand des Kleinhempel-Hauses in Ahrenshoop war die Freiwillige Feuerwehr Wustrow mit 17 Einsatzkräften vor Ort. Und es hätten noch weitere mobilisiert werden können.

Von Timo Richter