Ahrenshoop/Wustrow

Eine Einigung in der Auseinandersetzung zwischen Wustrow und Ahrenshoop über die Beteiligung des Künstlerorts an den Einnahmen aus den sogenannten Gemeinschaftsländereien rückt näher. Jüngst hat ein Treffen mit Vertretern beider Kommunen stattgefunden. „Wir können eine außergerichtliche Einigung erzielen“, sagte der amtierende Wustrower Bürgermeister Daniel Schimmelpfennig ( CDU)am Donnerstagabend während der Sitzung der Gemeindevertreter. Beschlüsse könnten bereits im September gefasst werden, so dessen Hoffnung.

Auch in Ahrenshoop wird die Annäherung positiv bewertet. Bürgermeister Benjamin Heinke ( CDU) zeigte sich eigenen Worten zufolge „voller Optimismus“ „Wir nähern uns sehr stark an.“

„Rauswurf“ zuvorgekommen

Hintergrund: Der frühere Wustrower Bürgermeister Daniel Schossow hatte die Zahlungen an Ahrenshoop eingestellt, weil er juristisch prüfen lassen wollte, ob die Vereinbarung überhaupt rechtlich wirksam ist (die OZ berichtete). Dafür hatte er den Staranwalt Peter-Michael Diestel gewonnen. Ahrenshoop hatte in der Folge auf die weitere Zahlung geklagt.

Das Vorgehens Daniel Schossows war innerhalb der Gemeindevertretung nicht unumstritten. Mitglieder des neugewählten Gremiums wollten per Beschluss erreichen, dass Anwalt Diestel nicht mehr für die Gemeinde tätig sein solle. Der Jurist kam dem aufgrund der Mehrheitsverhältnisse in der neuen Gemeindevertretung sehr gut möglichen „Rauswurf“ zuvor und kündigte die Zusammenarbeit mit der Kommune selbst auf. Er sah in den Beschlussvorlagen aberwitzige, falsche und zum wirtschaftlichen Nachteil führende Ausführungen. Eigenen Worten zufolge sieht Peter-Michael Diestel „sehr gute Gründe, erfolgreich in dieser Angelegenheit zu streiten“.

Position bezogen

Ausführlich bezog Daniel Schimmelpfennig Position zu mehreren von der alten Gemeindevertretung auf den Weg gebrachten Vorhaben. Der Straßenbau solle nun in Reihenfolge einer noch zu erstellenden Prioritätenliste abgearbeitet werden. Zügig voranschreiten solle auch der Neubau von zwei Mehrfamilienhäusern in der Osterstraße. Aber: „In den nächsten zwei Jahren werden dort keine zwei neuen Häuser stehen.“ Aufgrund europäischer Vorgaben müssten die Planungsleistungen neu ausgeschrieben werden.

Auch das geplante Rettungszentrum gegenüber dem Discounter, das Daniel Schimmelpfennig lieber als Neubau der Feuerwehr bezeichnet, weil nur noch Unterkünfte für Rettungsschwimmer eingeplant werden, wird nicht kurzfristig hochgezogen. Er habe den Aufstellungsbeschluss seinerzeit mitgetragen. Für den Entwurf fehlten derzeit aber noch verschiedene Expertisen, etwa ein Lärm- und Schallschutzgutachten. Er gehe davon aus, dass der Bebauungsplan Mitte kommenden Jahres endgültig beschlossen werden könne.

Auf Drängen von Kurdirektor Dirk Pasche haben die Mitglieder der Gemeindevertretung einstimmig das Projekt Kurwald bestätigt. Weil in dem Bereich zwischen Strandstraße und Parkstraße keine Ruhemöglichkeiten existieren, musste der Zusatz Heilwald gestrichen werden. Gutachten von der Landesforst und der Uni empfehlen die Entwicklung des Bereichs zu einem Kurwald.

Einstimmig haben die Gemeindevertreter die Neuwahl des Bürgermeisters auf den 17. November terminiert. Eine mögliche Stichwahl soll demnach am 1. Dezember erfolgen. Kandidaten können sich bis zum 4. September melden.

Von Timo Richter